Hamás propustil všech 20 živých rukojmích. Izrael propouští palestinské vězně

Libor Novák

13. října 2025 10:43

Teroristé Hamásu
Teroristé Hamásu Foto: Israel Defense Forces

Izraelská armáda potvrdila, že všech dvacet dosud žijících rukojmích držených v Gaze je nyní v její péči. Rukojmí unesl Hamás během útoků v jižním Izraeli 7. října 2023. Bylo mezi nimi i dvojčata Ziv a Gali Bermanovi, kteří byli dnes ráno vyfotografováni v Gaze.

Propuštění bylo rozděleno do dvou skupin. Sedm rukojmích opustilo severní Gazu již dopoledne a zbývajících třináct bylo později předáno Červenému kříži v jižní Gaze, odkud byli převedeni k jednotkám izraelské armády a bezpečnostní agentury. Zbývá ještě převézt těla až osmadvaceti zesnulých izraelských rukojmích, které má Hamás stále vydat.

Výměnou za rukojmí se Izrael chystá propustit 250 palestinských vězňů a více než 1 700 zadržených osob z Gazy. Z věznice Ofer na okupovaném Západním břehu, odkud již vyjížděly autobusy s palestinskými vězni, míří propuštění do Gazy a někteří také do Ramalláhu. Nemocnice v Gaze se připravují na jejich návrat.

Na Náměstí rukojmích panuje ohromná úleva a štěstí. Harvey Betsalel z Toronta, který je v Izraeli na rodinné bar micva, prohlásil, že má pocit, že „se před námi odehrává historie“. Říká, že návrat všech rukojmích přináší „naprostý pocit úlevy, radosti a štěstí“. Třicetiletý Pelet se cítí být přemožen a vděčný za tento moment, zároveň však vyjadřuje opatrnost ohledně budoucích důsledků dohody. Doufá, že ji budou respektovat obě strany.

V Ramalláhu na Západním břehu, kam nyní směřují autobusy z věznice Ofer, mezitím stovky Palestinců nervózně čekají na propuštění svých příbuzných. Rodiny se shromáždily v rušném konferenčním sále. Například čtyřiadvacetiletý Amro Abdullah čeká na svého bratrance Rashida Omara (48), který byl v červenci 2005 odsouzen na doživotí za vraždu. Většina z čekajících rodin si přeje konec války. „Chci mír,“ říká Amro, „chci žít šťastný, bezpečný a mírumilovný život, bez okupace a bez omezení.“

Oproti předchozím výměnám, které provázely bouřlivé oslavy s vlajkami Hamásu, nyní v Ramalláhu zavládlo spíše zmatení. Izrael dal najevo snahu vyhnout se těmto jásavým scénám. Proto je v Ramalláhu přítomna silná palestinská bezpečnost a rodiny byly přesunuty do přijímací haly, s pokyny, aby své příbuzné nevítaly s vlajkami, sladkostmi, ani nechystaly posezení pro návštěvníky. Rychlost celé dohody způsobila, že seznam propouštěných palestinských vězňů se neustále měnil. Některé rodiny byly navíc zmatené a znejistěné, protože jejich příbuzní budou deportováni a nedorazí domů.

Americký prezident Donald Trump mezitím dorazil do izraelského parlamentu, kde má přednést projev a setkat se s rodinami rukojmích. Odtud se následně přesune do Egypta na mírový summit se světovými lídry o budoucnosti Gazy.

Trump už dříve prohlásil, že „válka skončila“ v Gaze. Podle zpravodaje Toma Batemana se však vyhnul širším otázkám o dalších krocích svého mírového plánu. Očekává se, že prezident ve svém projevu v Knessetu bude o budoucnosti regionu hovořit podrobněji. 

před 2 hodinami

Trump přiletěl do Izraele dohlédnout na naplnění příměří. EU ocenila jeho roli v konfliktu

Související

Teroristé Hamásu

Hamás propustil prvních sedm rukojmích

Izraelská armáda potvrdila, že sedm izraelských rukojmích se dostalo z Gazy a nyní jsou zpět na území Izraele. Zpráva o jejich propuštění vyvolala v Tel Avivu na náměstí rukojmích hlasité oslavy a jásot, jak uvádí Alice Cuddy. Celkem by dnes mělo být propuštěno dvacet dosud žijících rukojmích, jejichž seznam jmen zveřejnil už dříve Hamás. Tyto osoby byly drženy v Gaze od útoků, ke kterým došlo 7. října 2023.
Teroristé Hamásu

"Velký den pro Izrael." Co znamená první fáze příměří v Pásmu Gazy?

Prezident USA Donald Trump oznámil, že Izrael a Hamás se dohodly na první fázi jeho mírového plánu pro Gazu, což je považováno za významný krok k trvalému ukončení konfliktu. Oznámení přichází dva roky a dva dny po útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023, při němž bylo zabito zhruba 1200 lidí a 251 dalších uneseno. Následná izraelská vojenská operace si dle ministerstva zdravotnictví v Gaze vyžádala přes 67 100 obětí.

Více souvisejících

Hamás Donald Trump

Aktuálně se děje

před 52 minutami

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Teroristé Hamásu

Hamás propustil prvních sedm rukojmích

Izraelská armáda potvrdila, že sedm izraelských rukojmích se dostalo z Gazy a nyní jsou zpět na území Izraele. Zpráva o jejich propuštění vyvolala v Tel Avivu na náměstí rukojmích hlasité oslavy a jásot, jak uvádí Alice Cuddy. Celkem by dnes mělo být propuštěno dvacet dosud žijících rukojmích, jejichž seznam jmen zveřejnil už dříve Hamás. Tyto osoby byly drženy v Gaze od útoků, ke kterým došlo 7. října 2023.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Robert Fico

Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit

I na Slovensku jsou v těchto dnech tématem volby, i když ty budoucí. Premiér Robert Fico (Smer-SD) na sobotním stranickém sněmu oznámil, že by rád odložil komunální volby. Zároveň nevidí důvod pro předčasné volby, jejichž řádný termín připadá na rok 2027. Smer v nich chce podle svého předsedy zvítězit. 

včera

včera

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem

Po Slavii v Lize mistrů se v týdnu na přelomu září a října představili i další tři zbývající čeští účastníci evropských fotbalových pohárů. V Evropské lize se podruhé představila Viktoria Plzeň, která odčinila ztracený zápas na hřiště Ferencvárose. Proti švédskému Malmö pod vedením dočasného trenéra Marka Bakoše doma vyhrála 3:0. Svůj zápas v Konferenční lize s přehledem zvládla i pražská Sparta, která na Letné přejela irský Shamrock Rovers 4:1. Jediný český zástupce, který ve čtvrtek prohrál, byla Olomouc, ovšem je to ta z proher, která se dá označit za prohru se vztyčenou hlavou. Na hřišti Fiorentiny svým stylem nezklamala, nakonec ale prohrála 0:2, kdy první branka padla ve 27. minutě a druhá až v závěrečném nastavení.

včera

Ilustrační fotografie.

Armáda řekla, zdali eviduje neznámé drony v českém vzdušném prostoru

Armáda České republiky uvedla na pravou míru, jak je to s údajně neznámými drony v českém vzdušném prostoru. Podle vojáků zatím nedošlo k podobným incidentům, jaké hlásí některé evropské země. V Česku ale dochází k případům porušování legislativy ohledně provozu bezpilotních strojů či k neodborné manipulaci s nimi. 

včera

11. října 2025 21:13

SPD

O českém členství v EU a NATO se hlasovat nebude, připouští Okamura

Co říkají politici v kampani a po volbách, to se mnohdy dost liší. Hnutí SPD se tentokrát bude zřejmě poprvé podílet na vládě, ale jedna z priorit jeho programu nejspíš nebude na pořadu dne. Předseda Tomio Okamura již připustil, že Česko nečeká hlasování ohledně členství v Evropské unii a NATO. 

11. října 2025 18:28

Princ William servíroval jídlo lidem bez domova.

To se v monarchii nesmí opakovat. Princ William zmínil bratra Harryho

Princ Harry dal nedávno najevo, že vážně stojí o usmíření s otcem, britským králem Karlem III. Pošramocené jsou nicméně i jeho vztahy se starším sourozencem. Byly však doby, kdy spolu bratři trávili veškerý čas. Podle prince Williama se tehdy odehrávalo něco, co se nesmí opakovat. 

11. října 2025 17:43

11. října 2025 16:56

Babiš ve světle Turkovy kauzy radí Motoristům. Za vzor jim dává Okamurovu SPD

Motoristé by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiš (ANO) měli do budoucí vlády nominovat experty, jak to udělalo hnutí SPD. Není přitom první výraznou politickou osobností, která navrhuje takové řešení. Babiš zároveň dodal, že je rád za dohodu na rozdělení resortů. Vládu chce mít nejpozději v prosinci. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy