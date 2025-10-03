Nápad Evropské komise na vybudování dronové zdi dostává zásadní trhliny

Libor Novák

3. října 2025 9:13

Bezpilotní bojový letoun MQ-9 Reaper
Bezpilotní bojový letoun MQ-9 Reaper Foto: U.S. Air Force

Nápad Evropské komise na vybudování takzvané „dronové zdi“ vykazuje trhliny ještě předtím, než se poprvé pokusí zachytit ruského narušitele. V reakci na přelety ruských dronů nad Polskem a Rumunskem a nevysvětlené (ale pravděpodobně ruské) přelety nad Dánskem, Norskem a Německem navrhuje předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová nový lesklý štít radarů a záchytných systémů. Tento systém má sloužit k obraně východního křídla bloku a Von der Leyenová jej nazvala „dronovou zdí“ ve svém nedávném projevu o stavu Unie.

Samotný název i celý koncept čelí kritice. Zatímco pro Pobaltí a Polsko zní plán jako rozumná reakce na rostoucí naléhavou situaci, státy vzdálenější od Ruska v něm nacházejí slabá místa. Obávají se proveditelnosti a nákladů projektu, jeho sladění s vojenskými plány EU a NATO, a také toho, zda se Brusel nepokouší převzít národní obrannou politiku. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek novinářům řekl, že drony a protidronové systémy jsou sice prioritou, ale je potřeba si uvědomit, že „neexistuje dokonalá zeď pro Evropu“, protože se hovoří o 3 000 kilometrů hranice, a odpověď na otázku, zda je to „zcela proveditelné“, je ’ne’.

Andrius Kubilius, komisař pro obranu a bývalý litevský premiér, plán obhajoval a uvedl, že původní návrh na protidronovou ochranu pro Polsko a Pobaltí by stál přibližně 1 miliardu eur. Detekční kapacity by mohly být podle něj zavedeny za méně než rok. Přiznal však, že název „zeď“ může vyvolávat mylné představy. Podle jeho slov by nemělo jít o „novou Maginotovu linii“, čímž odkazoval na francouzské opevnění, které Německo za druhé světové války úspěšně obešlo.

Objevují se také obavy, že Komise možná slibuje příliš mnoho. Hannah Neumannová, německá poslankyně Evropského parlamentu ze strany Zelených a členka výboru pro bezpečnost a obranu, uvedla, že doufá, že nikdo nepovažuje dronovou zeď za snadné řešení obranných problémů. „Dronová zeď nás neochrání před kybernetickými útoky, ani nepomůže s protivzdušnou obranou, výrobou munice, ani s hlubšími problémy ohledně rozhodovacích struktur a pravidel nasazení,“ dodala.

Rozdílné názory představují velký problém, protože Brusel a státy na frontové linii chtějí použít finance EU k financování dronové zdi. K tomu je potřeba souhlas všech hlavních měst EU. Neochota jižních států, jako je Itálie a Řecko, vyvolala výzvy k solidaritě od ohrožených národů. Italská premiérka Giorgia Meloniová a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis se na kodaňském setkání shodli, že evropské obranné projekty by měly prospívat celému bloku, nejen východnímu křídlu.

Finský premiér Petteri Orpo pro Politico uvedl, že EU prokázala solidaritu například během pandemie covidu, v ekonomice nebo v otázkách migrace. Podle jeho slov je „nyní čas ukázat solidaritu v oblasti bezpečnosti“. Tyto neshody byly patrné v Kodani jak veřejně, tak za zavřenými dveřmi. Německý kancléř Friedrich Merz v diskuzi plán kritizoval „velmi tvrdými“ slovy, jak popsal jeden z diplomatů obeznámených s diskuzí.

Navzdory sporům o rozsah i název projektu panuje jen malá debata o tom, že Evropa musí zlepšit svou schopnost odrazit ruské drony. Bloku chybí detekční technologie pro snadné zachycení UAV (bezpilotních letounů). Když stíhačky NATO loni sestřelily nad Polskem tři ruské drony, použily rakety za miliony dolarů k zneškodnění ruských Gerberas v hodnotě přibližně 10 000 dolarů za kus.

I přes počáteční námitky v Kodani nakonec lídři EU obranné návrhy Komise, včetně dronové zdi, přijali. To znamená, že projekt se má v nějaké formě uskutečnit. Nicméně, podrobnosti o časovém harmonogramu, nákladech a schopnostech je stále potřeba dořešit. Je také pravděpodobné, že dojde ke změně značení. Dánská premiérka Mette Frederiksenová mluvila o „evropské síti protidronových opatření“. Na dotaz novináře, proč nepoužila termín „dronová zeď“, odpověděla, že se „o název ve skutečnosti nestará, pokud to funguje“.

