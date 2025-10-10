Na příměří v Pásmu Gazy dohlédnou stovky amerických vojáků

Libor Novák

10. října 2025 10:11

U.S. ARMY, ilustrační fotografie
U.S. ARMY, ilustrační fotografie Foto: defense.gov

Americká armáda se chystá zřídit koordinační centrum v Izraeli, které má sloužit k podpoře stabilizačních snah v Pásmu Gazy. Jak uvedl americký představitel, Velitelství Spojených států pro Blízký východ (CENTCOM) zakládá Centrum pro civilně-vojenskou koordinaci (CMCC) v Izraeli s cílem podpořit stabilizaci Gazy po oznámení dohody o příměří mezi Hamasem a Izraelem z 8. října. Zároveň bylo sděleno, že USA neplánují vyslat do Gazy žádný vojenský personál.

Koordinační centrum CMCC bude podporováno přibližně dvěma sty americkými vojáky, kteří již působí pod CENTCOM. Tito příslušníci budou mít odborné znalosti v oblastech, jako je doprava, bezpečnost, logistika, plánování a inženýrství. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová potvrdila na sociálních sítích, že tito vojáci budou pověřeni monitorováním mírové dohody v Izraeli a budou spolupracovat s dalšími mezinárodními silami v terénu.

Vysoký představitel USA dříve pro CNN uvedl, že se američtí vojáci připojí k jednotkám z Egypta, Kataru, Turecka a Spojených arabských emirátů, aby dohlíželi na implementaci plánu. Většina personálu by měla být rozmístěna v Izraeli. Tento krok následuje po zprávě o schválení rezoluce o příměří izraelskou vládou, kterou zprostředkoval prezident USA Donald Trump a jež má vést k propuštění všech izraelských rukojmích držených v Gaze.

Schválením dohody vstoupilo příměří okamžitě v platnost, jak uvedli dva izraelští představitelé pod podmínkou anonymity. Nicméně, není jasné, zda kancelář premiéra vydala rozkaz k zastavení palby Izraelským obranným silám. Tato nejistota přetrvává, i když předtím izraelské tanky zahájily palbu v nejméně jedné části Pásma Gazy. Podle palestinského zdravotnického úředníka bylo v enklávě od včerejšího oznámení dohody zabito nejméně 30 lidí.

Dohoda je navzdory svému schválení považována za křehké ujednání, které by se mohlo kvůli vzájemné nedůvěře mezi Izraelem a Hamasem rozpadnout, jak přiznali vysocí američtí představitelé. Trump osobně ujistil zúčastněné strany o svém závazku jako garanta Gaza plánu. Prezident nařídil svému speciálnímu vyslanci Stevu Witkoffovi a svému zeti Jaredu Kushnerovi, aby dohodu dokončili, než odletěli do Egypta.

Zástupci vyjednávačů cestovali do Šarm aš-Šajchu ve chvíli, kdy získali pocit, že Hamas chce dohodu uzavřít a rukojmí již nevidí jako svou výhodu. Seniorní představitel Hamasu Osama Hamdan uvedl, že pro propuštění rukojmích je nezbytné „formální prohlášení“ o ukončení války v Gaze. Zároveň dodal, že se pokračuje v jednáních o seznamu propuštěných palestinských vězňů.

Trump optimisticky předpokládá, že všechny nevyřešené otázky budou vyřešeny, i když odmítl zaujmout stanovisko k budoucímu palestinskému státu a uznal, že Hamas nemusí být schopen dodat všechna těla zesnulých rukojmích. Humanitární koordinátor OSN oznámil, že 170 000 metrických tun potravin, léků a dalších zásob je připraveno k rychlému přesunu do Gazy. Trump dále uvedl, že zbývající rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo úterý následujícího týdne a stále se plánuje jeho cesta do regionu.

před 3 hodinami

Bombardování Gazy pokračuje, navzdory schválenému plánu o příměří

Související

Gaza

Bombardování Gazy pokračuje, navzdory schválenému plánu o příměří

Ačkoliv izraelská vláda ráno schválila plán příměří, který měl okamžitě vstoupit v platnost, izraelské válečné letouny zahájily v časných pátečních hodinách intenzivní letecké údery v centru Chán Júnisu v jižní Gaze. Útoky proběhly kolem 5:45 místního času (čtvrtek 22:45 ET). Dronové nálety nad městem stále probíhají a izraelské dělostřelecké ostřelování ve středu Chán Júnisu stále pokračuje.
Teroristé Hamásu

"Velký den pro Izrael." Co znamená první fáze příměří v Pásmu Gazy?

