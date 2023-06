Kailiová je podezřelá z korupce, přesto může pracovat. Snaží se ale o něco úplně jiného

Policisté Kailiovou zatkli poté, co do kufru naskládala 600 tisíc eur v hotovosti a vyvedla s nimi svého otce z bytu v Bruselu. Vzápětí Belgičané zatkli i jeho v jednom z bruselských hotelů. Prokuratura Kailiovou podezřívá, že šlo o část úplatku, který má ovlivnit práci Evropského parlamentu. Řecká politička ale od začátku tvrdí, že o ničem nevěděla, dokud to toho dne neobjevila. Obvinila svého partnera Francesca Giorgiho a bývalého poslance Piera Antonia Panzeriho.

Panzeri se nakonec přiznal a uzavřel s prokuraturou dohodu o vině a trestu. Kailiová se i přes podezření z korupce, praní špinavých peněz a účasti ve zločinecké organizaci drží své verze.

Server Politico je k ní nyní velmi kritický. „Eva Kailiová, která je podezřelá z kauzy Qatargate, neustále vyhrožuje, že se vrátí do Evropského parlamentu. Kde tedy je?“ píše. Dle dostupných informací nabrala sílu k politickému návratu. „Jeho cílem je přeformulovat její příběh jako obětí nelidského soudního systému a špionážního spiknutí,“ podotýká Politico.

Už v neděli stejný web informoval o tom, že se jejímu právnímu týmu podařilo zrušit omezení, které jí neumožňovalo vycestovat mimo Belgii. Může ale vycestovat jen kvůli jediné věci – plenárnímu zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.

„Bruselská soudní rada rozhodla, že se souhlasem vyšetřujícího soudce Michela Claise a federálního soudce Raphaëla Malagniniho smí Kailiová vycestovat do Štrasburku pouze za účelem plnění svých povinností,“ informovali její právníci Sven Mary a Michalis Dimitrakopoulos. Bez povolení vyšetřujícího soudce nesmí vycestovat jinam do Francie. Nakonec se nedostavila. „Osobní překážka, kterou nelze zveřejnit,“ konstatovali její právníci.

Řecká europoslankyně v médiích prosazuje špionážní teorie o důvodu svého zatčení. Navrhovala také, aby byli vyšetřováni jiní poslanci. „Občané, kteří aféru sledovali, nemohou pochopit, jak je možné, že tu ještě sedí jako europoslankyně,“ kroutí hlavou francouzská poslankyně Virginie Jouronová.

Mezitím se v květnu nenápadně vrátil belgický europoslanec Marco Tarabella, rovněž podezřelý v kauze Qatargate. „Od té doby trávil čas hlasováním, klidným popíjením v parlamentní kavárně a hovořením o porušování lidských práv na plenárním zasedání, aniž by poskytl jediný rozhovor. Tarabella měl v úterý večer vystoupit na plenárním zasedání ve Štrasburku a byl spatřen v baru Swan,“ popisuje Politico.