Írán je připraven na tvrdý úder i za cenu sebezničení. Hrozí nevratná eskalace

Američtí vojenští představitelé varují, že by v případě konfliktu s Íránem mohlo dojít k zablokování strategického Hormuzského průlivu, kudy proudí značná část globálního ropného a plynárenského exportu. Teherán naznačil, že pokud se Spojené státy připojí k izraelskému útoku, využije námořní miny k zamezení přístupu. Podle amerických odhadů by to mohlo vážně ohrozit pohyb lodí i bezpečnost přibližně 40 tisíc amerických vojáků v regionu.

Přestože se izraelské útoky zaměřily primárně na íránská jaderná zařízení a balistické kapacity, námořní síly zůstávají podle New York Times nedotčeny. Íránské námořnictvo přitom disponuje schopnostmi, které mohou výrazně narušit stabilitu v oblasti Perského zálivu i širšího Blízkého východu. Hormuzským průlivem prochází až čtvrtina světového obchodu s ropou a přibližně pětina zkapalněného zemního plynu.

Historie ukazuje, že Írán již v minulosti k podobným krokům přistoupil. „Vzpomeňte si, co se stalo v lednu 2020 poté, co Trump zabil Sulejmáního, a vynásobte to stokrát,“ připomněl Brian Katulis z Middle East Institute. Tehdy Teherán odpověděl raketovým útokem na americké základny v Iráku, který zranil více než stovku vojáků. Navíc omylem sestřelil ukrajinské dopravní letadlo, což vedlo k tragédii se 176 oběťmi.

Během války s Irákem v roce 1988 zaminoval Írán průliv minami, z nichž jedna zasáhla americkou fregatu USS Samuel B. Roberts. Katulis varuje, že i dnes zůstává Írán navzdory strategické slabosti schopný smrtící operace. „Írán je strategicky slabší, ale operativně stále smrtící v celém regionu a Američané stále mají vojáky v této části světa,“ uvedl.

Američtí generálové se shodují, že zaminování průlivu by vyvolalo silnou vojenskou odpověď USA. To by mohlo tvrdě zasáhnout íránskou ekonomiku, včetně vývozu ropy do Číny. „Minové pole by poškodilo i Írán, který by přišel o příjmy z prodeje ropy Číně. Íránské vedení se však nyní mnohem více zajímá o přežití režimu, což bude určovat jeho rozhodnutí,“ míní viceadmirál Kevin M. Donegan.

Zatímco miny představují hrozbu pro mezinárodní dopravu, přímé raketové a dronové útoky podle amerických vojenských analytiků zůstávají bezprostředním rizikem pro americké základny v regionu. „Jednalo by se o varianty s kratším doletem, ne o ty, které vypálili na Izrael. Tato íránská schopnost zůstává neporušena,“ upozornil viceadmirál.

Vedle pravidelné armády zůstávají aktivní i íránské elitní síly Quds, které operují skrze různé milice. „Naši arabští partneři odvedli v uplynulých letech dobrou práci a většinu těchto sil ze svých zemí vyhnali, ale hrozba Quds Force a milicí stále přetrvává v Iráku a do určité míry také v Sýrii a Jordánsku,“ dodal Donegan.

V krajním případě by Írán mohl podle expertů přistoupit k destruktivním krokům, i za cenu vlastních ztrát. „Mnohé z možností Íránu jsou strategickým ekvivalentem sebevražedného atentátu. Mohou způsobit obrovské škody ostatním, pokud zaminují Hormuzský průliv, zničí regionální ropná zařízení a spustí raketový útok na Izrael, ale nemusí přežít zpětný úder,“ shrnul Karim Sadjadpour z Carnegie Endowment for International Peace.