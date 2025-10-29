Peking poprvé potvrdil, že čínský prezident bude jednat s Trumpem

Lucie Podzimková

29. října 2025 12:17

Čínský prezident Si Ťin-pching
Čínský prezident Si Ťin-pching Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Čínská strana poprvé potvrdila, že americký prezident Donald Trump se během probíhající asijské cesty opravdu setká s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Jednání lídrů obou zemí se má uskutečnit ve čtvrtek v Jižní Koreji. 

Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že k jednání dojde, informovala BBC. Britská stanice zmínila, že dosud o rozhovorech mluvil pouze Bílý dům. Jednání má ve čtvrtek proběhnout v jihokorejském Pusanu. Čínský prezident krátce předtím přiletí do země, aby se zúčastnil summitu APEC. 

Trump a Si-Ťin pching se osobně setkají poprvé od letošního návratu současného šéfa Bílého domu do úřadu a tím pádem i poprvé od chvíle, kdy Trump i vůči Pekingu začal aplikovat svou celní politiku. 

Trump v uplynulých dnech nevyloučil ani setkání se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem během asijského turné. "Pokud to chcete slyšet, jsem tomu otevřen," řekl Trump podle BBC na palubě Air Force One během odletu do Asie k možnému setkání s lídrem KLDR. Novinářům zdůraznil, že s ním má dobrý vztah. 

Trump se během prvního funkčního období zapsal do historie, když jako první úřadující americký prezident vstoupil na severokorejské území. S Kim Čong-unem se setkal celkem třikrát, ale dohody o jaderném odzbrojení Severní Koreji nedosáhl. Severokorejci od té doby podnikli několik testů mezikontinentálních raket. 

Šéf Bílého domu byl také dotázán, zda KLDR považuje za jadernou velmoc. "Myslím, že jsou tak trochu jadernou silou. Mají spoustu jaderných zbraní, to bych řekl," konstatoval.

27. října 2025 13:34

Trump dorazil do Asie. Chce se setkat s Kim Čong-unem

Související

Scott Bessent, ministr financí USA

Jak zabránit eskalaci války? USA a Čína našly shodu na podobě obchodní dohody

Spojené státy a Čína našly shodu na rámcové podobě obchodní dohody, která by se měla probírat během setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga. Tito dva lídři se chystají jednat koncem tohoto týdne v Jižní Koreji. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta se obě velmoci snaží zabránit další eskalaci obchodní války, která probíhá mezi dvěma největšími ekonomikami světa.
Čínská armáda, ilustrační fotografie. Analýza

Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem

Napětí v západním Pacifiku znovu narůstá, tentokrát nejen na diplomatické frontě, ale i v hlubinách oceánu. Čína zrychluje modernizaci své ponorkové flotily, zatímco Spojené státy, zmítané společensko-politickými turbulencemi a novým izolacionistickým impulsem v Bílém domě, hledají způsob, jak udržet vojenskou i politickou převahu v regionu, který se stává epicentrem globálního mocenského střetu.

Více souvisejících

Si Ťin-pching Donald Trump Čína USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 16 minutami

Bratislava, Slovensko (centrum)

Pozoruhodná novinka na Slovensku. Chodcům stanovili maximální rychlost

Pozoruhodnou novelu zákona v úterý schválili slovenští poslanci. U našich sousedů se zavádí maximální rychlost pohybu na chodnících. Limit šest kilometrů za hodinu se týká nejen cyklistů či jezdců na koloběžkách, ale i chodců. Podle předkladatelů se má zvýšit právě jejich bezpečnost. 

před 1 hodinou

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem (28. října 2025)

Kam se poděla národní hrdost? Ceremoniál na Hradě ukázal, jak se politici vzdálili od občanů – a užívají si to

Státní vyznamenání prezidenta Petra Pavla opět ukázala nejen sílu tradice, ale i slabost politické reprezentace. Zatímco občané vnímají ceremoniál na Pražském hradě jako symbol úcty a sounáležitosti, pro část politiků se stal jen nepovinnou společenskou formalitou. Jejich neúčast není problémem sama o sobě, ale odrazem dlouhodobého trendu, kterým je ztráta respektu k institucím, které mají zosobňovat republiku. Politici se uzavírají do vlastního světa, vzdálení od lidí i symbolů státu, který by měli s hrdostí reprezentovat.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Příměří se bortí. Netanjahu vydal rozkaz k bombardování Pásma Gazy

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý vydal rozkaz armádě, aby provedla intenzivní údery na Pásmo Gazy. Svůj příkaz zdůvodnil obviněním hnutí Hamás z porušení příměří, které bylo zprostředkováno Spojenými státy. V prohlášení, které vydala jeho kancelář, stojí, že premiér Netanjahu po bezpečnostních konzultacích nařídil armádě, aby okamžitě zahájila silné údery v oblasti Gazy.

