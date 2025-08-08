Německo zastavilo vývoz zbraní do Izraele. Nebude podporovat okupaci Gazy

Mezinárodní společenství ostře reaguje na rozhodnutí Izraele rozšířit vojenské operace v Pásmu Gazy a převzít kontrolu nad městem Gaza. K tomuto kroku se vyjadřují zástupci EU, Velké Británie, Německa, Dánska, Nizozemska a Číny, píše BBC.
Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že rozhodnutí Izraele o rozšíření operace v Gaze "musí být přehodnoceno." Na sociální síti X napsala, že je nutné okamžitě propustit všechna rukojmí, která jsou "držena v nelidských podmínkách", a je potřeba zajistit "okamžitý a neomezený přístup humanitární pomoci do Gazy." Závěrem vyzvala k okamžitému příměří.
Německo, jeden z nejsilnějších spojenců Izraele, učinilo významný krok a pozastavilo vývoz zbraní, které by mohly být použity v Gaze. Kancléř Friedrich Merz označil podporu Izraele za historickou odpovědnost Německa, a proto je rozhodnutí o zastavení vývozu vojenského materiálu velkým krokem.
Německo je po Spojených státech druhým největším dodavatelem zbraní pro Izrael. Podle Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (Sipri) dodalo Německo v letech 2020–2024 celkem 33 % izraelského dovozu zbraní.
Jednalo se především o námořní vybavení (fregaty, torpéda), ale také obrněné nákladní vozy, protitankové zbraně a munici. Merz uvedl, že je pro něj "stále obtížnější pochopit", jak by izraelský vojenský plán mohl pomoci dosáhnout legitimních cílů.
Také další země reagovaly na izraelské plány. Dánsko vyzývá Izrael, aby své rozhodnutí zvrátil. Nizozemský ministr zahraničí Caspar Veldkamp označil plány izraelské vlády za "špatný tah", který nepomůže k návratu rukojmích domů.
Britský premiér Keir Starmer nazval rozhodnutí o eskalaci ofenzívy v Gaze "chybným". I Čína vyzývá k okamžitému příměří a dodává, že "Gaza patří palestinskému lidu a je neoddělitelnou součástí palestinského území."
Mezitím generální tajemník OSN pro lidská práva Volker Türk varoval, že další eskalace povede k "masivnímu nucenému vysídlování, dalšímu zabíjení, nesnesitelnému utrpení, nesmyslné destrukci a zločinům zvěrstva."
Rodiny rukojmích v Izraeli se domnívají, že plán vlády jejich blízké ohrožuje. Jeremy Bowen, mezinárodní redaktor, zpochybnil, zda může armáda porazit povstalce, jakým je Hamas, a poukázal na historické příklady.
Indický premiér Naréndra Módí přiznal, že by mohl „zaplatit vysokou cenu“ za to, že se nepodvolil obchodním hrozbám amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tímto Módí obhajoval svůj postoj, kdy odmítá otevírat indickou ekonomiku mezinárodní konkurenci a nepřestává nakupovat ruskou ropu. Módí zdůraznil, že na prvním místě jsou pro něj zájmy indických farmářů, rybářů a chovatelů dobytka. Dodal, že si je vědom vysoké ceny, ale je připraven ji zaplatit.
Zdroj: Libor Novák