Izraelci sestřelili většinu z raket vystřelených z Libanonu

Z jižního Libanonu bylo dnes na severní Izrael odpáleno 34 raket, 25 z nich sestřelila izraelská protivzdušná obrana a nejméně pět jich dopadlo na izraelské území. S odkazem na prohlášení izraelské armády o tom informuje zpravodajský web The Times of Israel (TOI). Mohlo by se podle něj jednat o největší útok na Izrael z Libanonu od ozbrojeného konfliktu z roku 2006.