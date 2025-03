Jako byste si v roce 1939 koupili Volkswagen Brouk. Majitelé vozů Tesla se bouří proti Muskovi a Trumpovi

Prodeje Tesly v Evropě i Austrálii nadále klesají, zatímco Elon Musk si udržuje vliv skrze vedení Úřadu pro efektivitu vlády (DOGE). Akcie společnosti se za poslední týden propadly o dvouciferné hodnoty a zmizel tak prakticky veškerý jejich povolební růst.

Zákazníci – ať už ti, kteří si vůz již pořídili, nebo ti, kteří o jeho koupi teprve uvažují – nyní své rozhodnutí přehodnocují. Například rodinná terapeutka Jeniffer Trebbová vyměnila svou Teslu Model Y za Mercedes s benzínovým motorem. „Před dvěma týdny mě na parkovišti nazvali náckem. Přišla jsem domů a řekla manželovi: ‚To je ono, končím‘,“ vylíčila v reportáži pro americký list New York Times .

Pro mnohé majitele vozů Tesla se klíčovým momentem stal okamžik, kdy Musk během svého projevu po inauguraci prezidenta Trumpa pozvedl pravici v gestu, jež neodmyslitelně evokuje symboliku nacistického Německa a fašistické Itálie 30. a 40. let minulého století.

Trebbová, přesvědčením demokratka, ze začátku řešila nepříjemnou situaci jinak. Koupila si samolepku, která se od Muska distancuje a získala si mezi řidiči Tesly. „Tak trochu se teď stydím, když mě v tom autě někdo vidí. Koupila jsem si to, než se Elon zbláznil,“ podotkla.

Odpor vůči vozům Tesla se ale týká i republikánských voličů. „Po inauguraci to začalo být opravdu, ale opravdu zlé,“ popsal Kumait Jaroje, syrský přistěhovalec do USA a podporovatel Republikánské strany.

Kumaitovi někdo na příjezdové cestě přilepil na jeho Teslu Cybertruck samolepku s nápisem „nacista“. Americký Syřan, který svůj vůz využíval i jako poutavou reklamu pro svou kosmetickou lékařskou praxi, byl nucen kvůli negativní odezvě odstranit veškeré samolepky s kontaktními údaji. Syrský lékař se dokonce obrátil na Teslu s žádostí o výměnu svého Cybertrucku. Nakonec se však rozhodl vůz prodat, protože se mu podpory nedostalo.

Zpěvačka a skladatelka Sheryl Crowová podle serveru Newsweek na protest zveřejnila video, kde její Teslu odtahuje odtahová služba. „Moji rodiče vždy říkali – jsi tím, s kým se stýkáš. Přijde čas, kdy se musíte rozhodnout, s kým jste ochotni se sblížit. Tak sbohem, Teslo,“ popsala.

Nejmenovaný 51letý majitel Tesly pak pro tentýž server prohlásil, že se Tesly vzdá po vypršení leasingové smlouvy. „Je to značka, která se z mého pohledu stala toxickou. Bylo by to jako koupit si Volkswagen Brouk v Německu v roce 1939,“ míní.

Další z řidičů Tesly se ale nenechal Muskovou politikou odradit. „Jsou i skladatelé, kteří skládali krásnou hudbu a dělali špatné věci. To neznamená, že jejich hudba je méně krásná,“ vysvětlil.

Evropské prodeje brutálně klesly

Společnost však nečelí problémům pouze v USA. Muskovy kontroverzní výroky výrazně zasáhly i evropský trh, kde registrace vozů této značky během ledna klesly na polovinu.

Analytici ze společnosti Wedbush Securities vysvětlili, proč společnost čelí úpadku zejména v Evropě: „Muskovy akce spojené s DOGE a silnější spojenectví s Trumpem by zjevně mohly odradit některé zákazníky, aby se od značky Tesla odklonili. Od listopadu se kolem této snahy objevuje určitá dynamika v Evropě a také v některých částech USA. Přesto je prozatím považujeme za zvládnutelné problémy značky Tesla, které nepředstavují zásadní důvod k obavám.“

Například spisovatel a režisér Paul Unwin v prosinci zaplatil poplatek za předčasné ukončení smlouvy. „Zavolal jsem do leasingové společnosti a řekl: ‚Chci, abyste si to auto vzali zpátky.‘ Lidé říkali: ‚Jsem rád, že jste se toho auta zbavil‘,“ vysvětlil. Unwin svou Teslu Model Y vyměnil za elektromobil Polestar 3.

Svou pět let starou Teslu prodal také člen skotského parlamentu Alex Cole-Hamilton. „S Muskovými každodenními nehoráznostmi, s jeho řezničinou v ohleduplné veřejné diskusi, už jsem s ní nemohl dál jezdit,“ vylíčil.

Rozzuření Kanaďané

Politolog Charles-Étienne Beaudry už dříve pro EuroZprávy.cz popsal, jak se k současné politice Bílého domu Kanaďané staví. „Vůči Americe existuje velká zloba. Lidé při sportech bučí na americkou hymnu – a to není dobře. Protože Trump je problém, nejsou to Spojené státy. Potřebujeme zmírnit tón, je to urážlivé pro všechny Američany,“ upozornil Beaudry.

„Může to vytvářet napětí. Musíme upevnit naše vazby na americké firmy – musíme s americkými lidmi mluvit: ‚Hej, my jsme vaši přátelé, proč jste si zvolili tohohle chlapa? Proč podporujete toho chlapa, co nás ohrožuje? Prosím, buďte naši přátelé.‘ Ale ne bučet na národní hymnu, musíme bučet na Trumpa,“ shrnul.

Mnoho lidí v Kanadě začíná bojkotovat americké firmy, jak pokračoval politolog. „Bojkotují Elona Muska. Bojkotují Teslu. Lidé ruší své účty na (sociální síti) X. Nemáme rádi Trumpa a nemáme rádi Muska, takže ho bojkotujeme. To je skvělé, protože ten chlap má dost peněz tak či tak. Vytvoří to na Muska tlak,“ podotkl.

„Někteří lidé ale říkají ostatním: ‚Prodejte svou Teslu. Nemůžeš to řídit. Jsi zrádce.‘ To taky není dobré. Vytváří to napětí mezi Kanaďany, potřebujeme jednotnost. Je to jenom auto a jeho bojkot není povinný. Někteří lidé v Kanadě sledují, co si ostatní kupují v supermarketech: ‚Hej, kupuješ si americké zboží, jsi zrádce.‘ To není dobré pro nikoho. Informujme lidi na sociálních sítích, jaké značky jsou kanadské,“ navrhl Beaudry.