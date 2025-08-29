Macron dal Putinovi ultimátum: Pokud se do pondělí neozve, můžeme zavést další sankce

Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval, že pokud Vladimir Putin odmítne setkat se s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským, bude to bráno jako snaha „přechytračit“ amerického prezidenta Donalda Trumpa. Macron, který společně s německým kancléřem diskutoval s Trumpem o dalším postupu, uvedl, že v takovém případě by to nezůstalo bez odezvy.
Macron uvedl, že pokud by Putin do pondělí nereagoval, mohlo by to vést k zavedení dalších sankcí. Francouzský prezident dále dodal, že spolu s kancléřem Friedrichem Merzem plánují během víkendu telefonovat Trumpovi a probrat s ním, jak dále postupovat. Macron zopakoval, že spravedlivého a trvalého míru lze dosáhnout pouze v případě, že Ukrajina získá silné bezpečnostní záruky.
V New Yorku se mezitím setkal jeden z nejvyšších ukrajinských představitelů Andrij Jermak s americkým mírovým vyslancem Stevem Witkoffem. Jermak uvedl, že cílem schůzky bylo „prosazovat skutečnou diplomacii a realizaci všech dohod z washingtonského summitu“.
Ukrajinská delegace na setkání Witkoffa informovala o válečných zločinech, kterých se Rusko dopouští. Jermak poukázal na čtvrteční útok na Kyjev, při němž zemřelo 23 lidí a bylo poškozeno několik budov včetně kanceláří delegace Evropské unie.
V reakci na útok si Evropská unie předvolala zástupce ruské mise, aby mu sdělila, že útoky na civilní objekty jsou nepřijatelné a že porušují Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích. Mluvčí EU pro zahraniční věci Anitta Hipper potvrdila, že Unie bude Ukrajinu i nadále podporovat.
Jermak uvedl, že Rusko „očividně protahuje boje“ a nedělá nic pro to, aby válka skončila. Zopakoval ale, že je Ukrajina „otevřená přímým rozhovorům na nejvyšší úrovni“. Jermak dále pozval Witkoffa, aby Ukrajinu v brzké době navštívil.
Během své tiskové konference Macron zdůraznil, že on i Merz doufají, že Putin bude pokračovat v dohodnutém dvoustranném nebo trojstranném setkání o ukončení války, ke kterému se zavázal v rozhovorech s Trumpem.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil smrtící útok Ruska na Kyjev z noci na 28. srpna za „úspěšný“. Navzdory tomu, že útok zasáhl civilní cíle a způsobil škody na obytných budovách, Peskov trvá na tom, že Rusko má stále zájem na pokračování jednání o „vyřešení ukrajinské krize“, jak Rusko válku nazývá.
Zdroj: Libor Novák