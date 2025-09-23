Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN

Libor Novák

23. září 2025 8:25

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)
Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock) Foto: FDFA Communication

Donald Trump má dnes vystoupit na Valném shromáždění OSN. Stane se tak ve stejný den, kdy lídři z klíčových regionů, jako je Jordánsko a Katar, mají také pronést své projevy. Prezident Macron naopak oznámil, že Francie formálně uznala Palestinský stát, a připojila se tak k dalším zemím. Macron ve svém projevu prohlásil, že nastal čas pro mír a že nic neopravňuje pokračující válku v Gaze.

V pondělí se USA nezúčastnily jednodenního summitu, který hostila Francie a Saúdská Arábie a jehož cílem bylo projednat plány na řešení konfliktu v podobě dvou států. Chyběly také další státy G7, Německo a Itálie. Mezinárodní společenství stupňuje tlak na Izrael kvůli humanitární krizi v Gaze a výstavbě osad na Západním břehu.

Izrael tvrdí, že uznání Palestinského státu by bylo odměnou Hamásu za útok z 7. října 2023. Při útoku na jižní Izrael bylo zabito přibližně 1 200 lidí a 251 jich bylo vzato jako rukojmí. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je pod kontrolou Hamásu, bylo od té doby zabito více než 65 000 Palestinců.

Macron na konferenci řekl, že je třeba ukončit válku a osvobodit zbývající rukojmí. Upozornil na nebezpečí „nekonečných válek“ a dodal, že „právo musí vždy zvítězit nad silou“. Francouzský lídr prohlásil, že mezinárodní společenství nedokázalo nastolit spravedlivý a trvalý mír na Blízkém východě, a vyzval k zachování možnosti řešení dvou států.

Saúdskoarabský ministr zahraničí, princ Faisal bin Farhan Al Saud, rovněž vystoupil na Valném shromáždění OSN a potvrdil, že řešení dvou států je jediným způsobem, jak dosáhnout trvalého míru. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová informovala o tom, že EU vytvoří nový finanční nástroj na obnovu Gazy.

Palestinský prezident Mahmúd Abbás, který se nemohl osobně zúčastnit kvůli tomu, že mu USA odebraly vízum, pronesl projev prostřednictvím videolinku. Vyzval k trvalému příměří, přičemž dodal, že Hamás nemůže mít žádnou roli ve vedení Gazy, a vyzval skupinu, aby odevzdala zbraně Palestinské samosprávě (PA).

Abbás rovněž odsoudil útok Hamásu ze 7. října. Řekl Izraelcům, že jejich budoucnost a budoucnost Palestinců závisí na míru, a vyzval je, aby řekli „dost násilí a válkám“. Izraelský velvyslanec při OSN Danny Dannon řekl, že řešení dvou států je po útoku 7. října „mimo hru“.

Dannon odmítl vyloučit, že by Izrael anektoval Západní břeh. Francie je připravena přispět ke „stabilizační misi“ v Gaze a vyzvala k vytvoření přechodné správy. Macron řekl, že Francie otevře velvyslanectví v Palestinském státě teprve až budou propuštěni všichni rukojmí držené Hamásem a bude dohodnuto příměří.

V Itálii se konaly propalestinské protesty v asi 80 městech. Italská vláda předtím prohlásila, že uznání neexistujícího státu by mohlo být „kontraproduktivní“. Německá vláda uvedla, že uznání Palestinského státu není v současné době na pořadu dne, a ministr zahraničí Johann Wadephul vysvětlil, že pro Německo přichází uznání až na konec procesu.

včera

Redford si měl naplánovat vlastní pohřeb. Bude komorní

Související

António Guterres

Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku. Nikdo nevěří, že se P5 shodne

Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku a debaty se točí kolem Rady bezpečnosti OSN. Před osmdesáti lety ji založili spojenci z druhé světové války, aby zabránili budoucím válkám. Pět stálých členů s právem veta, takzvaná P5 – Spojené státy, Rusko, Velká Británie, Čína a Francie – se mělo stát „světovými policisty.“ V současné době ovšem málokdo pochybuje o tom, že se jim tento cíl nedaří plnit, píše magazín Time.

Více souvisejících

OSN Emmanuel Macron palestina

Aktuálně se děje

před 37 minutami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN

Donald Trump má dnes vystoupit na Valném shromáždění OSN. Stane se tak ve stejný den, kdy lídři z klíčových regionů, jako je Jordánsko a Katar, mají také pronést své projevy. Prezident Macron naopak oznámil, že Francie formálně uznala Palestinský stát, a připojila se tak k dalším zemím. Macron ve svém projevu prohlásil, že nastal čas pro mír a že nic neopravňuje pokračující válku v Gaze.

před 2 hodinami

včera

Robert Redford

Redford si měl naplánovat vlastní pohřeb. Bude komorní

Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva během minulého týdne. Ve věku 89 let zemřel legendární americký herec Robert Redford. Spousta osobností z Hollywoodu by se s ním nepochybně ráda rozloučila. Rodina ale měla učinit rozhodnutí, podle kterého to nebude možné. 

včera

včera

SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Slavia v úvodu Ligy mistrů sahala po třech bodech. S Bodö/Glimt ale v závěru duel ztratila

Poprvé po šesti letech se ve středu slávističtí fanoušci dočkali účasti sešívaných v nejprestižnější evropské klubové soutěži Lize mistrů. Ještě čtvrthodiny před závěrečným hvizdem to vypadalo na úspěšný start do soutěže, neboť domácí vedli 2:0 zásluhou dvou přesných tref debutujícího jednadvacetiletého nováčka v sestavě Mbodjiho. Navíc před druhým gólem Pražané přežili penaltu. Nicméně hostům se záhy podařilo rychle snížit, a i když pak slávisté měli hromadu příležitostí, nakonec v 90. minutě přišel trest v podobě vyrovnání na konečných 2:2.

