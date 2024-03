Maďarům se směřování země nelíbí. Chtějí změnu vlády, Orbán ale jen tak skončit nehodlá

Popularita stran vládního bloku Fidesz-KDNP sice neklesla, mezi tzv. "rozhodnutými" voliči se ale snížila z 53 na 46 procent v důsledku nárůstu politické aktivity během sledovaného období.

Podle agentury Median by to mohlo být spojeno s amnestií udělenou v pedofilní kauze, která vedla k odvolání Katalin Novákové z postu hlavy státu.

Téměř 97 procent respondentů o této kauze slyšelo, a dvě třetiny dotázaných označily premiéra Viktora Orbána za zodpovědného. Dokonce i mezi voliči vládní strany s tímto postojem souhlasil každý pátý.

Jméno nově zvoleného prezidenta Tamáse Sulyoka znalo týden po jeho zvolení pouze 36 procent Maďarů.

Péter Magyar, bývalý manžel exministerky spravedlnosti Judit Vargové, je podstatně známější. Odstoupil z několika funkcí ve státních podnicích jako protest proti praktikám vlády a naznačil záměr vytvoření politické strany.

Průzkum z loňského září ukázal, že vývoj v Maďarsku se podle 64 procent jeho občanů ubírá špatným směrem. Pouze 31 procent dotázaných považuje současné směřování země za dobré, vyplývá z průzkumu institutu Závecz Research, jehož výsledky zveřejnil server Népszava.

Pro zachování členství Maďarska v Evropské unii se vyjádřilo 73 procent dotázaných, odchod z Unie by preferovalo 19 procent respondentů. Podle dvou třetin dotázaných by Maďarsko mělo vstoupit do Evropské prokuratury (EPPO), opak si myslí 21 procent.

Vztahy mezi Maďarskem a EU jsou dlouhodobě napnuté. Evropský parlament (EP) dokonce vyjádřil vážné obavy ohledně vývoje v Maďarsku vzhledem k nadcházejícímu maďarskému předsednictví v Radě EU ve druhém pololetí roku 2024.

Europoslance znepokojuje stav hodnot EU v Maďarsku, některým zemím se ale představa, že by o svou pozici Maďarsko přišlo, nezamlouvá. Podle EP se situace v zemi zhoršuje v důsledku "úmyslného a systematického úsilí vlády" i přesto, že EP aktivoval mechanismus podle článku 7 Lisabonské smlouvy.

Jde zejména o přijímání zákonů bez dostatečné parlamentní kontroly a veřejných konzultací, zneužívání stavu ohrožení, ochrany oznamovatelů s cílem oslabit práva LGBTIQ+ osob a svobody projevu a porušování sociálních a pracovních práv učitelů.

Orbán přitom loni oznámil, že plánuje vládnout do roku 2034. Premiér vystoupil s projevem před hosty na takzvaném občanském pikniku v obci Kötsu v Šomodské žu. Uvedl to server telex.hu.

Orbán po volbách v roce 2018 několikrát veřejně uvedl, že vládnutí plánuje do roku 2030. Účastníci neveřejné akce pro server uvedli, že premiér rok 2034 zdůvodnil tím, že válka a epidemie koronaviru ubrala jeho vládě čtyři roky.

Popularita Fideszu podle slov předsedy vlády v posledním období sice klesla, ale podle jeho názoru ne až tak jako u jiných evropských vládních stran. Jako příklad uvedl Německo, kde je podle něj v současnosti větší oblíbenost opozičních stran než vládních.

Za hlavní důvod ztráty popularity Fideszu označil premiér ekonomické potíže. "Naše společnost není zvyklá na toto, ale na neustálý růst ," podotkl Orbán. Maďarský ministerský předseda také varoval před islamizací Evropy, kterou vnímá jako vážnou hrozbu.