Posílení protidronového úsilí dává smysl v době, kdy Rusko testuje obranu NATO. Avšak tato opatření nejsou všelékem, zejména pokud by se konfrontace s Moskvou přiblížila totální válce. Christian Mölling, obranný analytik z Bertelsmannovy nadace, uvedl, že „dronová zeď může fungovat regionálně – v Pobaltí můžete vybudovat statickou obranu. Drony jsou však jen prsty; pokud chcete zvítězit, musíte cílit na hlavu: velení, logistiku a výrobní kapacity.“

Státy na frontové linii nemají iluze, že by samotná dronová zeď stačila k odvrácení ruského útoku. Tvrdí však, že je potřeba něco udělat k odstrašení Moskvy. Polský premiér Donald Tusk prohlásil, že ačkoli jsou realisté a neočekávají, že dronová zeď na hranicích eliminujeme hrozby na 100 procent, musí NATO a Evropa hledat metody, které maximalizují bezpečnost. 

před 1 hodinou

Další záhadné drony v Evropě. Mnichovské letiště muselo přerušit provoz

Související

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Na Ukrajinu pronikly průzkumné drony z Maďarska

Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští se v posledních měsících neustále zhoršují. Ukrajina v pátek oznámila, že průzkumné drony z Maďarska narušily její vzdušný prostor. O incidentu informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po zasedání vlády.

Více souvisejících

Drony EU (Evropská unie) Ursula von der Leyenová

Aktuálně se děje

před 23 minutami

před 1 hodinou

Bezpilotní bojový letoun MQ-9 Reaper

Nápad Evropské komise na vybudování dronové zdi dostává zásadní trhliny

Nápad Evropské komise na vybudování takzvané „dronové zdi“ vykazuje trhliny ještě předtím, než se poprvé pokusí zachytit ruského narušitele. V reakci na přelety ruských dronů nad Polskem a Rumunskem a nevysvětlené (ale pravděpodobně ruské) přelety nad Dánskem, Norskem a Německem navrhuje předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová nový lesklý štít radarů a záchytných systémů. Tento systém má sloužit k obraně východního křídla bloku a Von der Leyenová jej nazvala „dronovou zdí“ ve svém nedávném projevu o stavu Unie.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Ondřej Müller

Imperiální Rusko se zastaví až tam, kde dostane „přes hubu“. Lídr TOP09 na Pardubicku Müller promluvil i o zvyšování daní nebo krizi bydlení

Lídr TOP09 v Pardubickém kraji a čtyřka na tamní kandidátce koalice Spolu Ondřej Müller exkluzivně pro EuroZprávy.cz popsal, jak chce koalice řešit krizi bydlení nebo inflaci. Rovněž promluvil o bezpečnostní spolupráci v atlantickém prostoru. „Historie ukazuje, že imperiální Rusko se zastaví vždy až tam, kde dostane ‚přes hubu‘. Z toho soudím, že je lepší důkladně bránit vnější hranice NATO a případné opakované provokace ukončit ráznými kroky, třeba i sestřelením letounu,“ říká.

před 3 hodinami

včera

Tony Blair

Blízký východ ho potopil, teď se do něj vrací. Proč se Tony Blair angažuje v plánu na mír v Gaze?

Bývalý britský premiér Tony Blair se po letech strávených v ústraní chopil nové příležitosti k definování svého odkazu. Přijal totiž klíčovou roli v novém plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pro ukončení konfliktu v Pásmu Gazy. Blair, jehož pověst byla vážně pošramocena podporou invaze do Iráku před 22 lety, se nyní vrací do regionu, který jej dlouhodobě zaměstnává a který pro něj byl zdrojem diplomatického trápení i po odchodu z Downing Street.

včera

včera

včera

E-3 Sentry

Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru

Po sérii údajných průniků ruských letounů a dronů do vzdušného prostoru NATO Aliance posiluje svou přítomnost na východním křídle, aby čelila hrozbě z Ruska. Zpravodajská stanice CNN dostala možnost připojit se k osmihodinovému monitorovacímu letu pod názvem „Eastern Sentry“ (Východní hlídka). Úkolem mise je hluboký dohled nad ruským a běloruským územím a včasné odhalování možného narušení vzdušného prostoru NATO.

včera

Volby, ilustrační fotografie.

Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček

Volební kalkulačky se staly nepostradatelným nástrojem před každými volbami. Umožňují rychle porovnat vlastní postoje s programy stran a během pár minut nabídnou orientační doporučení. Zjednodušují složitou politickou realitu a mají i osvětový efekt, ale nelze je vnímat jako náhradu důkladného sledování politiky. EuroZprávy.cz proto přinášejí přehled kalkulaček, které jsou dostupné, efektivní a spolehlivé.

včera

Lukáš Otys

ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti

Lídr TOP09 v Karlovarském kraji a dvojka na tamní kandidátce koalice Spolu Lukáš Otys v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, jak se koalice staví k návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, problémům mladých lidí nebo klimatické krizi a s ní spojenou environmentální politikou Evropské unie. „V dnešní podobě ETS II nepodporuji. Je to hrozba pro domácnosti a firmy, zdražilo by to teplo i dopravu,“ říká.

