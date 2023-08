Ničivé povodně v Číně si vyžádaly zatím 11 životů. Voda s sebou bere auta i letadla

Čína se snaží vyrovnat s následky tajfunu Doksuri. Na severu země rozpoutal nejsilnější záplavy za posledních deset let, lijáky pak v Pekingu způsobily sesuvy půdy a záplavy, které smetly auta a zničily silnice, informuje americké stanice CNN.

Stanice s odvoláním na čínskou státní televizi CCTV napsala, že v důsledku přírodní katastrofy doposud zemřelo jedenáct lidí a dalších 27 se pohřešuje. Až 127 tisíc lidí muselo být z čínské metropole evakuováno, celkem jich zde žije bezmála 22 milionů.

Peking v posledních dnech zaznamenal například zřícení silničního mostu. Ten se rozlomil vedví zatímco na něm stála auta. Otevřely se také nebezpečné propadliny, a to přímo u nákupního centra na západě města. Zaplavené je i letiště.

Čínský prezident Si Ťin-pching nařídil zintenzivnění pátracích a záchranných prací. „Postižení lidé by měli být řádně přesídleni a poškozená infrastruktura by měla být co nejdříve opravena, aby se obnovila normální výroba a životní řád,“ prohlásil.

Odhady finančních škod na majetku prozatím nejsou. Čínské úřady ale už před povodněmi varovaly, že může dojít k poškození zemědělské úrody a půdy jen několik týdnů před obvyklou podzimní sklizní, píše CNN.

Tajfun Doksuri jako první narazil na pevninu v jihovýchodní pobřežní provincii Fujian, postihl zde přes 2,6 milionu lidí. Při postupu na sever zeslábl v bouři a vyvolal množství srážek.

Jde o nejtragičtější bouři v Pekingu od roku 2012. Tehdy záplavy stály život 77 lidí, přičemž se úřady takový počet obětí snažily utajit. Roku 2021 zahynulo při záplavách v Čeng-čou ve střední Číně minimálně 300 lidí.

Pro Čínu jsou tajfuny a silné deště v letních měsících poměrně běžné. Jejich síla a ničivost se ale zvyšuje ve spojitosti se změnami klimatu.