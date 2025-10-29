Peking poprvé potvrdil, že čínský prezident bude jednat s Trumpem

Čínská strana poprvé potvrdila, že americký prezident Donald Trump se během probíhající asijské cesty opravdu setká s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Jednání lídrů obou zemí se má uskutečnit ve čtvrtek v Jižní Koreji.
Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že k jednání dojde, informovala BBC. Britská stanice zmínila, že dosud o rozhovorech mluvil pouze Bílý dům. Jednání má ve čtvrtek proběhnout v jihokorejském Pusanu. Čínský prezident krátce předtím přiletí do země, aby se zúčastnil summitu APEC.
Trump a Si-Ťin pching se osobně setkají poprvé od letošního návratu současného šéfa Bílého domu do úřadu a tím pádem i poprvé od chvíle, kdy Trump i vůči Pekingu začal aplikovat svou celní politiku.
Trump v uplynulých dnech nevyloučil ani setkání se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem během asijského turné. "Pokud to chcete slyšet, jsem tomu otevřen," řekl Trump podle BBC na palubě Air Force One během odletu do Asie k možnému setkání s lídrem KLDR. Novinářům zdůraznil, že s ním má dobrý vztah.
Trump se během prvního funkčního období zapsal do historie, když jako první úřadující americký prezident vstoupil na severokorejské území. S Kim Čong-unem se setkal celkem třikrát, ale dohody o jaderném odzbrojení Severní Koreji nedosáhl. Severokorejci od té doby podnikli několik testů mezikontinentálních raket.
Šéf Bílého domu byl také dotázán, zda KLDR považuje za jadernou velmoc. "Myslím, že jsou tak trochu jadernou silou. Mají spoustu jaderných zbraní, to bych řekl," konstatoval.
Si Ťin-pching , Donald Trump , Čína , USA (Spojené státy americké)
