Jižní Korea rozmístí „monstrózní střely“. Mají odradit severokorejské provokace

Libor Novák

23. října 2025 9:58

Mobilní odpalovací zařízení nesoucí balistickou raketu Hyunmoo-5
Mobilní odpalovací zařízení nesoucí balistickou raketu Hyunmoo-5 Foto: Reprofoto YouTube

Jižní Korea ohlásila, že koncem roku zahájí rozmístění své dosud největší balistické střely. Tento projekt, místními médii přezdívaný „monstrózní střela“, představuje významné posílení konvenčního arzenálu země v reakci na rostoucí napětí s jaderně vyzbrojenou Severní Koreou. Ministr obrany Ahn Gyu-back nedávno uvedl, že Jižní Korea musí vybudovat „značný“ počet střel Hyunmoo-5. Tím by podle něj dosáhla „rovnováhy teroru“ a čelila tak hrozbě ze severu. Ahn Gyu-back také dodal, že je zapotřebí ještě silnější střela nové generace.

Hyunmoo-5 je doma prezentována jako odpověď na sílící požadavky na jaderné odstrašení. Je však důležité zmínit, že Jižní Korea je signatářem Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a střela Hyunmoo-5 je konvenční zbraň.

Střela Hyunmoo-5 je balistická střela o hmotnosti asi 36 tun, která údajně dokáže nést bojovou hlavici o hmotnosti osmi tun. Je vybavena hlavicí typu „bunker buster“ (ničitel bunkrů). To jí potenciálně umožňuje proniknout hluboko pod zem a zničit silně opevněné bunkry, kde by se severokorejští lídři mohli během konfliktu skrývat.

Střela je dlouhá přibližně 16 metrů a je navržena jako střela země-země. Lze ji odpalovat z mobilní platformy. Její dolet se má pohybovat od 600 km do více než 5 000 km, v závislosti na nákladu. Úředník ministerstva obrany uvedl, že z důvodů národní bezpečnosti nemohou potvrdit konkrétní technické detaily ani harmonogram dodání.

Nápad na vývoj této střely se poprvé objevil po sérii smrtících útoků ze strany Severní Koreje v roce 2010. Tehdy šlo o potopení válečné lodi Cheonan a bombardování ostrova Yeonpyeong. Při těchto incidentech zemřelo 50 Jihokorejců. Jižní Korea spoléhá na „jaderný deštník“ USA, a proto nevlastní vlastní jaderné zbraně. Dr. Yang Uk, expert na obranu z Asan Institute for Policy Studies v Soulu, poznamenal, že jelikož Jižní Korea nemá jaderné zbraně, jedinou obranou je vývoj co nejsilnějších konvenčních zbraní.

Vývoj střely Hyunmoo-5 byl zpočátku blokován americkými omezeními na nosnost jihokorejských střel. Tyto limity zrušil až Donald Trump v roce 2017, po testu severokorejské vodíkové bomby. Plánované rozmístění střely Hyunmoo-5 přichází v době, kdy Severní Korea na nedávné vojenské přehlídce odhalila vlastní mezikontinentální balistickou střelu Hwasong-20. Ta je potenciálně schopna zasáhnout i americkou pevninu.

K rozmístění střely dochází na pozadí napjatých vztahů mezi Severem a Jihem. Pchjongjang ignoruje Soul od nástupu prezidenta Lee Jae Myunga do úřadu v červnu, a to i přes jeho mírové snahy. Lee se také zaměřil na soběstačnou obranu jako na základ svého prezidentství. To odráží širší strategický posun Jižní Koreje k větší autonomii. Kritizoval „submisivní smýšlení“ těch, kteří věří, že Jižní Korea se nemůže bránit bez zahraniční vojenské podpory. Alianci se Spojenými státy však země udržuje.

Jižní Korea ročně vynakládá na obranu odhadem 1,4násobek celého HDP Severní Koreje a v globálním měřítku se řadí na páté místo ve vojenské síle. Od ruské invaze na Ukrajinu se z exportu zbraní stal jeden z nejrychleji rostoucích průmyslových odvětví země. Prezident Lee Jae Myung tento týden na zbrojním veletrhu ADEX v Soulu slíbil „větší než očekávané“ výdaje na obranu. Cílem je učinit z Jižní Koreje čtvrtou největší velmoc v obranném průmyslu na světě.

Zda střela Hyunmoo-5 odradí severokorejské provokace, nebo dále eskaluje regionální napětí, zůstává nejasné. Severní Korea pravděpodobně bude veřejně odmítat konvenční hrozby a prosazovat svou jadernou převahu. Přesto však Dr. Yang Uk z Asan Institute věří, že nová schopnost by měla být pro vedení Pchjongjangu znepokojivá. „Měli by se, a budou se, bát,“ řekl.

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že poválečná ekonomická cesta Jižní Koreje by mohla posloužit Ukrajině jako model. Podle něj by se tak mohlo stát, ale jen v případě, že by Spojené státy podpořily Kyjev stejně, jako v minulosti podpořily Soul. Zelenskyj v rozhovoru pro francouzské noviny Le Point řekl, že ekonomický boom Jižní Koreje ve dvacátém století je důkazem vítězství určitých hodnot.
Severní Korea (KLDR)

Muž, který chce zemřít v KLDR. Většinu života byl v "zajetí" na jihu, ale na domov nezapomněl

Pětadevadesátiletý Ahn Hak-sop, bývalý severokorejský válečný zajatec, se na začátku týdne vydal na svou poslední cestu. Chtěl se vrátit na severní stranu Korejského poloostrova, aby byl po smrti pohřben v zemi, kterou stále považuje za svůj jediný domov. Navzdory vysokému věku a zdravotnímu stavu se rozhodl symbolicky projít co nejblíže hranici, kterou považuje za následek „amerického imperialismu“, jenž podle něj brání znovusjednocení rozděleného poloostrova.

