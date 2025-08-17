Nebude to jen Zelenskyj. Za Trumpem poletí i Merz, Macron a další přední evropští lídři

Libor Novák

17. srpna 2025 13:26

Prezident Trump hostí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona
Prezident Trump hostí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump pozval do Bílého domu evropské lídry, aby se zúčastnili jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Schůzka, která se koná na Zelenského žádost, proběhne ve Washingtonu v pondělí.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová potvrdila na sociální síti X, že se zúčastní setkání v Bílém domě. Dnes se s prezidentem Zelenským setká v Bruselu, kde budou jednat s ostatními evropskými lídry, kteří jsou součástí takzvané Koalice ochotných.

Podle vládních zdrojů se v pondělí vydají do Washingtonu s ukrajinským prezidentem také francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a finský prezident Alexander Stubb. Jednání se má zúčastnit i italská premiérka Giorgia Meloniová.

Koalici, kterou vytvořila Velká Británie a Francie, tvoří více než 30 zemí. Jejím cílem je poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky v případě, že by došlo k dohodě mezi Kyjevem a Moskvou.

Několik zemí, včetně Francie a Spojeného království, se zavázalo, že v případě potřeby vyšle na Ukrajinu své vojáky, aby pomohly s prosazením mírové dohody.

Mluvčí německého kancléře uvedl, že cesta do Spojených států bude sloužit k výměně informací s prezidentem Trumpem po jeho setkání s Putinem na Aljašce. Kancléř Merz chce s ostatními hlavami států a vlád probrat stav mírového úsilí a zdůraznit zájem Německa na rychlém uzavření mírové dohody na Ukrajině.

Během rozhovorů se bude řešit mimo jiné i otázka bezpečnostních záruk, územních otázek a pokračující podpora Ukrajiny v obraně proti ruské agresi.

Francouzská prezidentská kancelář ve svém prohlášení uvedla, že cílem setkání je koordinace mezi Evropany a Spojenými státy, aby bylo dosaženo spravedlivého a trvalého míru, který zachová životně důležité zájmy Ukrajiny a bezpečnost Evropy.

Německý kancléř se den předtím, po brífinku, který Trump uspořádal pro evropské lídry o svých rozhovorech s Putinem, vyjádřil pro německou veřejnoprávní televizi ZDF. Řekl, že Spojené státy jsou připraveny být součástí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, aniž by upřesnil, co přesně to bude obnášet. 

Americký prezident Donald Trump se pokusí uspořádat už příští týden setkání, kterého by se měl účastnit jak ruský prezident Vladimir Putin, tak i jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Uvedl to server Axios s odvoláním na dva zdroje obeznámené s jednáním Trumpa s Putinem.

