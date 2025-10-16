Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

16. října 2025 11:00

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu, což označil za významné vítězství v jeho snaze vyvinout tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Premiér Indie, Narendra Modi, ho o tomto kroku ujistil, přestože Trump vyjádřil dříve nespokojenost s indickými nákupy.

Trump v Oválné pracovně sdělil novinářům: „Nebyl jsem rád, že Indie nakupovala ropu, a [indický premiér Narendra Modi] mě dnes ujistil, že nebudou nakupovat ropu od Ruska. To je velký krok.“ Tato informace, pokud se potvrdí indickou stranou, by znamenala významné zmírnění napětí mezi USA a Indií, které vyvrcholilo v létě. Spojené státy tehdy uvalily na Indii 50 cla právě kvůli jejím nákupům ruské ropy.

Prezident však dodal, že Modi nemůže „to udělat okamžitě, je to trochu proces, ale ten proces brzy skončí.“ Ocenil přitom Modího jako „skvělého muže, který má Trumpa rád.“ Tento vývoj přichází těsně před možným setkáním Trumpa a Modího na summitu zemí jihovýchodní Asie, který se má konat tento měsíc v Malajsii. 

Trump v létě uvalil na Indii nejprve 25 clo, poté co se oběma zemím nepodařilo dosáhnout počáteční obchodní dohody. Následovalo dalších 25 kvůli nákupům ruské ropy. Indie to vnímala jako nespravedlivé, protože žádní jiní velcí odběratelé ruské ropy, jako je Čína nebo Turecko, nebyli podobně zasaženi cly.

Ministr financí Scott Bessent již dříve naznačil, že by administrativa mohla zvýšit cla i pro Čínu, pokud by s tím souhlasily evropské země. Obvinil Čínu z „podpory ruské válečné mašinérie“. Trump v Oválné pracovně naléhavě vyzval i Čínu, aby se připojila k bojkotu Indie.

Oznámení o ukončení nákupu ropy přichází jen pár dní poté, co se nový Trumpův kandidát na velvyslance v Indii, Sergio Gor, setkal s Modím, se kterým diskutoval o obraně, obchodu a technologických otázkách. Jmenování Gora, blízkého Trumpova důvěrníka, bylo příznivě přijato mezi zastánci bilaterálních vztahů mezi USA a Indií.