Prezident USA Donald Trump oznámil, že Izrael a Hamás se dohodly na první fázi jeho mírového plánu pro Gazu, což je považováno za významný krok k trvalému ukončení konfliktu. Oznámení přichází dva roky a dva dny po útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023, při němž bylo zabito zhruba 1200 lidí a 251 dalších uneseno. Následná izraelská vojenská operace si dle ministerstva zdravotnictví v Gaze vyžádala přes 67 100 obětí.

Více souvisejících

Izrael Americká armáda (U.S. ARMY)

Aktuálně se děje

před 58 minutami

Andrej Babiš

Babiš dnes novou vládu ani jména ministrů neoznámí

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v pátek v dopoledním videu na Facebooku uvedl, že nelze očekávat, že ještě dnes oznámí složení nové vlády nebo jména ministrů. V současnosti usiluje o vyjednání rozdělení ministerstev a sněmovních výborů, ale podle jeho slov to prozatím nevypadá na rychlé dokončení. O možné koalici nadále jedná hnutí ANO se stranami SPD a Motoristé sobě.

před 1 hodinou

Prezident Trump

Trump Nobelovu cenu za mír nedostal

Nobelovu cenu za mír za rok 2025 nezískal americký prezident Donald Trump. Ačkoliv o ní opakovaně hovořil a spekulovalo se o něm jako o potenciálním laureátovi, výbor pro udílení cen se rozhodl udělit ji venezuelské političce Maríi Corině Machadové.

před 2 hodinami

U.S. ARMY, ilustrační fotografie

Na příměří v Pásmu Gazy dohlédnou stovky amerických vojáků

Americká armáda se chystá zřídit koordinační centrum v Izraeli, které má sloužit k podpoře stabilizačních snah v Pásmu Gazy. Jak uvedl americký představitel, Velitelství Spojených států pro Blízký východ (CENTCOM) zakládá Centrum pro civilně-vojenskou koordinaci (CMCC) v Izraeli s cílem podpořit stabilizaci Gazy po oznámení dohody o příměří mezi Hamasem a Izraelem z 8. října. Zároveň bylo sděleno, že USA neplánují vyslat do Gazy žádný vojenský personál.

před 3 hodinami

Gaza

Bombardování Gazy pokračuje, navzdory schválenému plánu o příměří

Ačkoliv izraelská vláda ráno schválila plán příměří, který měl okamžitě vstoupit v platnost, izraelské válečné letouny zahájily v časných pátečních hodinách intenzivní letecké údery v centru Chán Júnisu v jižní Gaze. Útoky proběhly kolem 5:45 místního času (čtvrtek 22:45 ET). Dronové nálety nad městem stále probíhají a izraelské dělostřelecké ostřelování ve středu Chán Júnisu stále pokračuje.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

včera

včera

Volební štáb Pirátů

Mimořádné osobní důvody. Piráti oznámili první personální změnu mezi poslanci

Nově zvolená poslankyně Šárka Kučerová (Piráti), která kandidovala v Olomouckém kraji, v úterý oznámila rezignaci na mandát. Důvodem jsou mimořádně náročné osobní okolnosti, které jí i přes všechna uvážení neumožňují plně se věnovat práci poslankyně. Mandát tak připadne prvnímu náhradníkovi a místopředsedovi Pirátské strany Martinu Šmídovi.

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem

Po Slavii v Lize mistrů se v týdnu na přelomu září a října představili i další tři zbývající čeští účastníci evropských fotbalových pohárů. V Evropské lize se podruhé představila Viktoria Plzeň, která odčinila ztracený zápas na hřiště Ferencvárose. Proti švédskému Malmö pod vedením dočasného trenéra Marka Bakoše doma vyhrála 3:0. Svůj zápas v Konferenční lize s přehledem zvládla i pražská Sparta, která na Letné přejela irský Shamrock Rovers 4:1. Jediný český zástupce, který ve čtvrtek prohrál, byla Olomouc, ovšem je to ta z proher, která se dá označit za prohru se vztyčenou hlavou. Na hřišti Fiorentiny svým stylem nezklamala, nakonec ale prohrála 0:2, kdy první branka padla ve 27. minutě a druhá až v závěrečném nastavení.

