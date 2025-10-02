Pohár trpělivosti přetekl. Evropa se začne bránit ruské stínové flotile, oznámil Macron

Evropské státy začnou bránit plavidlům ruské „stínové flotily“ ve vstupu do svých vod. Prohlásil to ve čtvrtek francouzský prezident Emmanuel Macron v Kodani po zasedání Evropského politického společenství. Toto rozhodnutí je považováno za další krok v boji proti Rusku, které se pomocí této flotily vyhýbá mezinárodním sankcím.
Macronovo prohlášení přichází den poté, co francouzské síly zadržely dva členy posádky na tankeru u Atlantského pobřeží, který je podezřelý z toho, že patří ke stínové flotile. Tento incident podtrhuje rostoucí frustraci Evropanů z toho, že Moskva nadále obchází mezinárodní sankce. Utajenou přepravou a prodejem své ropy si Rusko zajišťuje příjmy, které financují jeho válečné úsilí na Ukrajině.
Francouzský prezident uvedl, že 800 až 1 000 lodí přispívá k válečnému úsilí Ruska. Podle něj toto financování představuje pro Rusko desítky miliard eur a financuje 30 až 40 % jeho válečného úsilí. Stínová flotila se skládá převážně ze starých tankerů. Ty jsou často nakoupeny netransparentními subjekty se sídly v zemích, které nepřijaly sankce, a plují pod jejich vlajkami, čímž ruským vývozcům ropy pomáhají obcházet cenový strop, který zavedly země G7 a EU.
Evropští náčelníci generálních štábů se v nadcházejících dnech sejdou v rámci koalice ochotných – iniciativy Francie a Spojeného království pro bezpečnostní záruky Ukrajině – aby koordinovali společné akce. Cílem je „vypracovat společné akce v nadcházejících týdnech k provedení politiky bránění proti stínové flotile,“ uvedl Macron. Francouzský prezident označil rozhodnutí omezovat plavidla za „další krok vpřed v boji proti stínové flotile“.
Zadržování lodí, byť jen na několik dní či týdnů, může „zcela rozbít efektivitu organizace“ stínové flotily. Důvodem je, že stará a nepojištěná plavidla stínové flotily představují také vážné ekologické riziko pro vody, kterými proplouvají, a hrozbu pro kritickou podmořskou infrastrukturu.
Související
Rusko rozumí síle a jasným mantinelům. Expert promluvil o tom, proč musí Evropa přehodnotit svou protivzdušnou obranu
Pravá tvář Ruska, hodnotí Zelenskyj nejnovější útok na Kyjev. Zemřela i malá dívka
Ruská armáda , EU (Evropská unie) , Emmanuel Macron
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Pohár trpělivosti přetekl. Evropa se začne bránit ruské stínové flotile, oznámil Macron
před 1 hodinou
Tlak na Meloniovou roste. Itálií hýbou masivní protesty, izraelský zátah na flotilu rozdmýchal propalestinské nálady
před 2 hodinami
Posílení východního křídla NATO: Aliance reaguje na ruské průniky do vzdušného prostoru
před 3 hodinami
Nemůžete se rozhodnout, komu hodit hlas? Přinášíme velký přehled volebních kalkulaček
před 3 hodinami
ETS II v současné podobě je hrozba pro domácnosti i firmy, říká lídr TOP09 na Karlovarsku Otys. Klimatické cíle ale musí být motorem naší konkurenceschopnosti
před 3 hodinami
Byl summit s Putinem naprostý propadák? Změna Trumpovy rétoriky vůči Ukrajině vyvolává pochybnosti
před 4 hodinami
Trump je ze shutdownu nadšený. Mluví o trvalém osekání demokratických agentur
před 5 hodinami
Bydlení, práce, daně i klima. Co nabízejí politici pro budoucnost Česka?
před 5 hodinami
Co po shutdownu čeká USA? Situace se může vyvinout jedním z těchto směrů
Aktualizováno před 6 hodinami
Útok v Manchesteru: Muž najel u synagogy do lidí, tři mrtví
před 6 hodinami
Hamás americký návrh na příměří v Pásmu Gazy odmítá
před 7 hodinami
Pavla Novotného propustili z vězení. Trest si odseděl v celé délce
před 8 hodinami
Euro nás nespasí, ale jsme připraveni ho přijmout. S extremisty ani s Babišem do vlády nepůjdeme, říká Prokopík
před 8 hodinami
Problém přímo nad našimi hlavami: Evropské aerolinky ženou své piloty až na hranu
před 9 hodinami
Politico: Babišův populistický apel inspirovaný Trumpem rezonuje v Ostravě. Posouvá Evropu do sféry vlivu Moskvy
před 10 hodinami
Výsledek setkání lídrů EU je prakticky nulový. Konkrétní kroky se nenastolily
před 11 hodinami
Amerika v krizi: Kdy shutdown skončí nikdo neví, hrozí hromadné propouštění
před 11 hodinami
Izraelská armáda zatkla Gretu Thunbergovou
před 13 hodinami
Počasí po víkendu by mělo být teplejší, ukazuje předpověď
včera
Fiala a Babiš v ostrých slovních přestřelkách. Lídr ANO odmítl spolupráci s komunisty, vydat ke stíhání se nenechá
Předvolební debata mezi premiérem a lídrem koalice Spolu Petrem Fialou šéfem hnutí ANO a expremiérem Andrejem Babišem se nesla v duchu ostrých osobních výpadů, obviňování a mávání grafy. Oba lídři se střetli v klíčových otázkách od inflace, daní a zadlužování státu přes důchodovou reformu a rodinnou politiku až po obranu, vztah k Ukrajině a klimatické závazky. Fiala obviňoval Babiše z nezodpovědnosti a z politických výmluv, zatímco Babiš vykresloval premiéra jako nekompetentního vůdce, který prý zadlužuje stát a selhává doma i v Bruselu.
Zdroj: Jakub Jurek