Německo loni zaregistrovalo více než milion ukrajinských uprchlíků

"Od ruského útoku na Ukrajinu 24. února 2022 opustily zemi miliony lidí. V Německu bylo v roce 2022 zaznamenáno okolo 1,1 milionu příchodů z Ukrajiny," uvedl dnes statistický úřad ve zprávě, která vychází z předběžných dat. "Dobré dvě třetiny (68 procent) příchozích dorazily mezi březnem a květnem 2022, tedy v prvních třech měsících po útoku," dodal úřad.

Statistici uvedli, že vedle velkého přílivu ukrajinských migrantů začal obzvláště od loňského května růst počet lidí, kteří se naopak na Ukrajinu vraceli. Za celý loňský rok pak statistický úřad zaznamenal 139.000 lidí, kteří se z Německa vrátili na Ukrajinu. Po odečtení těch, co odešli zpět na Ukrajinu, činilo čisté přistěhovalectví z Ukrajiny do Německa 962.000 lidí. "Čisté přistěhovalectví z Ukrajiny do Německa tak v loňském roce bylo větší než ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku v letech 2014 až 2016," uvedl úřad. Dodal, že tehdy do spolkové republiky přišlo 834.000 občanů zmíněných tří států.

Váleční uprchlíci z Ukrajiny v loňském roce několikanásobně překonali migrační statistiky Ukrajinců z předloňského roku. "V roce 2021 bylo z Ukrajiny zaznamenáno asi 13.000 příchodů a 6000 odchodů na Ukrajinu," dodal úřad.

Migrační vlna z Ukrajiny učinila z Ukrajinců po Turcích druhou nejpočetnější skupinu cizinců, kteří v Německu žijí. Podíl Ukrajinců na celkovém obyvatelstvu Německa vzrostl z 0,2 procenta na 1,2 procenta. Podíl tureckých občanů činí 1,6 procenta. Podle lednových propočtů statistiků žilo na konci loňského roku v Německu 84,3 milionu obyvatel.