Izrael a Hamás se dohodly na příměří v Pásmu Gazy

Libor Novák

9. října 2025 9:22

Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF)
Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF) Foto: Israel Defense Forces

Izrael a Hamás se dohodly na první fázi příměří, která má ukončit válku v Gaze Donald Trump oznamuje, že všechna rukojmí budou propuštěna „velmi brzy“ a Izrael stáhne své jednotky na dohodnutou linii

Izrael a Hamás se dohodly na počáteční fázi „mírového plánu“ v Gaze, čímž dojde k zastavení nepřátelství na zničeném území. Tato dohoda představuje největší naději na definitivní konec krvavého dvouletého konfliktu, který si vyžádal desítky tisíc životů, destabilizoval velkou část Blízkého východu a vyvolal protesty po celém světě.

Dohodu oznámil prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Uvedl, že všechna rukojmí držená v Gaze budou brzy propuštěna a Izrael v rámci prvního kroku ke „Silnému, Trvalému a Věčnému Míru“ stáhne své jednotky na dohodnutou linii. Hamás ve čtvrtek potvrdil přijetí návrhu amerického prezidenta a dohodu, která zahrnuje stažení Izraele z enklávy a výměnu rukojmích za vězně.

Mezi Palestinci v Gaze i Izraelci zavládla oslavná nálada, i když si jen málokdo nepřipomněl, že dva předchozí pokusy o ukončení války neuspěly. Dvacet rukojmích, kteří jsou stále považováni za živé, by mohlo být propuštěno již tento víkend. Zdroje naznačují, že by mohlo být z izraelských věznic propuštěno až 1700 palestinských vězňů do 72 hodin od podpisu dohody, k němuž má dojít ve čtvrtek.

Hamás vyzval Trumpa a garantující státy, aby zajistily plné dodržování příměří Izraelem. V rozhovoru koncem středy Trump prohlásil, že věří, že se rukojmí „vrátí“ v pondělí. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na oznámení reagoval slovy, že je to „skvělý den pro Izrael“.

Netanjahu dohodu označil za diplomatický úspěch a národní a morální vítězství pro stát Izrael. Zdůraznil, že od začátku dal jasně najevo, že neustanou, dokud se nevrátí všichni rukojmí a nebudou dosaženy všechny cíle. Izraelský bezpečnostní kabinet se sejde ve čtvrtek, aby schválil propuštění palestinských vězňů, přičemž i přes odpor krajně pravicových členů vládnoucí koalice se neočekává, že by ho odmítl.

V Tel Avivu se rodiny rukojmích a jejich příznivci shromáždili brzy ráno na „náměstí rukojmích“ a začali skandovat „Nobelova cena pro Trumpa“. Někteří otevřeli láhev šampaňského, jásali a objímali se s dříve propuštěnými rukojmími, přičemž náměstí se stále plnilo Izraelci. Palestinci v Gaze reagovali na zprávu směsí radosti a nedůvěry.

Abdul Majeed abd Rabbo z města Chán Júnis na jihu Gazy poděkoval Bohu za příměří, konec krveprolití a zabíjení. Dodal, že není jediný šťastný, že je šťastné celé pásmo Gazy, všechen arabský lid a celý svět, že nastalo příměří a konec krveprolití. Trump označil tento den za „skvělý den“ pro arabský a muslimský svět, Izrael a všechny okolní národy, stejně jako pro USA.

Poděkoval také mediátorům z Kataru, Egypta a Turecka, kteří s nimi spolupracovali na uskutečnění této Historické a Bezprecedentní Události. Netanjahu a Trump si ve středu telefonicky poblahopřáli k dohodě a izraelský premiér pozval prezidenta k projevu v izraelském parlamentu. Generální tajemník OSN António Guterres dohodu přivítal a vyzval všechny strany, aby plně dodržovaly její podmínky.

Britský premiér Keir Starmer, který mluvil z Indie, označil dohodu za moment „hluboké úlevy“. Vyjádřil vděčnost za neúnavné diplomatické úsilí Egypta, Kataru, Turecka a Spojených států, které podpořili regionální partneři. Zdůraznil, že dohoda musí být nyní v plném rozsahu, bez prodlení implementována a musí být doprovázena okamžitým zrušením všech omezení na životně důležitou humanitární pomoc pro Gazu.

