Meloniová je spokojena s výsledky summitu ohledně migrace

"Přístup Evropské rady (je) velmi odlišný od toho, který jsme dříve viděli," uvedla italská premiérka, jejíž krajně pravicová strana Bratři Itálie prosazuje tvrdý přístup vůči nelegální migraci. Podle ní ostatní unijní státy uznaly, že "migrace je evropským problémem a musí mít evropské řešení". Debata na summitu se podle Meloniové posunula k větší ochraně vnější hranice schengenského prostoru.

Podle Meloniové evropští státnici uznali "specifikum námořních hranic" a více se zaměřili na situaci ve střední oblasti Středozemního moře, která se týká Itálie. Podle ní je nutné posílit spolupráci s africkými zeměmi, odkud migranti pochází. Podle ní by členské státy mohly vytvořit možnosti, jak lidem z Afriky umožnit vstup do Evropy "legálním způsobem", aby se nedostali do područí převaděčů. Současně je však podle ní nutné posílit schopnost vyhostit do zemí původu migranty, kteří nemají oprávnění k pobytu v EU.

Závěry summitu hovoří o posílení ochrany hranic. Lídři jsou zajedno v tom, že problém spočívá mimo jiné v nedostatečné spolupráci se zeměmi původu a tranzitními státy. Summit se shodl, že by členské země měly těmto státům omezovat výhodné udělování víz, pokud svůj přístup nezmění. Rozdílné postoje měly země k otázce, zda má unie přímo financovat bariéry na hranicích, jimiž chce řada zemí brzdit rostoucí příliv migrantů do Evropy.

Meloniová odmítla kritiku některých komentátorů, že přibližuje Itálii k zemím Visegrádské skupiny tím, že se před unijními summity setkává s českým premiérem Fialou a šéfem polské vlády Morawieckým. Podle ní je důvodem těchto schůzek společné členství ve Straně evropských konzervativců a reformistů (ECR), které je Meloniová předsedkyní.

Meloniová v minulých dnech kritizovala francouzského prezidenta Emmanuela Macrona za večeři, kterou uspořádal ve středu v Elysejském paláci s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a německým kancléřem Olafem Scholzem. Podle Meloniové byla večeře "nevhodná" a málo kolegiální vůči ostatní unijním státům. Macron na kritiku odpověděl tvrzením, že Francie a Německo mají v podpoře Ukrajině speciální roli. Meloniová dnes uvedla, že spor s Macronem nenarušil vůli Říma dodat společně s Paříží pokročilý protivzdušný systém SAMP/T, o který Kyjev velmi stojí. "Doufám, že v příštích dnech budeme schopni oznámit, že jsme připraveni (ho dodat)," uvedla Meloniová, která chce v blízké budoucnosti navštívit Kyjev.