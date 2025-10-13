Hamás propustil všech 20 živých rukojmích. Izrael propouští palestinské vězně

Izraelská armáda potvrdila, že všech dvacet dosud žijících rukojmích držených v Gaze je nyní v její péči. Rukojmí unesl Hamás během útoků v jižním Izraeli 7. října 2023. Bylo mezi nimi i dvojčata Ziv a Gali Bermanovi, kteří byli dnes ráno vyfotografováni v Gaze.
Propuštění bylo rozděleno do dvou skupin. Sedm rukojmích opustilo severní Gazu již dopoledne a zbývajících třináct bylo později předáno Červenému kříži v jižní Gaze, odkud byli převedeni k jednotkám izraelské armády a bezpečnostní agentury. Zbývá ještě převézt těla až osmadvaceti zesnulých izraelských rukojmích, které má Hamás stále vydat.
Výměnou za rukojmí se Izrael chystá propustit 250 palestinských vězňů a více než 1 700 zadržených osob z Gazy. Z věznice Ofer na okupovaném Západním břehu, odkud již vyjížděly autobusy s palestinskými vězni, míří propuštění do Gazy a někteří také do Ramalláhu. Nemocnice v Gaze se připravují na jejich návrat.
Na Náměstí rukojmích panuje ohromná úleva a štěstí. Harvey Betsalel z Toronta, který je v Izraeli na rodinné bar micva, prohlásil, že má pocit, že „se před námi odehrává historie“. Říká, že návrat všech rukojmích přináší „naprostý pocit úlevy, radosti a štěstí“. Třicetiletý Pelet se cítí být přemožen a vděčný za tento moment, zároveň však vyjadřuje opatrnost ohledně budoucích důsledků dohody. Doufá, že ji budou respektovat obě strany.
V Ramalláhu na Západním břehu, kam nyní směřují autobusy z věznice Ofer, mezitím stovky Palestinců nervózně čekají na propuštění svých příbuzných. Rodiny se shromáždily v rušném konferenčním sále. Například čtyřiadvacetiletý Amro Abdullah čeká na svého bratrance Rashida Omara (48), který byl v červenci 2005 odsouzen na doživotí za vraždu. Většina z čekajících rodin si přeje konec války. „Chci mír,“ říká Amro, „chci žít šťastný, bezpečný a mírumilovný život, bez okupace a bez omezení.“
Oproti předchozím výměnám, které provázely bouřlivé oslavy s vlajkami Hamásu, nyní v Ramalláhu zavládlo spíše zmatení. Izrael dal najevo snahu vyhnout se těmto jásavým scénám. Proto je v Ramalláhu přítomna silná palestinská bezpečnost a rodiny byly přesunuty do přijímací haly, s pokyny, aby své příbuzné nevítaly s vlajkami, sladkostmi, ani nechystaly posezení pro návštěvníky. Rychlost celé dohody způsobila, že seznam propouštěných palestinských vězňů se neustále měnil. Některé rodiny byly navíc zmatené a znejistěné, protože jejich příbuzní budou deportováni a nedorazí domů.
Americký prezident Donald Trump mezitím dorazil do izraelského parlamentu, kde má přednést projev a setkat se s rodinami rukojmích. Odtud se následně přesune do Egypta na mírový summit se světovými lídry o budoucnosti Gazy.
Trump už dříve prohlásil, že „válka skončila“ v Gaze. Podle zpravodaje Toma Batemana se však vyhnul širším otázkám o dalších krocích svého mírového plánu. Očekává se, že prezident ve svém projevu v Knessetu bude o budoucnosti regionu hovořit podrobněji.
Zdroj: Jan Hrabě