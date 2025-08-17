Nebude to jen Zelenskyj. Za Trumpem poletí i Merz, Macron a další přední evropští lídři

Americký prezident Donald Trump pozval do Bílého domu evropské lídry, aby se zúčastnili jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Schůzka, která se koná na Zelenského žádost, proběhne ve Washingtonu v pondělí.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová potvrdila na sociální síti X, že se zúčastní setkání v Bílém domě. Dnes se s prezidentem Zelenským setká v Bruselu, kde budou jednat s ostatními evropskými lídry, kteří jsou součástí takzvané Koalice ochotných.
Podle vládních zdrojů se v pondělí vydají do Washingtonu s ukrajinským prezidentem také francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a finský prezident Alexander Stubb. Jednání se má zúčastnit i italská premiérka Giorgia Meloniová.
Koalici, kterou vytvořila Velká Británie a Francie, tvoří více než 30 zemí. Jejím cílem je poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky v případě, že by došlo k dohodě mezi Kyjevem a Moskvou.
Několik zemí, včetně Francie a Spojeného království, se zavázalo, že v případě potřeby vyšle na Ukrajinu své vojáky, aby pomohly s prosazením mírové dohody.
Mluvčí německého kancléře uvedl, že cesta do Spojených států bude sloužit k výměně informací s prezidentem Trumpem po jeho setkání s Putinem na Aljašce. Kancléř Merz chce s ostatními hlavami států a vlád probrat stav mírového úsilí a zdůraznit zájem Německa na rychlém uzavření mírové dohody na Ukrajině.
Během rozhovorů se bude řešit mimo jiné i otázka bezpečnostních záruk, územních otázek a pokračující podpora Ukrajiny v obraně proti ruské agresi.
Francouzská prezidentská kancelář ve svém prohlášení uvedla, že cílem setkání je koordinace mezi Evropany a Spojenými státy, aby bylo dosaženo spravedlivého a trvalého míru, který zachová životně důležité zájmy Ukrajiny a bezpečnost Evropy.
Německý kancléř se den předtím, po brífinku, který Trump uspořádal pro evropské lídry o svých rozhovorech s Putinem, vyjádřil pro německou veřejnoprávní televizi ZDF. Řekl, že Spojené státy jsou připraveny být součástí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, aniž by upřesnil, co přesně to bude obnášet.
Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Ursula von der Leyenová , Friedrich Merz (CDU) , Emmanuel Macron , Alexander Stubb