včera

včera

včera

včera

Výstava Tutanchamon - Jeho hrobka a poklady

Tajemství Tutanchamonovy hrobky známe už sto let. Prvenství si připsal Carter

Přesně před 100 lety Howard Carter učinil jeden z největších archeologických objevů všech dob. Vstoupil do Tutanchamonovy hrobky, kde spatřil mumii proslulého faraona i se slavnou zlatou maskou a dalšími poklady, které odtud archeologové vyzvedávali po několik dalších let. Několik lidí, kteří vstoupili do hrobky, později zemřelo za nejasných okolností. Měla je prý zabít faraonova kletba.

včera

včera

Ursula von der Layenová na Summitu skupiny G7 v Hirošimě, Japonsku, 19.–21. května 2023

Pád Evropské komise se nekoná. Ursula von der Leyenová přežila hlasování o nedůvěře s výraznou podporou

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přežila dvě po sobě jdoucí hlasování o nedůvěře. Centristické strany ji jednotně podpořily, čímž její Komise ustála útoky ze strany krajní pravice i krajní levice. Návrhy na vyslovení nedůvěry, které podaly frakce Patrioti pro Evropu a The Left, byly projednávány v pondělí večer a hlasovalo se o nich ve čtvrtek v poledne.

včera

Petr Pavel a Andrej Babiš

Pavel odmítl Babišův nátlak. Jmenuje ho nejdříve v listopadu, trvá na prozápadním směřování Česka

Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě předsedu vítězného hnutí ANO Andreje Babiše. Cílem setkání bylo, aby ho Babiš informoval o postupu vyjednávání o vzniku nové vlády s politickými stranami. Andrej Babiš deklaroval, že má zájem dále jednat se stranami SPD a Motoristé sobě. Další strany zastoupené ve Sněmovně zájem o rozhovory nebo konzultace neprojevily.

včera

Teroristé Hamásu

"Velký den pro Izrael." Co znamená první fáze příměří v Pásmu Gazy?

Prezident USA Donald Trump oznámil, že Izrael a Hamás se dohodly na první fázi jeho mírového plánu pro Gazu, což je považováno za významný krok k trvalému ukončení konfliktu. Oznámení přichází dva roky a dva dny po útoku Hamásu na jižní Izrael ze 7. října 2023, při němž bylo zabito zhruba 1200 lidí a 251 dalších uneseno. Následná izraelská vojenská operace si dle ministerstva zdravotnictví v Gaze vyžádala přes 67 100 obětí.

včera

Štěpán Slovák

Když člověk vstoupí do politiky, musí unést vtipy i rýpnutí, říká jeden z nejmladších zvolených poslanců Slovák

Sedmadvacetiletý Štěpán Slovák (ODS), čtyřka na kandidátce Spolu ve Zlínském kraji, v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak plánuje dělat opoziční politiku, ocenil volbu mladých lidí do Sněmovny a také promluvil o obětech, které kandidatuře věnoval. „Občas došly síly, ale nikdy chuť. Věděl jsem, proč to dělám a měl kolem sebe lidi, kteří mi věřili. Zvlášť vděčný jsem své manželce, která v tom se mnou byla od začátku. Bez její podpory, pochopení a trpělivosti by to vůbec nešlo,“ říká jeden z nejmladších politiků zvolených do Poslanecké sněmovny.

včera

Andrej Babiš u soudu v kauze Čapí hnízdo.

Soud poslal do Sněmovny žádost o vydání Babiše k trestnímu stíhání

Městský soud v Praze odeslal ve čtvrtek do Poslanecké sněmovny žádost o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše k trestnímu stíhání. Jedná se o kauzu Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního areálu. Soudce Jan Šott, jehož senát má případ na starosti, potvrdil Novinkám odeslání dokumentu v dopoledních hodinách.

včera

Proti jednomu z mých spolupracovníků se chystá diskreditační kampaň, ohlásil Fiala

Předseda vlády Petr Fiala vydal prohlášení ohledně připravované diskreditační kampaně namířené proti jednomu z jeho nejbližších spolupracovníků. Kampaň, jejímž obsahem je údajné podezření ze spolupráce se zahraniční zpravodajskou službou, označil premiér za nepravdivou.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy