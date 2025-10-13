Hamás propustil prvních sedm rukojmích

Libor Novák

13. října 2025 8:33

Teroristé Hamásu
Teroristé Hamásu Foto: Israel Defense Forces

Izraelská armáda potvrdila, že sedm izraelských rukojmích se dostalo z Gazy a nyní jsou zpět na území Izraele. Zpráva o jejich propuštění vyvolala v Tel Avivu na náměstí rukojmích hlasité oslavy a jásot, jak uvádí Alice Cuddy. Celkem by dnes mělo být propuštěno dvacet dosud žijících rukojmích, jejichž seznam jmen zveřejnil už dříve Hamás. Tyto osoby byly drženy v Gaze od útoků, ke kterým došlo 7. října 2023.

Jako protihodnotu za propuštění těchto dvaceti rukojmích Izrael na oplátku propustí dvě stě padesát palestinských vězňů a více než sedmnáct set zadržovaných osob. Mezitím do Izraele přicestoval Donald Trump, aby v nejbližší době promluvil v tamním parlamentu. Odtud se někdejší americký prezident přesune do Egypta, kde se zúčastní summitu za účasti přibližně dvaceti světových lídrů.

Ještě před příletem do regionu Trump prohlásil, že válka v Gaze je u konce, ačkoliv je stále potřeba dojednat další fáze v rámci dohody mezi Izraelem a Hamásem. Podle kanceláře izraelského prezidenta Isaaca Herzoga bude Donaldu Trumpovi udělena nejvyšší civilní pocta izraelské vlády, a to Izraelská prezidentská medaile cti. Ocenění je vyjádřením uznání jeho snah za zajištění propuštění osmačtyřiceti rukojmích, které zadržoval Hamás.

Herzog by měl o udělení této medaile Trumpa informovat během jejich dnešního setkání v parlamentu. Samotná medaile mu pak bude předána v nadcházejících měsících. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že sedm navrátivších se rukojmích je v současné době doprovázeno příslušníky armády a Izraelské bezpečnostní agentury (ISA) na cestě zpět do Izraele. Po příjezdu do Izraele všichni projdou prvotním lékařským vyšetřením.

Armáda také dodala, že je připravena přijmout další rukojmí, která by měla být posléze předána Červenému kříži. Izraelská armáda před chvílí potvrdila příjem prvních sedmi rukojmích, přičemž izraelské ministerstvo zahraničí potvrdilo jejich jména. Jedná se o Eitana Mora, Gali Berman, Ziva Berman, Omriho Mirana, Alona Ohela, Guy Gilboa-Dalala a Matana Angresta. Ministerstvo sdílelo jejich jména i fotografie na sociálních sítích s titulkem: „Vítejte doma.“ 

před 1 hodinou

Trump přiletěl do Izraele dohlédnout na naplnění příměří. EU ocenila jeho roli v konfliktu

Pásmo Gazy Izrael Hamás



