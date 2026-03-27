Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice

Libor Novák

27. března 2026 13:28

Evropská unie, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropské unie v astronomické výši 1,8 bilionu eur se ocitla v kritickém bodě. Podle diplomatů v Bruselu bude pro budoucí směřování sedmadvacítky a schválení finančního rámce do roku 2026 klíčový výsledek dubnových parlamentních voleb v Maďarsku. Ty jsou momentálně považovány za důležitější milník než nadcházející prezidentská volba ve Francii.

Současný maďarský premiér Viktor Orbán, který čelí nejvážnější politické výzvě za posledních 16 let, hrozí zablokováním celého rozpočtu. Jeho hlavním požadavkem je zrušení mechanismu, který podmiňuje vyplácení unijních peněz dodržováním demokratických standardů a právního státu. Maďarský ministr pro evropské záležitosti János Bóka jasně vzkázal, že pokud Budapešť neprosadí své politické body, nevidí důvod s dohodou spěchat.

Brusel se přitom snaží mít rozpočet schválený co nejdříve, ideálně do konce letošního roku. Hlavním strašákem je totiž jaro 2027, kdy se ve Francii uskuteční prezidentské volby. Podle webu Politico ale existují silné obavy, že by k moci mohla nastoupit krajní pravice v čele s Národním sdružením, která by se mohla s Orbánem spojit a držet společně evropskou pokladnu jako rukojmí.

V Maďarsku se však schyluje k dramatické změně. Opoziční lídr Péter Magyar a jeho strana Tisza si v průzkumech udržují solidní náskok před Orbánovým Fideszem. Deset vysoce postavených unijních úředníků potvrdilo, že Orbánovo vítězství vnímají jako nejhorší možný scénář, který by vedl k naprostému vykolejení rozpočtových rozhovorů a ohrozil financování klíčových unijních politik.

Zástupci bohatších severoevropských zemí, které jsou čistými plátci do unijní pokladny, striktně trvají na tom, aby vazba mezi penězi a právním státem zůstala zachována. Polský náměstek ministra pro fondy EU Jan Szyszko upozornil, že pokud u moci zůstane vláda, která má s demokratickými principy dlouhodobé potíže, bude diskuse o pravidlech extrémně složitá. O skepticismu hovoří i německý kancléř Friedrich Merz, který pochybuje o možnosti finalizovat rozpočet ještě v letošním roce.

Budapešť má k odporu pragmatický důvod. Evropská komise již nyní Maďarsku zmrazila přibližně 17 miliard eur kvůli nedostatkům v oblasti vlády práva. V novém rozpočtovém období mezi lety 2028 a 2034 by Maďarsko mohlo mít nárok na více než 37 miliard eur, ale při zpřísnění pravidel hrozí, že by na tyto prostředky vůbec nedosáhlo. Bóka se proto ptá, proč by Maďarsko mělo souhlasit s rozpočtem, ze kterého reálně nemusí dostat ani euro.

Naopak případné Magyarovo vítězství by v Bruselu vyvolalo velkou úlevu. Očekává se, že vláda vedená opozicí by obnovila nezávislost soudnictví a akademické sféry, což by automaticky odemklo miliardy zmrazených eur. Magyar se navíc v rámci svého manifestu zavázal, že Maďarsko vstoupí do Úřadu evropského veřejného žalobce, což je pro unijní instituce silný signál o boji proti korupci.

Analytici z think-tanku Bruegel poukazují na to, že s Magyarovým vedením by se Budapešť přestala obávat podmínek právního státu. To by výrazně vyhladilo cestu k dohodě, protože by zmizel hlavní bod sváru, který momentálně paralyzuje jednání mezi Maďarskem a zbytkem bloku. Brusel by tak získal prostor pro schválení finančního rámce v rekordním čase. 

včera

Změna času se v EU řeší už osm let. Europoslanci jsou pro konec střídání

Související

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

Nevíme, co Trump vlastně chce, spolupráce uvízla na mrtvém bodě, říkají evropští lídři

Strategie amerického prezidenta Donalda Trumpa v probíhajícím konfliktu s Íránem vyvolává mezi evropskými spojenci značné rozpaky. Podle vysokých představitelů několika vlád jsou požadavky Washingtonu na pomoc při zajištění Hormuzského průlivu natolik zmatené a protichůdné, že jakákoliv reálná spolupráce uvízla na mrtvém bodě, píše server Politico. Evropské státy sice deklarovaly ochotu pomoci s obnovením námořního obchodu, v praxi se však k vyslání vojenské techniky do válečné zóny nikoho nespěchá.

Více souvisejících

EU (Evropská unie) Maďarsko Viktor Orbán

Aktuálně se děje

před 14 minutami

Kirill Dmitrijev

Evropa bude prosit Moskvu o energetické suroviny, my si vybereme, komu pomůžeme, tvrdí Putinova pravá ruka

Přední spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina a šéf Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev přišel s varováním, že Evropa a Velká Británie budou brzy nuceny „prosit“ Moskvu o dodávky energetických surovin. Podle jeho slov globální trhy čelí drastickému nedostatku zásob, který je umocněn probíhající válkou v Íránu. Rusko si pak bude moci samo vybrat, zda a komu případné žádosti o pomoc vyhoví.

před 53 minutami

před 1 hodinou

Andrej Babiš

Babiš vyrazil do boje proti „nehoráznému chování“ čerpacích stanic. Chce zpřísnit kontroly a zastropovat marže

Premiér Andrej Babiš se rozhodl pro radikální krok v boji proti vysokým cenám pohonných hmot. Jeho cílem je zavedení přísné kontroly marží u čerpacích stanic, přičemž navrhuje jejich zastropování na hranici tří korun za litr. Podle předsedy vlády je současné chování prodejců, kteří u některých stojanů nastavují marže ve výši až deseti korun, naprosto nehorázné a pro státní správu nepřijatelné.

před 2 hodinami

Volker Türk

Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk vyzval k co nejrychlejšímu uzavření vyšetřování tragického bombardování dívčí školy v Minábu. Podle oficiálních íránských zdrojů si tento útok vyžádal životy 168 lidí, z nichž většinu tvořily děti. Türk během debaty Rady OSN pro lidská práva o ochraně dětí v konfliktech zdůraznil, že povinností těch, kteří útok provedli, je vyšetřit celou událost promptně, nestranně a transparentně.

před 3 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá

Americký prezident Donald Trump se rozhodl o dalších deset dní odložit plánované vojenské údery na íránské energetické objekty. Své původní ultimátum, které mělo vypršet tento pátek, posunul až na 6. dubna 2026. Podle vyjádření Bílého domu je důvodem tohoto kroku probíhající diplomatické vyjednávání s Teheránem, které Trump označil za velmi nadějné a produktivní.

před 4 hodinami

Hormuzský průliv

Vojenské kapacity Íránu jsou zničené, prohlašuje Trump. Jak tedy Teherán dokáže kontrolovat Hormuzský průliv?

Strategicky významný Hormuzský průliv zůstává již téměř čtyři týdny fakticky uzavřen, což uvrhlo globální energetické trhy do stavu hlubokého chaosu. Tato úzká vodní cesta je přitom naprosto klíčová pro světovou ekonomiku, neboť tudy proudí přibližně 20 % celosvětových zásob ropy a zemního plynu. Kromě energetických surovin jsou blokádou zasaženy i dodávky hnojiv, na nichž závisí zemědělská produkce v mnoha částech planety.

před 5 hodinami

Předseda vlády Andrej Babiš

Okamžitě zlevněte pohonné hmoty, pustil se Babiš do pumpařů

Premiér Andrej Babiš se ostře vymezil proti cenové politice největších provozovatelů čerpacích stanic v České republice. Ve svém videu na sociální síti Facebook vyzval dominantní hráče na trhu k okamžitému zlevnění pohonných hmot. Podle jeho slov jsou současné částky, které řidiči platí zejména u dálnic, naprosto nepřijatelné a neopodstatněné.

před 5 hodinami

Útok na Ruský dům

Útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze. Policie pátrá po pachateli

Ruský dům v pražských Dejvicích se ve čtvrtek večer stal místem násilného incidentu. Neznámý útočník na budovu, v níž sídlí Ruské středisko vědy a kultury, hodil několik zápalných lahví. Policie se případem intenzivně zabývá a po pachateli v současné době pátrá. Celá událost je vyšetřována jako trestný čin poškození cizí věci.

před 7 hodinami

před 14 hodinami

Ilustrační foto

včera

včera

Policie ČR

Vražda v Prachaticích objasněna. Cizinec byl opilý

Až osmnáct let za mřížemi hrozí cizinci obviněnému v případu pondělní vraždy na ubytovně v jihočeských Prachaticích. Policie prozradila podrobnosti a popsala, jak k činu došlo. Ukázalo se, že útočník jednal pod vlivem alkoholu. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ostuda pro český fotbal před baráží. Řeší největší korupční skandál v historii

V době, kdy chtěli mít čeští fotbalisté spíše klid na přípravu na čtvrteční veledůležitou baráž o postup na mistrovství světa, český fotbal od úterního rána řeší největší korupční kauzu v jeho historii. Jedná se o případ týkající se podvodných sázek, tzv. match fixingu, a jak upozornil samotný předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) David Trunda na mimořádné úterní tiskové konferenci, nikdo z podezřelých není v rámci této kauzy z vedení asociace, neboť ona sama byla iniciátorem tohoto vyšetřování. 

včera

včera

Polsko začne v reakci na válku v Íránu zastropovat ceny paliv a razantně sníží daně, oznámil Tusk

Polská vláda pod vedením premiéra Donalda Tuska vyhlásila otevřený boj proti drastickému zdražování pohonných hmot, které vyvolal válečný konflikt na Blízkém východě. Hlavním cílem ambiciózního vládního plánu je přinést polským řidičům úlevu ještě před nadcházejícími velikonočními svátky. Podle premiéra by se ceny na čerpacích stanicích mohly díky připravovaným opatřením snížit přibližně o 1,20 zlotého na litr.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy