Po návštěvě Kyjeva africká delegace míří do Kremlu, bude jednat s Putinem

Včera přitom Afričany v Kyjevě čekalo nepříjemné překvapení. Přivítal je totiž protiletecký poplach. Ukrajinci údajně sestřelili šest hypersonických raket Kinžal a šest balistických střel Kalibr. Městem se podle starosty Vitalije Klička rozlehly dva výbuchy, bezpečnostní složky v Kyjevské oblasti zasahovaly u dvou poškozených domů, zprávy o obětech nebyly, napsaly včera EuroZprávy.cz .

Mluvčí jihoafrického prezidenta Vincent Magwenya podle New York Times popřel, že by členové slyšeli sirény. „Od našeho příjezdu jsme nezachytili žádné z oznámených sirén nebo explozí. Je to z mé vlastní zkušenosti a ze zkušenosti naší delegace,“ řekl. V jednu chvíli ukrajinští hostitelé vedli africké lídry na ukázku podzemního bunkru, není tedy jasné, kde se v době explozí nacházela. Podle místní vojenské správy se exploze odehrály nad městem, protože zafungovala protivzdušná obrana.

Součástí delegace jsou zástupci Jihoafrické republiky, Senegalu, Zambie, Egypta, Konžské republiky, Ugandy a Komor. Iniciátorem snah o mírové řešení konfliktu za využití afrických států coby mediátora je jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa. Společně navštívili město Buča v Kyjevské oblasti, kde ruští okupanti na začátku invaze povraždili téměř 500 civilistů.

„Doufám, že když dnes viděli Buču, tak to budou mít před očima až si budou třást rukama s Putinem,“ poznamenala ukrajinská velvyslankyně v Jihoafrické republice Liubova Abravitova.

Zelenskyj včera na společné tiskové konferenci uvedl, že zastavení bojů by nebylo vhodné. „Povolení vyjednávání s Ruskem by v tuto chvíli, když jsou okupanti na našem území, znamenalo zmražení války, bolesti a utrpení,“ vylíčil.

Severoatlantická aliance pro změnu zhodnotila, že jediným relevantním výstupem od africké delegace může být uznání ruské invaze jako agresivního aktu.

Ruský prezident Putin včera slovně útočil na Zelenského: „Od dětství mám mnoho židovských přátel. A ti říkají, že Zelenskyj není žid, ale ostuda pro židovské lidi. Toto není vtip,“ řekl v předvečer návštěvy z Afriky. Následně Zelenského obvinil ze „skrývání těch neonacistických bastardů“.

Experti z velké části pochybují, že africká mírová delegace může přinést ovoce, napsal NY Times. „Jsme tady, abychom naslouchali prezidentu Zelenskému a zítra budeme naslouchat prezidentu Putinovi,“ řekl jihoafrický prezident Ramaphosa.