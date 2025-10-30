Kontroly budou. Slovenští policisté se připravují na měření rychlosti na chodnících

Nový rychlostní limit pro pohyb po chodnících musí vzít v potaz i slovenská policie. Podle jejích zástupců mají opravdu probíhat kontroly, které se ale nemají týkat chodců či běžců. Pozor si budou muset dávat pozor hlavně lidé na kolech, bruslích či koloběžkách.
Novelu zákona, která u našich sousedů zavádí maximální rychlost pohybu na chodnících, kdy limit činí šest kilometrů za hodinu, předložil poslanec Ficova Smeru Ľubomír Vážny. Podle jeho slov šlo o reakci na stále častější kolize na chodnících. "Vzhledem k narůstajícímu počet kolizí s koloběžkaři je hlavním cílem zvýšit bezpečnost na chodnících," uvedl politik v srpnu podle TA3.
Podle odborníků je běžná rychlost chůze čtyři až pět kilometrů za hodinu, takže limit se zdá být nastaven správně. Přesto se změna zákona stala předmětem vtipů na sociálních sítích. Lidé si utahovali například z toho, že se rychlost chodců bude měřit radarem.
S návrhem nicméně nesouhlasilo ministerstvo vnitra, které prosazovalo spíše omezení přístupu některých dopravních prostředků na chodníky. "Ke zvýšení bezpečnosti chodců považujeme za vhodnější zakázat jízdu elektrokoloběžkám a podobným zařízením na chodníku," sdělil úřad ve svém stanovisku.
Ozvala se už i slovenská policie, jejíž viceprezident Rastislav Polakovič popřel, že by se měřila rychlost chodců či běžců. Podle jeho slov se limit má týkat lidí na bruslích, koloběžkách, skateboradech či lyžích. "Měření by mělo probíhat na těchto lidech," řekl podle deníku Pravda.
Zástupce policistů zmínil, že chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky provozu. Opatření má sloužit k jejich ochraně. "Chodců jdoucích pěšky určitě měřit nebudeme," zdůraznil s tím, že přístroje strážců zákona umí měřit i rychlost jízdních kol.
Policie podle Polakoviče zatím nevyřešila, jak bude provádět kontroly. "Pokud identifikujeme lokality, kde jsou problémy a bude tam docházet k nehodám anebo neštěstím, tak určitě najdeme dostatek lidí, abychom zabezpečili tato problémová místa," dodal. Za porušení zákona bude hrozit pokuta 50 eur na místě a až 100 eur ve správním řízení.
