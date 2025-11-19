Napětí eskaluje. Čína hrozí kvůli Tchaj-wanu novým embargem Japonsku, to mluví o přežití

Čína varovala, že pro japonský vývoz mořských plodů „neexistuje trh“. Toto prohlášení představuje nejnovější skrytou hrozbu Pekingu v eskalujícím diplomatickém sporu s Tokiem, který vyvolaly nedávné komentáře japonské premiérky ohledně obrany Tchaj-wanu.
Spor se rychle rozhořel poté, co japonská premiérka Sanae Takaichi v reakci na dotaz v parlamentu prohlásila, že čínský útok na Tchaj-wan by byl považován za „situaci ohrožující přežití Japonska“. Takový scénář by mohl vyvolat vojenskou reakci Tokia. Peking vnímá Tchaj-wan, demokraticky řízený ostrov, jako své území, které se zavázal získat pod svou kontrolu, v případě potřeby i silou. Pro Peking je suverenita Tchaj-wanu nejcitlivější otázkou v jeho zahraničních vztazích a „červenou linií“, která nesmí být překročena.
Již více než týden Čína a její státní média téměř denně odsuzují premiérku Takaichi a hrozí ekonomickým potrestáním Tokia, dokud nebudou tyto komentáře odvolány. Mořské plody se staly nejnovějším tlakovým bodem na pravidelné tiskové konferenci čínského ministerstva zahraničí. Mluvčí Mao Ning uvedla: „Kvůli chybným poznámkám japonské premiérky Sanae Takaichi ohledně důležitých otázek Tchaj-wanu došlo v Číně k silnému veřejnému pobouření. Za současných okolností, i kdyby byly japonské mořské plody do Číny vyvezeny, nebyl by pro ně žádný trh.“
Mao Ning reagovala na dřívější zprávy japonských médií, které citovaly zdroje s tvrzením, že Čína již Tokio informovala o plánovaném zákazu dovozu japonských mořských plodů. Mluvčí sice oficiálně zákaz nepotvrdila, ale její vyjádření naznačuje, že hrozí nejen zavedení tohoto embarga, ale i další trestní opatření. „Japonsko by mělo nejprve odvolat své chybné poznámky a podniknout konkrétní kroky k ochraně politických základů čínsko-japonských vztahů; jinak Číně nezbude nic jiného než přijmout další opatření,“ dodala Mao. Japonský hlavní tajemník kabinetu Minoru Kihara však novinářům sdělil, že Tokio dosud neobdrželo od čínské vlády žádné potvrzení o této záležitosti.
Hrozba nového zákazu dovozu mořských plodů přichází poté, co Peking minulý týden nedoporučil svým občanům cestovat do Japonska. Přestože jde o nezávazné doporučení, má obrovský symbolický význam. Téměř 7,5 milionu cestujících z Číny navštívilo Japonsko od ledna do září letošního roku, což je zdaleka nejvyšší počet ze všech zemí. Čínské letecké společnosti v reakci na spor nabídly zákazníkům vrácení peněz nebo bezplatné změny určitých letenek do Japonska. Japonské společnosti již hlásí rušení rezervací. Například tokijský touroperátor East Japan International Travel Service přišel o 70 % rezervací do konce roku. Yu Jinxin, viceprezident společnosti, to označil za „obrovskou ztrátu“, protože čínské turistické skupiny jsou klíčovou součástí jejich podnikání.
Čína pouze částečně obnovila dovoz mořských plodů z Japonska na začátku tohoto roku, poté co je zakázala v srpnu 2023. Tehdejší zákaz byl reakcí na rozhodnutí Tokia zahájit vypouštění čištěné radioaktivní vody z jaderné elektrárny Fukušima do oceánu. Předchozí japonští lídři se většinou vyhýbali vojenskému kontextu v debatě o Tchaj-wanu, aby nepopudili Čínu, která je největším obchodním partnerem Japonska. Takaichi, která je vnímána jako jestřáb a prosazuje posílení japonské obranné kapacity, navštívila Tchaj-wan ještě předtím, než se stala premiérkou, a požadovala spolupráci v oblasti „obranných výzev“, což Peking tehdy odsoudil.
16. listopadu 2025 13:57