včera

Prezident Trump

Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti

Pozorovatelé a komentátoři byli překvapeni, když prezident Donald Trump nedávno, ve stejném týdnu jako jeho projev v OSN, učinil zjevný obrat ve svém postoji a předpověděl, že Ukrajina může vyhrát válku proti Rusku. Toto prohlášení z Bílého domu představuje značný kontrast oproti dřívějšímu pesimismu a výtkám, které Trump směřoval na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ještě během jejich únorového setkání. Zásadní otázkou je, co tuto náhlou rétorickou změnu vyvolalo a zda skutečně znamená, že je Trump nyní stejně odhodlaný v podpoře Kyjeva jako evropští spojenci v NATO. 

včera

Prezident Trump

Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur

Prezident Donald Trump ráno na sociální síti Truth Social s nadšením okomentoval současný shutdown vlády a označil jej za „bezprecedentní příležitost“, kterou mu prý „radikální levicoví demokraté“ sami poskytli. Bílý dům využívá pozastavení financování k masivnímu propouštění federálních zaměstnanců a rušení programů, které jsou pro Demokratickou stranu prioritní.

včera

Jiří Mašek

Bydlení, práce, daně i klima. Co nabízejí politici pro budoucnost Česka?

Bydlení, práce, daně i klima – tři politici z ANO, STAN a KDU-ČSL se pro EuroZprávy.cz vyjádřili k tématům, která nejvíce pálí mladou generaci. Jiří Mašek (ANO) slibuje státní podporu bydlení a škrty ve státní správě, Martin Exner (STAN) mluví o spravedlivějším daňovém systému a investicích do klimatu i obrany. Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) zdůrazňuje digitalizaci, úspory na úřednících a „rozumný poměr“ mezi ekonomickým růstem a ochranou životního prostředí.

včera

Kongres USA

Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů

V úterý večer nebyl americký Senát schopen schválit zákon o financování, a tak došlo k uzavření federální vlády, poprvé za téměř sedm let. V důsledku toho byly federální operace drasticky omezeny. Stejně jako všechny předchozí, i tento "shutdown" jednoho dne skončí. Může to trvat dny či týdny, ale rostoucí tlak veřejnosti a politické nepříjemnosti nakonec donutí jednu ze stran ustoupit. Server BBC představil čtyři scénáře, jak se může situace vyvíjet.

Aktualizováno včera

Ilustrační fotografie

Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví

Dva lidé zemřeli po útoku nožem a najetím autem, ke kterému došlo u synagogy Heaton Park v severním Manchesteru. Policie předpokládá, že třetí obětí je útočník, kterého zastřelila policie. K incidentu došlo v den Jom kipur, nejsvětější den židovského kalendáře. Další tři civilisté jsou ve vážném stavu a byli převezeni do nemocnice.

včera

Teroristé Hamásu

Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá

Velitel vojenského křídla hnutí Hamás v Pásmu Gazy vyjádřil nesouhlas s novým americkým návrhem na příměří, a to navzdory tomu, že Izrael plán prezidenta Trumpa již akceptoval. Vyjednavači se spojili s Izz al-Din al-Haddadem, který má za to, že plán má Hamás zlikvidovat bez ohledu na to, zda ho přijme, či odmítne. Z toho důvodu je pevně rozhodnut v boji pokračovat. 

včera

včera

Vilém Štěpán Prokopík

Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík

Dvojka olomoucké kandidátky a garant obranné politiky Hnutí Generace Vilém Štěpán Prokopík v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz přiblížil postoje své strany k otázkám obrany a zahraniční politiky. Hovořil mimo jiné o sestřelování ruských letounů, ale také o prohlubování evropské integrace a možném přijetí eura. „Čekáme dlouho a Rusko přitom rozumí síle. Když si vzpomenu na sestřelení ruské stíhačky Tureckem, která letěla ze Sýrie, bylo to jasné – prostě ji sestřelit,“ říká jedna z hlavních tváří hnutí. Prokopík zároveň vysvětlil, s kým je Hnutí Generace připraveno spolupracovat, a které subjekty naopak jednoznačně odmítá.

včera

Problém přímo nad našimi hlavami: Evropské aerolinky ženou své piloty až na hranu

Podle rozsáhlé studie se piloti a palubní personál evropských leteckých společností cítí pod stále větším tlakem, aby pracovali dlouhé hodiny, skrývali známky únavy a potlačovali obavy z ohrožení bezpečnosti. Výzkum Gentské univerzity v Belgii, do kterého se zapojilo 6 900 pracovníků, zjistil, že snaha leteckých společností o snižování nákladů a honba za ziskem "systematicky oslabily" bezpečnost. Mnoho vyčerpaných zaměstnanců se navíc cítí být příliš zastrašeno, než aby zpochybnili rozhodnutí managementu.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy