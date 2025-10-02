Pohár trpělivosti přetekl. Evropa se začne bránit ruské stínové flotile, oznámil Macron

Libor Novák

2. října 2025 20:18

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)
Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock) Foto: FDFA Communication

Evropské státy začnou bránit plavidlům ruské „stínové flotily“ ve vstupu do svých vod. Prohlásil to ve čtvrtek francouzský prezident Emmanuel Macron v Kodani po zasedání Evropského politického společenství. Toto rozhodnutí je považováno za další krok v boji proti Rusku, které se pomocí této flotily vyhýbá mezinárodním sankcím.

Macronovo prohlášení přichází den poté, co francouzské síly zadržely dva členy posádky na tankeru u Atlantského pobřeží, který je podezřelý z toho, že patří ke stínové flotile. Tento incident podtrhuje rostoucí frustraci Evropanů z toho, že Moskva nadále obchází mezinárodní sankce. Utajenou přepravou a prodejem své ropy si Rusko zajišťuje příjmy, které financují jeho válečné úsilí na Ukrajině.

Francouzský prezident uvedl, že 800 až 1 000 lodí přispívá k válečnému úsilí Ruska. Podle něj toto financování představuje pro Rusko desítky miliard eur a financuje 30 až 40 % jeho válečného úsilí. Stínová flotila se skládá převážně ze starých tankerů. Ty jsou často nakoupeny netransparentními subjekty se sídly v zemích, které nepřijaly sankce, a plují pod jejich vlajkami, čímž ruským vývozcům ropy pomáhají obcházet cenový strop, který zavedly země G7 a EU.

Evropští náčelníci generálních štábů se v nadcházejících dnech sejdou v rámci koalice ochotných – iniciativy Francie a Spojeného království pro bezpečnostní záruky Ukrajině – aby koordinovali společné akce. Cílem je „vypracovat společné akce v nadcházejících týdnech k provedení politiky bránění proti stínové flotile,“ uvedl Macron. Francouzský prezident označil rozhodnutí omezovat plavidla za „další krok vpřed v boji proti stínové flotile“.

Zadržování lodí, byť jen na několik dní či týdnů, může „zcela rozbít efektivitu organizace“ stínové flotily. Důvodem je, že stará a nepojištěná plavidla stínové flotily představují také vážné ekologické riziko pro vody, kterými proplouvají, a hrozbu pro kritickou podmořskou infrastrukturu.

