Macron dal Putinovi ultimátum: Pokud se do pondělí neozve, můžeme zavést další sankce

Libor Novák

29. srpna 2025 18:28

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)
Foto: FDFA Communication

Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval, že pokud Vladimir Putin odmítne setkat se s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským, bude to bráno jako snaha „přechytračit“ amerického prezidenta Donalda Trumpa. Macron, který společně s německým kancléřem diskutoval s Trumpem o dalším postupu, uvedl, že v takovém případě by to nezůstalo bez odezvy.

Macron uvedl, že pokud by Putin do pondělí nereagoval, mohlo by to vést k zavedení dalších sankcí. Francouzský prezident dále dodal, že spolu s kancléřem Friedrichem Merzem plánují během víkendu telefonovat Trumpovi a probrat s ním, jak dále postupovat. Macron zopakoval, že spravedlivého a trvalého míru lze dosáhnout pouze v případě, že Ukrajina získá silné bezpečnostní záruky.

V New Yorku se mezitím setkal jeden z nejvyšších ukrajinských představitelů Andrij Jermak s americkým mírovým vyslancem Stevem Witkoffem. Jermak uvedl, že cílem schůzky bylo „prosazovat skutečnou diplomacii a realizaci všech dohod z washingtonského summitu“.

Ukrajinská delegace na setkání Witkoffa informovala o válečných zločinech, kterých se Rusko dopouští. Jermak poukázal na čtvrteční útok na Kyjev, při němž zemřelo 23 lidí a bylo poškozeno několik budov včetně kanceláří delegace Evropské unie.

V reakci na útok si Evropská unie předvolala zástupce ruské mise, aby mu sdělila, že útoky na civilní objekty jsou nepřijatelné a že porušují Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích. Mluvčí EU pro zahraniční věci Anitta Hipper potvrdila, že Unie bude Ukrajinu i nadále podporovat.

Jermak uvedl, že Rusko „očividně protahuje boje“ a nedělá nic pro to, aby válka skončila. Zopakoval ale, že je Ukrajina „otevřená přímým rozhovorům na nejvyšší úrovni“. Jermak dále pozval Witkoffa, aby Ukrajinu v brzké době navštívil.

Během své tiskové konference Macron zdůraznil, že on i Merz doufají, že Putin bude pokračovat v dohodnutém dvoustranném nebo trojstranném setkání o ukončení války, ke kterému se zavázal v rozhovorech s Trumpem. 

