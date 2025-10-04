Merz a Macron varují: Evropská demokracie čelí největším útokům od dob studené války

Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron společně varovali, že Evropa se musí naléhavě posílit, aby se ubránila „ose“ autokratických států. Podle Merze je liberální demokracie napadána s větší agresivitou než kdykoli od dob studené války. Oba lídři pronesli svá slova na akci u příležitosti 35. výročí znovusjednocení Německa.
Merz zdůraznil, že mocenská centra ve světě se posouvají v míře nevídané od konce studené války. Osa autokratických států podle něj představuje přímou výzvu pro západní demokracie, čímž ohrožuje liberální řád na celém světě. Proto se Evropa musí znovu stát schopnou bránit svou svobodu.
Kancléř uvedl, že „záře toho, čemu na Západě říkáme liberální demokracie, znatelně slábne“. Dodal, že už není samozřejmostí, že se svět bude orientovat na Západ a řídit se jeho hodnotami. „Formují se nová spojenectví autokracií, která útočí na liberální demokracii jako způsob života,“ konstatoval Merz.
Prezident Macron v návaznosti na Merzovo poselství sdělil, že Evropa čelí také „degeneraci demokracie“ v důsledku vnějších i vnitřních útoků. Varoval, že nesmíme být naivní, jelikož se „obracíme sami proti sobě“ a pochybujeme o vlastní demokracii. „Všude vidíme, že se s naší demokratickou strukturou něco děje. Demokratická debata se mění v debatu plnou nenávisti,“ upozornil Macron.
Podle francouzského prezidenta má velký podíl na této degeneraci online diskurz na platformách, které vlastní americké a čínské společnosti. Zmínil, že se Evropa provinila tím, že předala svůj veřejný demokratický prostor sociálním sítím, jejichž zájmem není přežití a dobré fungování evropské demokracie.
Oba státníci se shodli, že Evropa musí posílit svou ekonomickou konkurenceschopnost, aby měla dostatečnou sílu čelit výzvám rychle se měnícího světa. Merz konstatoval, že globální ekonomický řád se přepisuje a přebudovává. Egoismus se znovu stává viditelnějším, což podle něj souvisí s tím, že Evropa ekonomicky zeslábla.
Kancléř vyzval Evropu, aby se postavila nové vlně světového protekcionismu prosazováním nových obchodních pravidel a hledáním nových trhů. „Evropa se musí znovu zaměřit na svou ekonomickou konkurenceschopnost,“ prohlásil Merz. Tyto politické a ekonomické posuny přitom obzvláště silně zasáhly Německo, zejména po ruské invazi na Ukrajinu, energetickém šoku a celních válkách ze strany USA. Tyto události donutily Berlín masivně investovat do obnovy německé armády.
Český prezident Petr Pavel odevzdal svůj hlas ve volební místnosti v Černoučku, kam dorazil v doprovodu první dámy Evy Pavlové. Prezident sdělil, že měl o své volbě „víceméně jasno“ a jeho manželka se rozhodla stejně. Zároveň apeloval na občany s tím, že „nevolit znamená nechat ostatní rozhodovat o svém osudu“.
Zdroj: Libor Novák