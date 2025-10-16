Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu, což označil za významné vítězství v jeho snaze vyvinout tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Premiér Indie, Narendra Modi, ho o tomto kroku ujistil, přestože Trump vyjádřil dříve nespokojenost s indickými nákupy.
Trump v Oválné pracovně sdělil novinářům: „Nebyl jsem rád, že Indie nakupovala ropu, a [indický premiér Narendra Modi] mě dnes ujistil, že nebudou nakupovat ropu od Ruska. To je velký krok.“ Tato informace, pokud se potvrdí indickou stranou, by znamenala významné zmírnění napětí mezi USA a Indií, které vyvrcholilo v létě. Spojené státy tehdy uvalily na Indii 50 cla právě kvůli jejím nákupům ruské ropy.
Prezident však dodal, že Modi nemůže „to udělat okamžitě, je to trochu proces, ale ten proces brzy skončí.“ Ocenil přitom Modího jako „skvělého muže, který má Trumpa rád.“ Tento vývoj přichází těsně před možným setkáním Trumpa a Modího na summitu zemí jihovýchodní Asie, který se má konat tento měsíc v Malajsii.
Trump v létě uvalil na Indii nejprve 25 clo, poté co se oběma zemím nepodařilo dosáhnout počáteční obchodní dohody. Následovalo dalších 25 kvůli nákupům ruské ropy. Indie to vnímala jako nespravedlivé, protože žádní jiní velcí odběratelé ruské ropy, jako je Čína nebo Turecko, nebyli podobně zasaženi cly.
Ministr financí Scott Bessent již dříve naznačil, že by administrativa mohla zvýšit cla i pro Čínu, pokud by s tím souhlasily evropské země. Obvinil Čínu z „podpory ruské válečné mašinérie“. Trump v Oválné pracovně naléhavě vyzval i Čínu, aby se připojila k bojkotu Indie.
Oznámení o ukončení nákupu ropy přichází jen pár dní poté, co se nový Trumpův kandidát na velvyslance v Indii, Sergio Gor, setkal s Modím, se kterým diskutoval o obraně, obchodu a technologických otázkách. Jmenování Gora, blízkého Trumpova důvěrníka, bylo příznivě přijato mezi zastánci bilaterálních vztahů mezi USA a Indií.
Související
Nákupem ruské ropy financuje válku, tvrdí o Indii Trump. EU s ní přesto chce posílit spolupráci
Co pohání sbližování Ruska, Číny a Indie? Za dobrými vztahy stojí jediná surovina
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá
před 2 hodinami
Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu
před 2 hodinami
Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina
před 3 hodinami
Spor o mrtvá těla graduje. Izrael hrozí Hamásu obnovením bojů
před 4 hodinami
Trump pohrozil Hamásu: Jakmile řeku, Izrael obnoví vojenské operace v Gaze
před 6 hodinami
Počasí se ještě oteplí, vyplývá z předpovědi na dny po víkendu
včera
Fialova vláda se ještě zabývala vojenskou pomocí Ukrajině. Řešily se i Dukovany
včera
Karel III. pod tlakem většiny národa. Britové mu radí, jak naložit s Andrewem
včera
Tragický konflikt v domě na Rakovnicku. Policie prozradila, co se stalo
včera
Češi po ostudě na Faerech mění trenéra. Zatím se ale neví, kdo jím bude
včera
Turkova kauza už zajímá i policii. Začala prověřovat jeho údajné výroky
včera
Noční vlaková nehoda v Kolíně výrazně ovlivnila železniční provoz
včera
Okázalost a populismus vyměnil za poctivost. Fiala pomohl zvednout ODS ze dna, zbytek bude na ostatních
včera
Babiš ustupuje: Schodek rozpočtu měnit nebude, Fialova vláda podle něj může porušit zákon
včera
Jak dokázali Sanders a Ocasio-Cortez zastavit financování vlády a uvrhnout USA do shutdownu?
včera
Trump si po úspěchu na Blízkém východě věří, že ukončí i válku na Ukrajině
včera
Budoucnost nadvlády Hamásu je nejistá, nejspíš ale získal nové následovníky. Příměří může sloužit i jen jako oddechový čas, říká Taterová
včera
Proč se poslední vláda ve Francii sesypala po 14 hodinách?
včera
FT: USA tajně pomáhají Ukrajině při útocích v Rusku
včera
Hegseth slibuje Ukrajině „palebnou sílu“. Střely Tomahawk se na zasedání ministrů NATO neřešily
Palebná síla směřuje na Ukrajinu prostřednictvím nákupů amerických zbraní evropskými státy, prohlásil americký ministr obrany Pete Hegseth. Stále však není jasné, zda budou dodávky zahrnovat i americké střely Tomahawk. Hegseth podpořil prohlášení šéfa NATO Marka Rutteho a uvedl, že „závazky“ evropských zemí se brzy promění v „schopnosti“ pro Ukrajinu.
Zdroj: Libor Novák