Aktualizováno včera

Předávání státních vyznamenání prezidentem Petrem Pavlem (28. října 2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Kdo tvrdí, že nám nic nehrozí, lže, prohlásil Pavel. Vyznamenání dostali Svěrák, Motejl, Drábová, Němcová i Pánek

Prezident Petr Pavel potřetí v řadě předal státní vyznamenání u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného Československa. Slavnostní ceremoniál proběhl ve Vladislavském sále Pražského hradu za účasti stovek hostů. Oceněno bylo celkem 48 osobností. Prezident ve svém projevu před předáváním vyznamenání zdůraznil trvalou touhu po svobodě a bezpečném životě.

včera

hurikán Melissa

Celé pobřeží je pryč. Hurikán Melissa je druhou nejsilnější bouří v historii Atlantiku, Jamajku zpustoší

Hurikán Melissa, jedna z nejsilnějších bouří v historii Atlantiku, má každou chvíli dorazit na pevninu Jamajky. Poháněná ničivými trvalými větry o rychlosti 185 mil za hodinu (zhruba 297 km/h), hrozí, že Melissa ostrovní stát naprosto zpustoší. Bouře je tak silná, že podle odhadů OSN přetvoří Jamajku na následující léta a může vyvolat humanitární katastrofu.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

OSN: Ruské útoky drony na civilisty na Ukrajině jsou válečné zločiny

Nezávislá komise OSN pro lidská práva dospěla k závěru, že ruské útoky drony na civilní obyvatelstvo na jihovýchodě Ukrajiny představují zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. Zpráva, která byla zveřejněna tento týden, uvádí, že ruské síly pod centralizovaným velením systematicky používají drony. Cílem je „záměrně zaměřovat civilisty a civilní objekty a způsobovat škody i destrukci“. 

včera

Viktor Orbán

Maďarsko doufá ve spojení s Babišem. Chce s Českem a Slovenskem vytvořit alianci proti Ukrajině

Maďarsko usiluje o vytvoření aliance skeptické vůči podpoře Ukrajiny v rámci Evropské unie, do které by se zapojilo Česko a Slovensko. Uvedl to pro Politico vrcholný politický poradce maďarského premiéra Viktora Orbána. Orbán doufá, že spojí síly s Andrejem Babišem, jehož populistická strana nedávno zvítězila v českých parlamentních volbách, a se slovenským premiérem Robertem Ficem.

včera

Alexandr Lukašenko

Lukašenko se ohradil proti krokům Litvy. Uzavření hranic nazval „šíleným hazardem“

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko ostře kritizoval rozhodnutí Litvy uzavřít hranice mezi oběma státy. Tento krok, který přišel po vlně narušení litevského vzdušného prostoru balóny, označil za "absurdní" a "šílený hazard". Lukašenko, jeden z nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina, je přesvědčen, že jde o malichernost.

včera

včera

včera

hurikán Melissa

Živě Na Jamajku se řítí nejsilnější bouře na světě. Hurikán Melissa je dvakrát rychlejší než auto na dálnici

Podmínky na Jamajce se rychle zhoršují s blížícím se příchodem hurikánu Melissa, který má být nejsilnější bouří roku na planetě. Melissa prošla extrémní rychlou intenzifikací a zesílila na vzácnou Kategorii 5 s rychlostí větru 175 mil za hodinu (asi 282 km/h) a silnějšími nárazy. Země nezažila přímý zásah hurikánem déle než deset let a nikdy nečelila páté kategorii.

včera

Národní památník na Vítkově je funkcionalistický památník, jehož hrubá stavba byla postavena v letech 1929–1933 na vrchu Vítkově v Praze podle projektu Jana Zázvorky. Hlavním účelem mělo být uctění památky československých legionářů a československého odboje v období první světové války.

Češti politici si na Vítkově za přeletu gripenů připomněli vznik státu

Prezident Petr Pavel se v úterý dopoledne připojil k dalším nejvyšším představitelům státu, aby uctili 107. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Tradiční pietní akt se konal u památníku na pražském Vítkově. Hlava státu jako první položila věnec u hrobu neznámého vojína.

včera

včera

Počasí do konce podzimních prázdnin: V týdnu se oteplí

Po zbytek podzimních prázdnin bude počasí nestálé. Zatímco dnes ještě budou Česko bičovat silné větry, zítra se oteplí až na 16 stupňů, uvedl ČHMÚ.cz.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy