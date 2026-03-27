Maďarsko důležitější než Francie? EU se ocitá v kritickém bodě, může skončit jako rukojmí krajní pravice

Jednání o příštím dlouhodobém rozpočtu Evropské unie v astronomické výši 1,8 bilionu eur se ocitla v kritickém bodě. Podle diplomatů v Bruselu bude pro budoucí směřování sedmadvacítky a schválení finančního rámce do roku 2026 klíčový výsledek dubnových parlamentních voleb v Maďarsku. Ty jsou momentálně považovány za důležitější milník než nadcházející prezidentská volba ve Francii.
Současný maďarský premiér Viktor Orbán, který čelí nejvážnější politické výzvě za posledních 16 let, hrozí zablokováním celého rozpočtu. Jeho hlavním požadavkem je zrušení mechanismu, který podmiňuje vyplácení unijních peněz dodržováním demokratických standardů a právního státu. Maďarský ministr pro evropské záležitosti János Bóka jasně vzkázal, že pokud Budapešť neprosadí své politické body, nevidí důvod s dohodou spěchat.
Brusel se přitom snaží mít rozpočet schválený co nejdříve, ideálně do konce letošního roku. Hlavním strašákem je totiž jaro 2027, kdy se ve Francii uskuteční prezidentské volby. Podle webu Politico ale existují silné obavy, že by k moci mohla nastoupit krajní pravice v čele s Národním sdružením, která by se mohla s Orbánem spojit a držet společně evropskou pokladnu jako rukojmí.
V Maďarsku se však schyluje k dramatické změně. Opoziční lídr Péter Magyar a jeho strana Tisza si v průzkumech udržují solidní náskok před Orbánovým Fideszem. Deset vysoce postavených unijních úředníků potvrdilo, že Orbánovo vítězství vnímají jako nejhorší možný scénář, který by vedl k naprostému vykolejení rozpočtových rozhovorů a ohrozil financování klíčových unijních politik.
Zástupci bohatších severoevropských zemí, které jsou čistými plátci do unijní pokladny, striktně trvají na tom, aby vazba mezi penězi a právním státem zůstala zachována. Polský náměstek ministra pro fondy EU Jan Szyszko upozornil, že pokud u moci zůstane vláda, která má s demokratickými principy dlouhodobé potíže, bude diskuse o pravidlech extrémně složitá. O skepticismu hovoří i německý kancléř Friedrich Merz, který pochybuje o možnosti finalizovat rozpočet ještě v letošním roce.
Budapešť má k odporu pragmatický důvod. Evropská komise již nyní Maďarsku zmrazila přibližně 17 miliard eur kvůli nedostatkům v oblasti vlády práva. V novém rozpočtovém období mezi lety 2028 a 2034 by Maďarsko mohlo mít nárok na více než 37 miliard eur, ale při zpřísnění pravidel hrozí, že by na tyto prostředky vůbec nedosáhlo. Bóka se proto ptá, proč by Maďarsko mělo souhlasit s rozpočtem, ze kterého reálně nemusí dostat ani euro.
Naopak případné Magyarovo vítězství by v Bruselu vyvolalo velkou úlevu. Očekává se, že vláda vedená opozicí by obnovila nezávislost soudnictví a akademické sféry, což by automaticky odemklo miliardy zmrazených eur. Magyar se navíc v rámci svého manifestu zavázal, že Maďarsko vstoupí do Úřadu evropského veřejného žalobce, což je pro unijní instituce silný signál o boji proti korupci.
Analytici z think-tanku Bruegel poukazují na to, že s Magyarovým vedením by se Budapešť přestala obávat podmínek právního státu. To by výrazně vyhladilo cestu k dohodě, protože by zmizel hlavní bod sváru, který momentálně paralyzuje jednání mezi Maďarskem a zbytkem bloku. Brusel by tak získal prostor pro schválení finančního rámce v rekordním čase.
Klidný život bez finančních starostí: Výhodné pojištění odpovědnosti
