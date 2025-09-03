Kim Čong-un dorazil do Číny s rodinou. A prozradil toho o sobě víc, než by se mohlo zdát

Účast Kim Čong-una na vojenské přehlídce v Číně po boku jeho dcery a sestry, ale bez vysokých vojenských představitelů, přinesla řadu poznatků o současném stavu Severní Koreje. Ačkoliv oficiální seznam delegace nebyl zveřejněn, na fotografiích je vidět, že v ní chybí zástupci armády a obrany, což je v kontrastu s Kimovou návštěvou Ruska v roce 2023.
V delegaci naopak vynikal Jo Jong Won, tajemník strany pro organizační záležitosti a blízký Kimův spolupracovník. Ten byl jediným členem, na kterého se vztahují sankce OSN. Kim se stal prvním severokorejským vůdcem, který se za posledních více než šedesát let zúčastnil čínské vojenské přehlídky, ale to neznamená, že se Čína zaváže k vojenskému partnerství se Severní Koreou.
Profesor Lim Eul-chul z Institutu Dálného východu na Univerzitě Kyungnam uvedl, že ačkoliv Rusko, které je ve válce, otevřeně vojensky spolupracuje se Severní Koreou, Čína se takovým dohodám musí vyhýbat. Peking dovoluje politické a diplomatické sbližování, ale vyhýbá se jakémukoli vojenskému partnerství. Podle profesora Lim Eul-chula nechce Čína, aby to vypadalo, že se stává součástí nové studené války.
V Pekingu Kimovi na přehlídce dělala doprovod jeho dcera Kim Ju Ae. Analytici to nevnímají jako jasný signál, že bude budoucí vůdkyní země. Podle profesorky Hazel Smith, expertky na korejská studia, má Kim ještě syna, který ho na veřejných akcích doprovází jen zřídka. Účast Kimovy dcery spíše ukazuje, že rodinná dynastie Kimů se nemá v úmyslu vzdát moci.
Srovnání současné přehlídky s tou v roce 2015, která se konala u příležitosti sedmdesátého výročí konce druhé světové války, ukazuje, jak moc se svět změnil. Tehdy se po boku Si Ťin-pchinga a Vladimira Putina postavila jihokorejská prezidentka Pak Kun-hje. Kim Čong-un chyběl a místo něj byla vyslána pouze stranická delegace.
Deset let poté, co se role Jižní a Severní Koreje v Číně zcela obrátily, Kim Čong-un dominoval. Prezident Jižní Koreje I Če-mjong sice obdržel pozvánku, ale odmítl ji a místo sebe poslal předsedu parlamentu. Jižní Korea sice považuje Čínu za důležitého partnera, avšak klíčovým je pro ni vztah se Spojenými státy a Japonskem.
Tři země, tedy Spojené státy, Jižní Korea a Japonsko, se nyní snaží posílit spolupráci v boji proti hrozbám, které pro ně představuje Čína a Severní Korea. I Če-mjong, který byl zvolen v červnu, chce dokázat Donaldu Trumpovi, jak moc si váží tohoto partnerství. V současnosti se tak vytvořila trojice, kterou tvoří Si Ťin-pching, Putin a Kim, a představuje protipól Washingtonu, Soulu a Tokiu.
Při silném zemětřesení v Afghánistánu, které postihlo vesnice poblíž pákistánských hranic, zemřelo přes 1100 lidí. Další tisíce osob utrpěly zranění. Uvedla to televize ABC News.
