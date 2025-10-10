Na příměří v Pásmu Gazy dohlédnou stovky amerických vojáků

Americká armáda se chystá zřídit koordinační centrum v Izraeli, které má sloužit k podpoře stabilizačních snah v Pásmu Gazy. Jak uvedl americký představitel, Velitelství Spojených států pro Blízký východ (CENTCOM) zakládá Centrum pro civilně-vojenskou koordinaci (CMCC) v Izraeli s cílem podpořit stabilizaci Gazy po oznámení dohody o příměří mezi Hamasem a Izraelem z 8. října. Zároveň bylo sděleno, že USA neplánují vyslat do Gazy žádný vojenský personál.
Koordinační centrum CMCC bude podporováno přibližně dvěma sty americkými vojáky, kteří již působí pod CENTCOM. Tito příslušníci budou mít odborné znalosti v oblastech, jako je doprava, bezpečnost, logistika, plánování a inženýrství. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová potvrdila na sociálních sítích, že tito vojáci budou pověřeni monitorováním mírové dohody v Izraeli a budou spolupracovat s dalšími mezinárodními silami v terénu.
Vysoký představitel USA dříve pro CNN uvedl, že se američtí vojáci připojí k jednotkám z Egypta, Kataru, Turecka a Spojených arabských emirátů, aby dohlíželi na implementaci plánu. Většina personálu by měla být rozmístěna v Izraeli. Tento krok následuje po zprávě o schválení rezoluce o příměří izraelskou vládou, kterou zprostředkoval prezident USA Donald Trump a jež má vést k propuštění všech izraelských rukojmích držených v Gaze.
Schválením dohody vstoupilo příměří okamžitě v platnost, jak uvedli dva izraelští představitelé pod podmínkou anonymity. Nicméně, není jasné, zda kancelář premiéra vydala rozkaz k zastavení palby Izraelským obranným silám. Tato nejistota přetrvává, i když předtím izraelské tanky zahájily palbu v nejméně jedné části Pásma Gazy. Podle palestinského zdravotnického úředníka bylo v enklávě od včerejšího oznámení dohody zabito nejméně 30 lidí.
Dohoda je navzdory svému schválení považována za křehké ujednání, které by se mohlo kvůli vzájemné nedůvěře mezi Izraelem a Hamasem rozpadnout, jak přiznali vysocí američtí představitelé. Trump osobně ujistil zúčastněné strany o svém závazku jako garanta Gaza plánu. Prezident nařídil svému speciálnímu vyslanci Stevu Witkoffovi a svému zeti Jaredu Kushnerovi, aby dohodu dokončili, než odletěli do Egypta.
Zástupci vyjednávačů cestovali do Šarm aš-Šajchu ve chvíli, kdy získali pocit, že Hamas chce dohodu uzavřít a rukojmí již nevidí jako svou výhodu. Seniorní představitel Hamasu Osama Hamdan uvedl, že pro propuštění rukojmích je nezbytné „formální prohlášení“ o ukončení války v Gaze. Zároveň dodal, že se pokračuje v jednáních o seznamu propuštěných palestinských vězňů.
Trump optimisticky předpokládá, že všechny nevyřešené otázky budou vyřešeny, i když odmítl zaujmout stanovisko k budoucímu palestinskému státu a uznal, že Hamas nemusí být schopen dodat všechna těla zesnulých rukojmích. Humanitární koordinátor OSN oznámil, že 170 000 metrických tun potravin, léků a dalších zásob je připraveno k rychlému přesunu do Gazy. Trump dále uvedl, že zbývající rukojmí budou propuštěni v pondělí nebo úterý následujícího týdne a stále se plánuje jeho cesta do regionu.
