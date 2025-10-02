Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá

Velitel vojenského křídla hnutí Hamás v Pásmu Gazy vyjádřil nesouhlas s novým americkým návrhem na příměří, a to navzdory tomu, že Izrael plán prezidenta Trumpa již akceptoval. Vyjednavači se spojili s Izz al-Din al-Haddadem, který má za to, že plán má Hamás zlikvidovat bez ohledu na to, zda ho přijme, či odmítne. Z toho důvodu je pevně rozhodnut v boji pokračovat. 

Dohoda Donalda Trumpa, která má válku ukončit, čítá dvacet bodů a mimo jiné požaduje, aby se Hamás odzbrojil a nehrál do budoucna žádnou roli ve správě Gazy. Zatímco část politického vedení Hamásu v Kataru by s plánem s jistými úpravami souhlasila, jejich vliv je omezený, protože nemají kontrolu nad rukojmími. Předpokládá se, že v zajetí zůstává 48 rukojmích, z nichž přibližně 20 je naživu.

Pro některé členy Hamásu představuje problém požadavek, aby všech zbývajících rukojmích propustili během prvních 72 hodin příměří. Tím by ztratili svůj hlavní vyjednávací prostředek. I přes Trumpovu záruku, že Izrael dodrží podmínky dohody, panuje v hnutí velká nedůvěra, že Izrael po obdržení rukojmích neobnoví vojenské operace. To je umocněno i nedávným izraelským pokusem o atentát na vedení Hamásu v katarské Dauhá, který byl v rozporu s dohodou s USA.

Návrh také hovoří o rozmístění „dočasné Mezinárodní stabilizační síly“ tvořené Spojenými státy a arabskými státy, což někteří vůdci Hamásu vnímají jako novou formu okupace. Dalším sporným bodem by mohla být mapa postupného stahování izraelských vojsk, kterou Trumpova administrativa sdílela. Ta totiž ukazuje takzvanou „bezpečnostní nárazníkovou zónu“ podél hranic Gazy s Egyptem a Izraelem. Způsob správy této zóny není jasný, ale jakákoliv izraelská účast by pravděpodobně vyvolala nesouhlas.

Od schválení plánu v pondělí večer se zdá, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu některé podmínky zpochybňuje. Ve videu zveřejněném na sociální síti X trval na tom, že izraelská armáda bude moci zůstat v částech Gazy a že Izrael bude „silou vzdorovat“ palestinskému státu.

To je v rozporu s americkým rámcem, který stanovuje úplné stažení izraelských sil, s výjimkou bezpečnostní přítomnosti po obvodu, dokud nebude Gaza řádně zabezpečena proti jakékoli obnovené teroristické hrozbě. Plán rovněž hovoří o „důvěryhodné cestě k palestinskému sebeurčení a státnosti“ po jeho dokončení. Hamás dříve prohlásil, že se neodzbrojí, dokud nebude zřízen suverénní palestinský stát.

Izraelská armáda zahájila ofenzívu v Gaze po útoku Hamásu na jižní Izrael 7. října 2023. Při tomto útoku bylo zabito přibližně 1200 lidí a 251 dalších uneseno. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je řízeno Hamásem, zemřelo v důsledku izraelských útoků od té doby nejméně 66 225 osob. 

