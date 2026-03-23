Politico: EU vylučuje Maďarsko z citlivých diskusí kvůli riziku úniku informací do Ruska

Libor Novák

23. března 2026 9:57

Evropský parlament
Evropský parlament Foto: Pixabay

Vztahy mezi Maďarskem a zbytkem Evropské unie narazily na nové dno. Brusel začal výrazně omezovat tok důvěrných informací směrem k Budapešti kvůli rostoucím obavám, že vláda Viktora Orbána funguje jako přímý informační kanál pro Kreml. Podle diplomatických zdrojů se citlivé záležitosti stále častěji projednávají v menších skupinách států, ze kterých je Maďarsko záměrně vynecháváno.

Hlavním impulsem pro tato opatření byla zpráva deníku Washington Post, podle které maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó během přestávek na jednáních EU pravidelně telefonuje svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi, aby mu předal čerstvé aktualizace. Polský premiér Donald Tusk k tomu poznamenal, že detailní informování Moskvy o dění v Evropské radě není žádným překvapením a že podezření v tomto směru panovala již dlouho.

Tento únik důvěry vedl ke vzniku různých diplomatických formátů, jako jsou skupiny E3, Weimar nebo seversko-pobaltská osmička (NB8). Cílem je umožnit loajálním členským státům diskutovat o zásadních otázkách bez rizika, že se obsah jednání okamžitě dostane k ruskému vedení. Jeden z diplomatů potvrdil, že izolace Maďarska probíhala u vybraných témat už před summitem NATO ve Vilniusu v roce 2023.

Maďarská strana veškerá obvinění rezolutně odmítá. Ministr pro evropské záležitosti János Bóka označil zprávy za „fake news“ a zoufalou reakci na rostoucí preference vládní strany Fidesz před nadcházejícími volbami. Sám Szijjártó pak mluví o nesmyslných konspiračních teoriích, které podle něj překonávají vše, co bylo v médiích dosud k vidění.

Situaci v Maďarsku navíc vyostřuje blížící se termín voleb, které se konají 12. dubna. Evropská unie se prozatím vyhýbá oficiální formální reakci, aby Orbánovi neposkytla munici pro jeho kampaň. Představitelé EU se obávají, že jakýkoliv tvrdý zásah z Bruselu by maďarský premiér využil k mobilizaci svých voličů pod heslem boje proti vnějším nepřátelům.

Opoziční lídr Péter Magyar, který v průzkumech šlape Orbánovi na paty, označil jednání maďarské diplomacie za „naprostou vlastizradu“. Podle něj Szijjártó nezradil jen svou vlastní zemi, ale celou Evropu. Magyarova strana Tisza se stává hlavním vyzyvatelem současného režimu, což do Budapešti láká i zahraniční podporovatele obou táborů.

Zatímco Donald Tusk otevřeně podporuje Magyara, Orbánovi přijíždí na pomoc polský prezident Karol Nawrocki nebo americký viceprezident JD Vance. Tato mezinárodní polarizace jen podtrhuje, jak důležitý výsledek dubnových voleb pro budoucnost evropské bezpečnosti bude. Maďarsko je totiž vnímáno jako poslední spojenec Vladimira Putina uvnitř unijních struktur.

Dalším bodem sváru se stal páteční summit Evropské rady, kde Viktor Orbán odmítl schválit půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur. Tento krok vyvolal u ostatních lídrů vlnu hněvu. Pro mnohé diplomaty je blokování finanční pomoci napadené zemi dalším důkazem toho, že Maďarsko systematicky sabotuje evropskou bezpečnost ve prospěch Ruska.

V Bruselu se nyní vážně diskutuje o tom, že by se pro citlivé dokumenty začal mnohem striktněji využívat režim utajení. Ačkoliv to není stoprocentní řešení, zavedení klasifikace „důvěrné“ by umožnilo automatické vyšetřování v případě úniku informací a sloužilo by jako odstrašující prostředek proti jejich předávání třetím stranám.

Budoucnost maďarského působení v EU tak visí na vlásku a bude záviset především na tom, zda Orbán svůj mandát obhájí. Pokud se tak stane, unie bude muset najít zcela nový způsob, jak s tímto nečlenem „vnitřního kruhu“ pracovat, aby ochránila svou integritu a bezpečnost v době, kdy Evropa čelí válečným konfliktům na svých hranicích i na Blízkém východě.

včera

Jsme mimořádně oslabení a ohrožení, říká Fico po unijním summitu

Volodymyr Zelenskyj na summitu EU. (6. března 2025).

Summit Evropské unie průlom nepřinesl. Maďarsko a Slovensko se přesvědčit nepodařilo

Summit Evropské unie v Bruselu nepřinesl očekávaný průlom v klíčových otázkách finanční pomoci pro Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskrýval svou hlubokou frustraci z patové situace, která nastala v důsledku trvajícího veta Maďarska a Slovenska. Ve svém projevu k Evropské radě zdůraznil, že zpoždění v dodávkách pomoci přímo ohrožuje životy a stabilitu jeho země.

Takové počasí historie nepamatuje. Příští rok otřese globálními statistikami, varuje WMO

Podle nejnovější varovné zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) se klimatický systém naší planety nachází v největší nerovnováze v zaznamenané historii. Země v současnosti pohlcuje mnohem více tepelné energie, než kolik je schopna vyzařovat zpět do vesmíru. Tento znepokojivý trend je poháněn především emisemi skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, jehož koncentrace v atmosféře jsou nyní nejvyšší za poslední nejméně dva miliony let.

IEA: Situace na světových energetických trzích překonává největší krize moderní historie

Situace na světových energetických trzích dosáhla kritického bodu a podle šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola svými dopady překonává největší krize moderní historie. Současný konflikt v Íránu, doprovázený bombardováním a uzavřením strategického Hormuzského průlivu, v sobě kombinuje ničivou sílu obou ropných šoků ze 70. let i následků ruské invaze na Ukrajinu. Birol v pondělí v Canbeře varoval, že světoví lídři zpočátku podcenili hloubku problémů, které tato destabilizace přinese.

Benzin na příděl? Svět čelí větší hrozbě než za velké ropné krize, hrozí výrazné zdražování potravin i paliv

Světová ekonomika čelí vážné hrozbě v důsledku prodlužujícího se konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Podle analytiků a představitelů energetických organizací se spotřebitelé po celém světě musí připravit na výrazné zdražování potravin, pohonných hmot i cestování. Tato krize zasahuje dodavatelské řetězce napříč všemi odvětvími, protože energie je základním vstupem pro veškerou produkci a dopravu.

Česko má po osmi letech medaili z halového MS. Lurdes Gloria Manuel ovládla čtvrtku

Česká výprava atletů se konečně dočkala medaile z halového světového šampionátu. V sobotu se o ni v polské Toruni postarala čtvrtkařka Lordes Gloria Manuel, která si navíc doběhla pro tu nejcennější z nich, když závod na 400 metrů ovládla osobním rekordem, tedy v čase 50,76 sekundy. Jedná se tak pro ni o první výrazný seniorský úspěch, kterým tak navázala na svůj titul juniorské mistryně světa.

Smrtelná nehoda ve středních Čechách. Zasahoval vrtulník

Tragické následky má nedělní nehoda na Kolínsku ve středních Čechách. Jeden člověk nepřežil havárii osobního auta, další dva lidé utrpěli zranění. Příčina události je předmětem vyšetřování. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. 

Sparta odvetu osmifinále s Alkmaarem nezvládla. Olomouc nestačila na Mohuč

Český fotbal už nemá po čtvrtku v této sezóně evropských fotbalových pohárů žádného zástupce. Osmifinále Konferenční ligy se totiž hrubě nevydařilo pražské Spartě, která vstupovala do domácí odvety s nizozemským Alkmaarem po porážce 1:2 z úvodního zápasu. Výkon svěřenců kouče Briana Priskeho byl však ještě horší než před týdnem a nikdo se tak nemohl divit tomu, že odvetný duel dospěl k jasnému výsledku 4:0 pro Alkmaar. To Olomouc se v německé Mohuči pokoušela o klubovou senzaci. První poločas statečně držela bezbrankový stav, o svém postupu do čtvrtfinále nakonec bundesligový celek rozhodl dvěma góly ve druhé půli, přičemž mu pomohlo i to, že Olomouc dohrávala o deseti.

ANO je suverénní, do Sněmovny by proniklo jen pět stran

Více než třetina lidí by momentálně podpořila vládní hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Jeden z jeho nynějších koaličních partnerů by ale skončil mimo Poslaneckou sněmovnu, kam by se dostalo jen pět subjektů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News. 

Češi či Poláci stáhli vojáky z Iráku. Důvodem je situace na Blízkém východě

Někteří zahraniční vojáci se v uplynulých dnech stáhli z Iráku. Příslušníky odvolaly například armády České republiky a Polska. Důvodem je současná komplikovaná bezpečnostní situace na Blízkém východě. 