Úspěšné dokončení dohody by znamenalo největší zahraničněpolitický úspěch pro Trumpa, který se po nástupu do úřadu v lednu zavázal rychle ukončit války v Gaze a na Ukrajině. Během tohoto týdne se k rozhovorům v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch připojili vysocí vyslanci z USA, Kataru a Turecka, což zřejmě dodalo impuls jednáním zahájeným v pondělí. Trump vyslal svého zetě Jareda Kushnera a zvláštního vyslance Steva Witkoffa.

Známky blížící se dohody se objevily již dříve ve středu během kulatého stolu v Bílém domě. Tehdy ministr zahraničí Marco Rubio předal prezidentovi rukou psanou poznámku s podtrženými slovy „velmi blízko“. Vzkaz dále obsahoval text: „Musíte schválit příspěvek na Truth Social brzy, abyste mohl oznámit dohodu jako první.“

Mnoho detailů dohody dosažené po třech dnech nepřímých rozhovorů zůstává nejasných a výzvy spojené s její implementací jsou obrovské. I když vyjednavači odstranili neshody mezi Hamásem a Izraelem ohledně detailů první fáze 21bodového plánu oznámeného Trumpem minulý týden, není jisté, zda strany pokročily v ožehavějších otázkách. Mezi ně patří například, jak bude Hamás odzbrojen, což Netanjahu požaduje, a budoucí správa Gazy.

Tato dohoda, pokud bude implementována, by však obě strany přiblížila k zastavení války více než jakékoli předchozí úsilí. Konflikt se totiž rozvinul v regionální konflikt zahrnující země jako Írán, Jemen a Libanon, čímž přetvořil Blízký východ. Jedno předchozí příměří trvalo pouhých deset dní, druhé šest týdnů. Po oznámení dohody Trump pro Fox News uvedl, že USA se zapojí do pomoci při obnově válkou zničené Gazy.

Prezident Trump dodal, že pomohou, aby byl mír úspěšný a zůstal mírový, a že si je velmi jistý, že na Blízkém východě zavládne mír. Málokdo sice potřebuje připomínat, jak obtížné bude dosáhnout trvalého míru, ale nikdo neignoruje potenciální náklady dalšího nepřátelství. Při neúnavné izraelské ofenzivě bylo zabito více než 67 000 lidí, většinou civilistů, a zraněno více než 170 000. Mezi mrtvými je přibližně 20 000 dětí.

Velká část Gazy byla proměněna v ruiny a její obyvatelé jsou nyní bez domova a v nouzi v troskách svých domovů mezi pustými poli a rozbitými silnicemi. Svědci popisují, že celé čtvrti, dokonce i města, se změnily v jemný štěrk. Předpokládá se, že tisíce dalších obětí jsou pohřbeny a čekají na identifikaci. Při útoku Hamásu na Izrael ze 7. října bylo zabito asi 1200 lidí, většinou civilistů. Dalších 251 bylo vzato jako rukojmí. Stovky izraelských vojáků a žen zemřely ve válce v Gaze. Hamás již dříve prohlásil, že bude mít potíže s nalezením ostatků všech zemřelých rukojmích.

V posledních dnech Izrael na Trumpovu žádost snížil intenzitu své vojenské kampaně, ale nezastavil útoky úplně. Zdravotnické úřady v Gaze ohlásily za posledních 24 hodin osm mrtvých při izraelských útocích, což je nejnižší počet za několik týdnů. Denní počty obětí byly za poslední měsíc asi desetkrát vyšší, jak izraelské síly postupovaly na město Gaza. I když pomoc proudí do Gazy přes OSN a Červený půlměsíc, jak je uvedeno v Trumpově plánu, stovky tisíc lidí stále nebudou mít dostatek jídla ani přístřeší.

Válka v Gaze se rozšířila do celého regionu, čímž spustila další konflikty v Libanonu, Jemenu a Íránu. Úleva mnoha regionálních vládců, kteří čelili vlnám lidového hněvu, bude velká, i když zmírněná obavami z toho, co bude v Gaze následovat. Nyní budou muset odpovědět na otázku, kdo zajistí jednotky pro slíbenou stabilizační sílu v Gaze nebo kdo zaplatí za její rekonstrukci, která bude trvat desítky let. 

