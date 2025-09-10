Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?

Libor Novák

10. září 2025 9:08

Izraelská armáda, ilustrační fotografie
Foto: Israel Defense Forces

Izrael provedl letecký úder v katarské metropoli Dauhá, jehož cílem byli vysoce postavení představitelé hnutí Hamás. K úderu došlo v úterý odpoledne na obytnou budovu. Izraelské obranné síly prohlásily, že útok mířil na osoby „přímo odpovědné za brutální masakr ze 7. října“. Katar označil izraelské chování za „bezohledné“ a porušující mezinárodní právo.

Podle izraelské armády se jednalo o „přesný úder“, při kterém bylo použito patnáct stíhaček a deset střel. Důkazy z místa útoku ukazují na poničenou část komplexu poblíž benzinové stanice Woqod. Obyvatelé města slyšeli exploze a viděli stoupat kouř.

Hamás uvedl, že členové jeho vyjednávací delegace útok přežili, ale zemřelo šest dalších osob včetně jednoho katarského bezpečnostního pracovníka. Mezi oběťmi jsou i další členové Hamásu a šéf kanceláře vyjednavače Hummáma al-Hajji.

Izraelský prezident Isaac Herzog úder na vedení Hamásu označil za „důležitý a správný“. Izraelské zdroje sdělily, že jedním z cílů byl právě al-Hajji, hlavní vyjednavač a exilový vůdce Hamásu z Gazy.

Premiér Izraele Benjamin Netanjahu krátce po útoku vydal prohlášení, v němž zdůraznil, že útok byl „výhradně nezávislou izraelskou operací“. Spojené státy byly o akci informovány, pravděpodobně kvůli blízkosti obrovské americké letecké základny al-Udeid.

Donald Trump, který je v současnosti americkým prezidentem, na sociální síti Truth Social napsal, že o útoku byl informován pozdě. Označil Katar za „silného spojence a přítele Spojených států“ a ujistil jeho lídry, že se nic podobného na jejich území již nebude opakovat.

Katar od roku 2012 hostí politické vedení Hamásu a hraje klíčovou roli v zprostředkování jednání mezi Hamásem a Izraelem. Před útokem Hamás oznámil, že přijal „některé myšlenky“ od Spojených států ohledně dohody o příměří v Gaze.

Cílem útoku byla nejspíše delegace, která jednala o odpovědi na tyto návrhy. Podle palestinského zdroje měl americký plán zahrnovat propuštění 48 zbývajících rukojmích výměnou za palestinské vězně a jednání o trvalém příměří.

Vláda Kataru útok odsoudila jako bezohledný a zbabělý a zdůraznila, že jde o hrubé porušení mezinárodního práva. Podobné prohlášení přišly i z dalších arabských zemí. Generální tajemník OSN António Guterres útok rovněž odsoudil. Otázky visí nad tím, jak útok na katarském území ovlivní americkou základnu al-Udeid a vztahy USA s jejich arabskými spojenci.