Aktualizováno včera

včera

včera

Zdeněk Hřib Prohlédněte si galerii

Pirát Hřib pro EZ o euru, školství i koalicích. Má jasno, s kým se spolupracovat nebude

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz nastínil, zda a za jakých podmínek by si jeho strana dokázala představit spolupráci s hnutím ANO, zhodnotil působení Pirátů ve vládě Petra Fialy a vyjádřil se i k možnosti budoucí koaliční spolupráce. Původně šlo o anketu určenou více stranám, odpověděli však pouze Piráti – i proto dostal jejich předseda prostor k podrobnějšímu představení postojů strany.

včera

včera

Su-25 ruského letectva

Ruské provokace přibližují Evropu válce více než kdykoliv v historii, shodují se lídři

Podle estonského ministra zahraničí Marguse Tsahkny představují opakované ruské provokace destabilizující eskalaci, která celý region přibližuje konfliktu více než kdykoliv v nedávné historii. Tsahkna v pondělí na tiskové konferenci, za přítomnosti diplomatů z dalších zemí, přečetl prohlášení odsuzující incident, při kterém tři ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor.

včera

Poslanecká sněmovna, ilustrační fotografie.

Patnáct stran ve sněmovně díky nepřiznaným koalicím brzy může být realitou. Historie nás přitom důrazně varuje

Ústavní soud se akutně zabývá stížnostmi na údajné nepřiznané koalice Stačilo a SPD, které podle strany Volt obcházejí volební zákon a narušují rovné podmínky politické soutěže. Případ znovu otevírá debatu o roli malých stran, transparentnosti kandidátek i nebezpečí fragmentace parlamentu. Předseda Voltu Adam Hanka exkluzivně pro EuroZprávy.cz upozornil, že bez jasně vymezených pravidel hrozí chaos a deformace demokratického systému. Historie přitom vysílá jasný a velmi zneklidňující signál, že obdobná destabilizace vedla ve 30. letech ke krizi důvěry v politiku a v únoru 1948 k definitivnímu zhroucení demokratického pořádku.

včera

včera

včera

Tomáš Garrigue Masaryk, roku 1918 se stal prvním prezidentem Československa

Demokracii chápal jako systém založený na vzdělání, kritickém myšlení a osobní odpovědnosti. Historička zhodnotila dopis TGM

Historička Irena Skalová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy exkluzivně pro EuroZprávy.cz rozebrala, jak si můžeme být jistí pravostí dopisu od Jana Masaryka s údajně „posledními slovy“ jeho otce a prvního československého prezidenta Tomáše Garriguea otevřeného minulý pátek. Rovněž připomněla dobový kontext, kdy prezident řešil mimo jiné slovenskou snahu o autonomii na Praze nebo německou menšinu, která byla s nástupem Adolfa Hitlera k moci čím dál agresivnější.

včera

včera

António Guterres

Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku. Nikdo nevěří, že se P5 shodne

Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku a debaty se točí kolem Rady bezpečnosti OSN. Před osmdesáti lety ji založili spojenci z druhé světové války, aby zabránili budoucím válkám. Pět stálých členů s právem veta, takzvaná P5 – Spojené státy, Rusko, Velká Británie, Čína a Francie – se mělo stát „světovými policisty.“ V současné době ovšem málokdo pochybuje o tom, že se jim tento cíl nedaří plnit, píše magazín Time.

včera

Palestina

Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie

Několik západních zemí, včetně Velké Británie, Kanady, Austrálie a Portugalska, oficiálně uznalo palestinský stát. Na Valném shromáždění OSN se k nim má v průběhu týdne přidat i Francie a další evropské státy. Tato vlna uznání zvyšuje tlak na Izrael, který už týden vede pozemní ofenzivu v Gaze, a to navzdory celosvětovému odsouzení a protestům rodin rukojmích držených Hamásem.

včera

včera

Velká Británie, ilustrační foto

Britové varují Izrael, aby nereagovala na uznání palestinského státu anexí Západního břehu

Ministryně zahraničí Velké Británie Yvette Cooperová varovala Izrael, aby nereagoval na britské uznání palestinského státu anexí částí Západního břehu Jordánu. Své vyjádření poskytla BBC před odjezdem na pondělní konferenci OSN v New Yorku, kde se očekává, že podobné kroky oznámí i Francie a další evropské státy. V neděli premiér Sir Keir Starmer oznámil, že Spojené království, Kanada, Austrálie a Portugalsko oficiálně uznávají palestinský stát, což představuje významnou změnu v britské politice.

včera

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska se RB OSN sejde už dnes

Kvůli narušení vzdušného prostoru Estonska ze strany Ruska se Rada bezpečnosti OSN mimořádně sejde v pondělí. Oznámili to estonští a zástupci OSN. K tomuto incidentu došlo poté, co tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek bez povolení vstoupily do estonského vzdušného prostoru nad Finským zálivem. Tam se zdržely dvanáct minut, než je zachytily a vyprovodily stíhačky aliance NATO. Informovalo o tom estonské ministerstvo zahraničí a mluvčí aliance. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy