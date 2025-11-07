Orbán s Trumpem si v Bílém domě notují. S Putinem se ale americký prezident setkat nechce

Americký prezident Donald Trump během setkání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem v Bílém domě prohlásil, že zvažuje udělení výjimky Maďarsku z amerických sankcí na ruskou ropu a plyn. Trump uvedl, že chápe Orbánovu obtížnou situaci. „Samozřejmě, díváme se na to, protože je pro něj velmi obtížné získat ropu a plyn z jiných oblastí,“ řekl Trump o Maďarsku. „Jak víte, nemají výhodu moře. Je to skvělá země, velká země, ale nemají moře. Nemají přístavy. A tak mají složitý problém.“
Trump, dlouholetý spojenec Orbána, kterého dnes přivítal v Bílém domě, zároveň silně podpořil maďarskou restriktivní imigrační politiku. „Myslím, že by měli respektovat Maďarsko a velmi, velmi silně respektovat tohoto lídra, protože měl pravdu ohledně imigrace,“ prohlásil Trump na adresu Evropské unie, která Orbánovu politiku dlouhodobě kritizuje. Trump dodal, že příliv migrantů „bolí Evropu“.
Když se ho reportér zeptal, zda by Maďarsku mělo být dovoleno nakupovat ruskou ropu, Trump pouze ukázal na Orbána a řekl: „Velmi dobrý lídr.“
Ohledně snahy Orbána zprostředkovat další summit mezi Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem Trump zopakoval, že dává přednost Budapešti jako místu setkání. Nicméně uvedl, že nevidí důvod pro takovou schůzku. Již dříve totiž uvedl, že Putinova neflexibilita ohledně Ukrajiny ho vedla k odložení plánů na druhou osobní schůzku. Dodal, že Putin podle něj o mír nestojí.
Na otázku, zda se s Putinem v Budapešti někdy setká, Trump odpověděl: „Vždycky je šance, velmi dobrá šance.“ Pro Orbána, který čelí domácí politické výzvě před parlamentními volbami v dubnu, je nicméně prioritou získat Trumpovu návštěvu v Maďarsku, která by posílila jeho postavení a dodala energii jeho konzervativním voličům.
Mezitím deník New York Times, s odvoláním na vládní a univerzitní úředníky, informoval o dohodě mezi Cornell University a Trumpovou administrativou, která by univerzitě obnovila stamiliony dolarů ve výzkumných fondech. V rámci dohody má Cornell zaplatit pokutu 30 milionů dolarů a vláda ukončí vyšetřování obvinění z antisemitismu a diskriminace při přijímání na prestižní škole.
Administrativa dříve zmrazila univerzitě financování v hodnotě více než 1 miliardy dolarů. Jde o další z řady podobných dohod, které byly uzavřeny po nátlakové kampani administrativy na vysokoškolské instituce (včetně Brown, Columbia, University of Pennsylvania a University of Virginia) s cílem prosadit politické změny výměnou za federální financování.
