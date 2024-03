Jak velká je skutečná podpora Erdogana? V Turecku odstartovaly ostře sledované volby

Ve volbách má právo hlasovat přibližně 61 milionů občanů Turecka, z nichž je jeden milion nových voličů. Výsledky voleb v průmyslových centrech, jako jsou Istanbul, Izmir, Adana a Bursa, budou důležité pro pochopení politického směřování země v době ekonomických obtíží.

Tyto výsledky mohou také oslabit pozici prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, který dominoval loňským parlamentním a prezidentským volbám a je u moci již dvě desetiletí.

V Istanbulu se současný primátor Ekrem Imamoglu, kandidát sekulární Republikánské lidové strany (CHP), pokouší získat další volební období. V roce 2019 ukončil 25letou nadvládu islámských konzervativců ve městě. Jeho případné druhé vítězství by ho učinilo hlavním soupeřem Erdogana v příštích prezidentských volbách v roce 2028.

Průzkumy naznačují těsný závod mezi Imamogluem a Muratem Kurumem, bývalým ministrem životního prostředí z Erdoganovy strany AKP. O post primátora se uchází celkem 49 kandidátů.

Istanbul s 16 miliony obyvatel a rozpočtem 16 miliard dolarů má pro současného prezidenta zvláštní význam. Právě zde začal Erdoganův politický vzestup - v roce 1994 byl zvolen primátorem, v roce 2003 se stal premiérem a v roce 2014 prezidentem. Úspěch opozice by tak neznamenal pouze morální oslabení jeho pozice.

V současném autoritativním režimu Turecka, který koncentruje moc ve vládě, potřebují opoziční strany přístup ke komunálním zdrojům, aby přežily, zdůrazňuje politolog Berk Esen.

Pozorovatelé upozorňují na nedostatek fairness v předvolební kampani, kde Erdoganova strana disponovala většími státními zdroji a ovládala 90 procent mainstreamových médií.

Opozičnímu kandidátovi Imamogluovi hrozí politický zákaz v souvislosti s obviněním z urážky volebního orgánu v roce 2022. Pokud by rozsudek nabyl právní moci, zbavilo by ho to práva zastávat politické funkce.

"Je nejlepším kandidátem opozice. Pokud by znovu vyhrál, bylo by velmi obtížné ho ignorovat... A to si je vědom i Erdogan," uvedl analytik Esen.