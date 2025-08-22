Netanjahu chce jednat o propuštění všech rukojmích. Válka pro tuto chvíli pokračuje

22. srpna 2025 10:39

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi Foto: Depositphotos

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájení jednání o propuštění všech zbývajících rukojmích v Gaze, ovšem výhradně za podmínek, které označil za „přijatelné pro Izrael“. Zároveň schválil vojenské plány na pozemní útok na město Gaza, navzdory mezinárodním i domácím varováním před katastrofálními dopady na civilní obyvatelstvo.

Netanjahu opakovaně zdůrazňuje, že ukončení ozbrojeného konfliktu v Pásmu Gazy je podmíněno splněním čtyř základních požadavků: úplným a bezpodmínečným propuštěním všech zbývajících izraelských rukojmích, úplným odzbrojením hnutí Hamás, demilitarizací celého pásma Gazy a nastolením nové správy, která nebude spřízněná ani s Hamásem, ani s Palestinskou samosprávou. 

Tento rámec, který izraelská vláda prezentuje jako nezbytný pro dlouhodobé zajištění bezpečnosti, je však současně hlavní překážkou jakýchkoliv dílčích dohod o příměří. Netanjahu tak jednoznačně odmítl návrh 60denního klidu zbraní, zprostředkovaný Katarem a Egyptem, který měl umožnit částečné propuštění zhruba poloviny dosud zadržovaných rukojmích. 

Podle izraelských úřadů je aktuálně naživu přibližně 20 z původních 50 unesených osob. Izraelské odmítnutí částečné dohody je interpretováno jako snaha zabránit Hamásu získat strategický prostor bez plného naplnění izraelských požadavků. Informovala o tom britská stanice BBC. 

Navzdory verbální připravenosti na obnovení jednání ze strany izraelských představitelů nebyla dosud dosažena shoda ohledně parametrů, za nichž by mohla být jednání obnovena. Hnutí Hamás obvinilo izraelského premiéra z cíleného zablokování diplomatického procesu a z opakovaného podkopávání zprostředkovatelských snah.

Izrael pokračuje v ofenzivě, kterou zahájil po útoku Hamásu ze 7. října 2023, při němž bylo zabito přibližně 1200 lidí a stovky dalších byly odvlečeny jako rukojmí. Od té doby si izraelská operace v Gaze podle údajů místního ministerstva zdravotnictví vyžádala přes 62 tisíc palestinských obětí, převážně civilistů, a způsobila rozsáhlé škody na infrastruktuře, včetně zdravotnických zařízení a zásobovacích tras.

Současná fáze izraelské strategie představuje faktickou plnohodnotnou invazi do pásma Gazy. Premiér Netanjahu schválil plán na vojenské převzetí města Gaza a avizoval úmysl převzít kontrolu nad celým územím. 

Izraelská armáda zároveň varovala před nutností evakuace více než milionu obyvatel, což podle OSN a humanitárních organizací povede k dalšímu kolapsu již tak otřesené civilní infrastruktury a humanitárního zásobování. OSN označuje situaci za „katastrofální“ a upozorňuje, že se v Gaze odehrává nejhorší scénář hladomoru.

Netanjahuův postoj, který podmiňuje ukončení války nejen propuštěním všech rukojmích, ale také demilitarizací Gazy a nastolením izraelské kontroly nad jejím územím, prakticky znemožňuje dosažení příměří. V kontextu neúspěšných vyjednávání a odmítnutí mezinárodních návrhů na 60denní příměří působí izraelský přístup jako jednostranné prosazování vojenského řešení na úkor civilního obyvatelstva.

The Guardian: Izrael v Gaze zabil pětkrát více civilistů než bojovníků Hamásu

Netanjahu chce jednat o propuštění všech rukojmích. Válka pro tuto chvíli pokračuje

