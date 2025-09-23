Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN

Donald Trump má dnes vystoupit na Valném shromáždění OSN. Stane se tak ve stejný den, kdy lídři z klíčových regionů, jako je Jordánsko a Katar, mají také pronést své projevy. Prezident Macron naopak oznámil, že Francie formálně uznala Palestinský stát, a připojila se tak k dalším zemím. Macron ve svém projevu prohlásil, že nastal čas pro mír a že nic neopravňuje pokračující válku v Gaze.
V pondělí se USA nezúčastnily jednodenního summitu, který hostila Francie a Saúdská Arábie a jehož cílem bylo projednat plány na řešení konfliktu v podobě dvou států. Chyběly také další státy G7, Německo a Itálie. Mezinárodní společenství stupňuje tlak na Izrael kvůli humanitární krizi v Gaze a výstavbě osad na Západním břehu.
Izrael tvrdí, že uznání Palestinského státu by bylo odměnou Hamásu za útok z 7. října 2023. Při útoku na jižní Izrael bylo zabito přibližně 1 200 lidí a 251 jich bylo vzato jako rukojmí. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je pod kontrolou Hamásu, bylo od té doby zabito více než 65 000 Palestinců.
Macron na konferenci řekl, že je třeba ukončit válku a osvobodit zbývající rukojmí. Upozornil na nebezpečí „nekonečných válek“ a dodal, že „právo musí vždy zvítězit nad silou“. Francouzský lídr prohlásil, že mezinárodní společenství nedokázalo nastolit spravedlivý a trvalý mír na Blízkém východě, a vyzval k zachování možnosti řešení dvou států.
Saúdskoarabský ministr zahraničí, princ Faisal bin Farhan Al Saud, rovněž vystoupil na Valném shromáždění OSN a potvrdil, že řešení dvou států je jediným způsobem, jak dosáhnout trvalého míru. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová informovala o tom, že EU vytvoří nový finanční nástroj na obnovu Gazy.
Palestinský prezident Mahmúd Abbás, který se nemohl osobně zúčastnit kvůli tomu, že mu USA odebraly vízum, pronesl projev prostřednictvím videolinku. Vyzval k trvalému příměří, přičemž dodal, že Hamás nemůže mít žádnou roli ve vedení Gazy, a vyzval skupinu, aby odevzdala zbraně Palestinské samosprávě (PA).
Abbás rovněž odsoudil útok Hamásu ze 7. října. Řekl Izraelcům, že jejich budoucnost a budoucnost Palestinců závisí na míru, a vyzval je, aby řekli „dost násilí a válkám“. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Dannon řekl, že řešení dvou států je po útoku 7. října „mimo hru“.
Dannon odmítl vyloučit, že by Izrael anektoval Západní břeh. Francie je připravena přispět ke „stabilizační misi“ v Gaze a vyzvala k vytvoření přechodné správy. Macron řekl, že Francie otevře velvyslanectví v Palestinském státě teprve až budou propuštěni všichni rukojmí držené Hamásem a bude dohodnuto příměří.
V Itálii se konaly propalestinské protesty v asi 80 městech. Italská vláda předtím prohlásila, že uznání neexistujícího státu by mohlo být „kontraproduktivní“. Německá vláda uvedla, že uznání Palestinského státu není v současné době na pořadu dne, a ministr zahraničí Johann Wadephul vysvětlil, že pro Německo přichází uznání až na konec procesu.
