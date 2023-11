Letecky do Egypta, kamionem do Gazy. EU poskytne dalších 25 milionů eur na humanitární pomoc

Nově ohlášená pomoc bude poskytována prostřednictvím humanitárních organizací působících v Gaze v zájmu záchrany lidských životů. Zaměřena bude zejména na zajištění vody a sanitace, poskytování zdravotní péče, potravin a dalších důležitých položek.

"Spolupracujeme zároveň s Izraelem, Egyptem a Organizací spojených národů, abychom do Gazy vpustili více humanitárních konvojů, a to i přes koridory a přestávky pro humanitární potřeby," uvedla ve zprávě pro média předsedkyně EK Ursula von der Leyenová.

Operace v podobě humanitárních leteckých mostů na pomoc lidem postiženým nejnovějším konfliktem mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás, kterou spustila Unie, zajistí dodávky humanitárního materiálu spolu s partnery jako jsou UNICEF a další mezinárodní organizace.

V rámci této operace od 16. října dorazilo do Egypta šest letů s více než 263 tunami pomoci. Humanitární pomoc proudila do Gazy minulý týden skrze přechod Rafáh, kudy také mířily do Egypta zranění Palestinci a cizinci s dvojím občanstvím. Podle egyptského Červeného půlměsíce přešlo přes hraniční přechod Rafáh v uplynulých dnech celkem 1102 cizinců a Palestinců s dvojím občanstvím. Evakuace je ale nyní nemožná a není jasné, kdy se opět obnoví.

Zdroj blízký egyptskému Červenému půlměsíci (ČP) potvrdil, že zaměstnanci palestinského ČP dostali od úřadů nařízení zastavit do odvolání přepravu zraněných Palestinců.

Palestinci podle egyptských bezpečnostních zdrojů žádají bezpečné trasy pro sanitky, které vozí zraněné z pásma Gazy k přechodu Rafah na hranici s Egyptem.

Bezpečnostní zdroje v Gaze také uvedly, že cizincům nepovolí opustit pásmo Gazy, dokud nebudou moci přepravit zraněné do Egypta.

Zpravodajská televize CNN s odvoláním na egyptské úřady informovala, že v sobotu mělo z pásma Gazy odejít přibližně 730 lidí včetně 386 občanů USA a 151 Němců.

Pásmo Gazy naposledy opustila skupina lidí s cizími pasy v pátek. Přes hraniční přechod Rafáh se dostali do Egypta. Podle médií tato skupina zahrnovala více než 100 britských občanů, včetně rodičů manželky skotského premiéra Humzy Yousafa. Uvedl to server Politico.

Palestinské pohraniční úřady noci zveřejnily seznamy osob, kterým bylo dnes umožněno opustit postiženou oblast. Na seznamu se nacházeli zranění Palestinci a 335 jedinců s cizími pasy. Všichni byli požádáni, aby se brzy ráno shromáždili před vstupní halou přechodu.

Egypt poprvé od začátku války mezi Izraelem a hnutím Hamás otevřel hraniční přechod Rafáh ve středu. V jeho okolí rozmístil tanky a obrněná vozidla v reakci na obavy z možného přílivu desetitisíců palestinských uprchlíků.

Podle serveru The Guardian se na palestinské straně průchodu ve středu shromáždila řada lidí, není ale jasné, kolika lidem se podařilo odejít. Záběry z místa ukazují davy lidí vstupující na palestinskou stranu a přechod pravděpodobně překročilo 400 cizinců s dvojím občanstvím.

Egyptský vládní představitel potvrdil, že 45 zraněných Palestinců bylo ve středu převezeno do Egypta z Gazy a v současné době se léčí v různých nemocnicích. Evakuace byla opět obnovena ve čtvrtek a očekávalo se, že bude pokračovat i v následujících dnech. Egypt také povolil převoz desítek vážně zraněných lidí.

Na záběrech z místa byla vidět řada sanitek čekajících na odvoz nemocných a zraněných z Pásma Gazy. Zahraniční vlády tvrdí, že v pásmu Gazy se nacházejí držitelé pasů 44 zemí a 28 organizací včetně agentur OSN.

