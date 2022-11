Několik zemí má problém se závazkem omezit oteplování na 1,5 stupně

Ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová by považovala za velký úspěch, kdyby se v letošním podzimním kole sbírky potravin podařilo získat aspoň 400 tun potravin. Vzhledem k současné ekonomické situaci spojené s růstem cen spíš neočekává, že by toto kolo bylo rekordní. Řekla to dnes na tiskové konferenci v Praze.