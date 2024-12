PŮVODNÍ ZPRÁVA | Odstraněním Asada občanská válka neskončila, dostala spíš nový impulz, řekl pro EZ bezpečnostní expert

Rusko s pádem Asadova režimu v regionu Blízkého východu oslabilo. „Ruská pozice v regionu je pádem Asadova režimu výrazně oslabena. Velice pravděpodobně tím ztratí přístup do oblasti, bude se muset také rozloučit se svými vojenskými základnami v Sýrii,“ nastínil Kraus pro EuroZprávy.cz.

Očekává také posílení ruského regionálního rivala Turecka. „A dalším problémem je, že zatímco ruské síly se budou s vysokou pravděpodobností muset ze země stáhnout, ty americké tam v kurdských částech země i nadále setrvají. Takže další ztráta, tentokrát ne vůči regionálnímu rivalovi, ale vůči tomu globálnímu,“ poznamenal.

Že Rusko Bašárovi poskytlo azyl podle Krause nic nezmění ani pro Moskvu, ani pro Sýrii. „Je to jen jakási nutnost a důležité diplomatické gesto ze strany Ruska vůči svému dlouhodobému spojenci,“ vysvětlil.

Expert dále řekl, že je „zcela nejasné“, kdo se ujme vlády v Sýrii. „Osobně se domnívám, že to bude nejasné ještě dlouho, protože jakmile dojde na reálné uchvácení moci ze strany různých částí rebelské scény, nutně podle mého vypukne rivalita a boj mezi nimi o přístup k centrální moci a ekonomickým statkům,“ pokračoval.

Různé skupiny rebelů reálně spojovalo pouze odstranění Asada. „Nyní, když je cíle dosaženo, přichází to složitější – ujmout se vlády a začít spravovat poničenou zemi, nad jejímž celým teritoriem stále nemají kontrolu. Odstraněním Asada občanská válka neskončila. Naopak nyní může dostat ještě novou dynamiku,“ upozornil Kraus.

Dalším otazníkem je podle něj schopnost rebelů řídit stát. „Stejně se může ukázat, že být podvratným rebelem je úplně něco jiného než řídit stát, vymáhat právo a pořádek a poskytovat bezpečnost obyvatelstvu. Turecko v tomto bude zřejmě hrát důležitou roli vzhledem k tomu, že velkou část rebelů dlouhodobě financuje, cvičí a materiálně zabezpečuje,“ pokračoval expert.

„Je otázkou, jak moc jsou rebelské skupiny typu Haját Tahrír aš-Šám nezávislým aktérem schopným formovat vlastní politiku a řídit zemi a do jaké míry jsou pouhým nástrojem Turků,“ podotkl.

Scénáře podle Krause existují dva: země se vydá buď směrem Libye, tedy k totálnímu rozpadu, nebo Afghánistán, kdy dojde k nastolení náboženské extremistické vlády a režimu. Tyto možnosti pokládá za velice pravděpodobné. „Odstraněním Asada syrská občanská válka rozhodně neskončila, dostala spíš nový impulz. Pořád jsou tu skupiny, které budou proti Haját Tahrír aš-Šám dále bojovat,“ řekl.

Ať už bude vláda v Sýrii jakákoli, budou se do dalších ozbrojených srážek s rebely dostávat proasadovští ozbrojenci, ozbrojenci bránící syrské etnické menšiny, Kurdové a další. „A do toho ten mezinárodní rozměr, kdy se do situace budou s vlastními cíli vměšovat Turci, Rusové, Íránci, Američané a sem tam také Izraelci,“ doplnil expert.

Označil to za „velice nepříjemný koktejl, který může zemi paralyzovat na roky dopředu“. „A nejen ji, ale celý region,“ uzavřel.