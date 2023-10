Pásmo Gazy čelí masivnímu útoku. Enklávou zmítají exploze, Izrael ji definitivně odřízl od světa

Více než 200 vědeckých časopisů zveřejnilo společnou výzvu OSN, politickým vůdcům i Světové zdravotnické organizaci (WHO), aby kvůli klimatické a přírodní krizi vyhlásila globální zdravotní stav nouze. Pod výzvu se podepsaly přední vědecké magazíny jako The Lancet nebo The British Medical Journal, které ji zveřejnily na svých webech.