Jak dlouho zůstane hraniční přechod mezi Pásmem Gazy a Egyptem uzavřen není jasné. Katar zprostředkoval mezi Egyptem, Izraelem a palestinským hnutím Hamás dohodu, která umožní odchod držitelů zahraničních pasů a některých kriticky zraněných lidí z Gazy.

Egypt se podle prohlášení ministerstva zahraničí připravuje na usnadnění evakuace téměř 7000 cizích občanů v Gaze z více než 60 zemí přes přechod Rafáh. Uvedl to server CNN.

Dohoda není spojena s dalšími otázkami, o kterých se jedná, jako jsou rukojmí zadržovaní Hamásem nebo dočasné zastavení bojů zaměřené na zmírnění humanitární krize v pásmu Gazy, kde je nedostatek potravin, vody, paliva i léků.

Během izraelského bombardování Pásma Gazy zahynulo podle resortu zdravotnictví 9227 lidí, dalších 32 000 lidí bylo zraněno. Izrael po útoku Hamásu dne 7. října eviduje nejméně 1400 mrtvých a více než 3000 zraněných. Izraelské obranné síly také uvedly, že Hamás drží více než 230 rukojmích.

Počet mrtvých tak na obou stranách konfliktu dosahuje podle dostupných a neověřených údajů 10 000, zraněno je nejméně 35 000 lidí. OSN uvedla, že od zahájení bombardování Izraele bylo vysídleno více než 600 000 obyvatel Pásma Gazy.

Radikální palestinské hnutí Hamás v sobotu 7. října 2023 časně ráno vypálilo více než 2500 raket proti Izraeli a palestinští ozbrojenci pronikli do několika izraelských měst u hranic s Gazou. Dopady raket byly hlášeny jak z Tel Avivu, tak z dalších měst.

Očití svědci hlásili střelbu v ulicích a Izrael hovoří o masakru, při němž Hamás stínal hlavy dětem a popravoval civilisty. To, jak se útočníkům z pásma Gazy podařilo překročit přísně střežené hranice, zatím není známo. Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) podplukovník Richard Hecht uvedl, že Hamas vstoupil do Izraele po zemi, po moři i vzduchem. Za útok přijala zodpovědnost řada představitelů tajných služeb a armády.

Vůdce islamistického hnutí Hamás potvrdil, že ozbrojená skupina zahájila vojenskou operaci proti Izraeli. Muhammad Dajf uvedl, že se jedná o začátek operace "Al-Aqsa Storm". Palestinským ozbrojencům se také podařilo proniknout do města Sderot, kde došlo ke střetům s izraelskými silami.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu svolal v reakci na útok nejvyšší bezpečnostní představitele, sestavil nouzovou vládu a stát oficiálně vyhlásil Hamásu válku. Izraelské obranné síly zahájily operaci "Železné meče" a izraelské letectvo v reakci na útok zahájilo protiútok na pozice Hamásu.

Později izraelská armáda znovu získala kontrolu nad všemi městy kolem hranice s Gazou a hranici zabezpečila. Ministr obrany následně nařídil totální blokádu Pásma Gazy. Izrael se nyní pokusí osvobodit zajaté rukojmí a zahájil pozemní invazi do Gazy.

V průběhu následujících dní pokračovaly jak raketové útoky na Izrael, tak i odveta tamního letectva v podobě bombardování stovek cílů v Gaze. Zatímco západní státy většinou vyjadřují podporu Izraeli, Gazu podporuje například Írán nebo Saúdská Arábie. Nevládní organizace a OSN žádají především zklidnění situace vzhledem ke stále většímu počtu mrtvých civilistů. Dochází však k diplomatickým roztržkám.

Státy a organizace požadují také vytvoření humanitárního koridoru, protože většina z dvou milionů obyvatel Pásma Gazy je závislá na vnější pomoci. Do oblasti sice míří humanitární konvoje, nemocnice v Gaze jsou ale stále přetížené a potýkají se s nedostatkem elektřiny, lidem dochází potraviny i voda.

Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvádí, že více než 600 000 lidí přišlo o domov. Většina z nich se ukrývá v nemocnicích a školách OSN. Nemají kam jinam jít.