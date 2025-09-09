Merz zahájil autosalon v Mnichově kritikou zákazu prodeje aut se spalovacími motory

Libor Novák

9. září 2025 14:37

Friedrich Merz (CDU)
Friedrich Merz (CDU) Foto: CDU/CSU

Německý kancléř Friedrich Merz zahájil v Mnichově autosalon IAA kritikou zákazu prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035, který schválila Evropská unie. Merz zdůraznil, že jednostranná politická rozhodnutí, která se soustředí pouze na jednu technologii, jsou špatnou hospodářskou politikou.

Jeho slova byla doprovázena souhlasným pokyvováním a potleskem ze strany zástupců největších německých automobilek, jako jsou BMW, Mercedes-Benz a Volkswagen, kteří seděli v první řadě, uvedl server Politico.

Zákaz, který by od roku 2035 znemožnil prodej nových aut s emisemi CO2, je v Německu, kde se nachází řada největších světových výrobců automobilů, velmi nepopulární. Automobilový průmysl tvoří přibližně 5 % německého HDP a zaměstnává kolem 800 000 lidí. Toto odvětví čelí hned několika problémům najednou.

Kromě poklesu prodeje v Číně, který je pro německé automobilky klíčový, se potýká s pomalým přechodem na elektromobily. Tím se otevírá prostor pro čínské společnosti, které na evropský trh vstupují s technologicky vyspělými vozy. Situaci navíc komplikují i celní tarify, které zavedl americký prezident Donald Trump. 

Vzhledem k rostoucí podpoře krajně pravicové Alternativy pro Německo, která se v průzkumech veřejného mínění blíží podpoře křesťanských demokratů, Merz usiluje o zajištění budoucnosti pro průmysl, který Německo dominovalo po více než století. Flexibilita v plnění unijních cílů by tak pomohla tradičnímu automobilovému průmyslu přežít o něco déle.

Není to pouze německý kancléř, kdo se staví proti tomuto zákazu. Italský ministr Adolfo Urso by také rád viděl zrušení legislativy, a dokonce i Evropská lidová strana ve svém volebním programu požadovala zvrácení tohoto zákazu. 

Ačkoliv je Merz členem koalice s levicovými sociálními demokraty, kteří tvrdí, že je třeba, aby tento zákon zůstal v platnosti jako součást širšího úsilí o řešení klimatických změn, jeho postoj je jasný.

Merz má však v tomto směru spojence, mezi něž patří bavorský premiér Markus Söder, který se vyslovil před kancléřem a prohlásil, že je třeba tento zákaz odstranit a cíle pro emise CO2 do roku 2035 přizpůsobit realitě.

Hildegard Müllerová, předsedkyně německé automobilové lobby VDA, představila desetibodový plán. Navrhuje v něm, aby se cílová hranice změnila ze 100 % na 90 % vozidel s nulovými emisemi a aby se povolily i jiné pohony, jako jsou hybridní vozy nebo automobily, které používají alternativní paliva. Podle průmyslu by tyto možnosti splňovaly klimatické cíle a zároveň by umožnily spalovacímu motoru získat dodatečný čas.

Jen několik dní předtím, než se Merz vyjádřil, tři německé automobilky představily své nejnovější modely s důrazem na elektromobily, aby mohly konkurovat čínským protějškům. Jejich nejnovější elektromobily, které jsou vybaveny řadou technologických vychytávek, mají na trhu dosud navrch.

Například nový elektrický vůz iX3 SUV od BMW má dojezd až 800 kilometrů. Vedení evropských automobilek se má v pátek setkat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou, aby jednali o změnách legislativy.

Diskuse o budoucnosti spalovacích motorů je v Německu velmi důležitá, a to nejen kvůli ekonomickým, ale i politickým důvodům. Merz se snaží najít kompromis, který by uspokojil jeho koalici a zároveň by ochránil německý automobilový průmysl před zbytečnou regulací. Zdá se, že budoucnost tohoto odvětví bude záviset na tom, jak se podaří vyjednat flexibilitu v pravidlech Evropské unie.

před 3 hodinami

Macron hledá už čtvrtého premiéra. Proč se zhroutila Bayrouova vláda?

Související

Více souvisejících

Německo Friedrich Merz (CDU)

Aktuálně se děje

před 25 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Macron hledá už čtvrtého premiéra. Proč se zhroutila Bayrouova vláda?

Francie čelí další politické krizi poté, co tamní zákonodárci vyslovili nedůvěru vládě premiéra Françoise Bayroua. Jedná se už o třetí kabinet, který se od loňských předčasných voleb rozpadl. Prezident Emmanuel Macron tak nyní hledá už čtvrtého premiéra, který by měl být jmenován v nejbližších dnech. Pro Macrona jde o velkou výzvu, jelikož se snaží stabilizovat situaci v zemi, kterou sužuje rostoucí zadlužení, rozdrobený parlament a stále větší nespokojenost veřejnosti.

před 4 hodinami

Greta Thunbergová na lodi Madleen

Na flotilu Thunbergové vezoucí humanitární pomoc do Gazy zaútočil dron

Plavidlo, které je součástí flotily vezoucí humanitární pomoc do Gazy, se podle pořadatelů stalo terčem útoku dronu v tuniských vodách. Na palubě hlavního plavidla, kotvícího u přístavu Sidi Bou Said, v tu chvíli bylo šest aktivistů. Nikdo nebyl zraněn, ačkoli loď utrpěla poškození hlavní paluby a skladovacích prostor. Podle organizace se jednalo o útok, při kterém dron shodil bombu a ta zapálila loď.

před 4 hodinami

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Kde jsou slibované tvrdé sankce? Evropa doufá, že Trump konečně začne s Ruskem něco dělat

Zástupci Evropské unie a Spojených států projednali možné zpřísnění sankcí vůči Rusku. Jedná se o první takový koordinovaný krok od doby, co se Donald Trump vrátil do Bílého domu. Americký prezident, který v minulosti od finančních hrozeb vůči Rusku ustupoval, tento týden řekl, že je připraven přejít k „druhé fázi sankcí“. Zatím ale podle The Guardian není jasné, jakou budou mít podobu.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 8 hodinami

včera

včera

včera

Apple

Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone

Jablíčkáři už netrpělivě vyhlížejí oficiální představení nového modelu mobilního telefonu iPhone s pořadovým číslem 17. Září je v tomhle ohledu nabité událostmi. Odstartuje to celé již zítra, kdy se má veřejnost dozvědět novinky o připravovaných produktech společnosti Apple. 

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

včera

včera

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení

Jeruzalémem otřásl střelecký útok, při kterém zemřelo šest lidí. K události došlo v 10:15 místního času, kdy dva útočníci vystoupili z auta a zahájili palbu na autobusové zastávce u křižovatky Ramot na okraji města.  

včera

Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok

Při střelbě v Jeruzalémě zemřelo šest lidí, uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Palestinští ozbrojenci zahájili palbu na plné autobusové zastávce. Ministr Saar popsal útok jako „strašlivý teroristický útok“ a dodal, že Izrael je ve válce s radikálním islamistickým terorismem. Vyzval proto mezinárodní společenství, aby se jasně rozhodlo, zda stojí na straně Izraele, nebo džihádistů. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy