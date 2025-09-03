Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život

Prezidenti Vladimir Putin a Si Ťin-pching byli podle webu Politico zachyceni, jak během vojenské přehlídky v Pekingu soukromě diskutují o možnosti prodloužení lidského života až na 150 let díky moderním transplantacím orgánů a pokročilým lékařským zákrokům. Jejich rozhovor zachytila průmyslová kamera a naznačuje, že tito světoví lídři uvažují o nesmrtelnosti.
Podle zvukového záznamu, který zachytila průmyslová kamera, se Si Ťin-pching zmínil, že ačkoli se dříve lidé jen zřídka dožívali sedmdesáti let, dnes je sedmdesátka věkem dětství. V návaznosti na to Putin dodal, že díky rozvoji biotechnologií je možné průběžně transplantovat lidské orgány, což povede k omlazování lidí a nakonec k dosažení nesmrtelnosti. Si Ťin-pching tuto vizi podpořil a dodal, že podle předpovědí existuje v tomto století šance, že se lidé dožijí až 150 let.
Rozhovor se odehrál v rámci masivní vojenské přehlídky v Pekingu, která připomínala 80. výročí vítězství Číny ve druhé světové válce. Na přehlídce se poprvé společně na veřejnosti objevili tři lídři: Si Ťin-pching, Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un. Přítomnost těchto tří postav na jedné platformě je považována za významný signál směrem k Západu.
Je zřejmé, že diskuse mezi Putinem a Si Ťin-pchingem není jen spekulací, ale odráží skutečné snahy obou zemí v oblasti výzkumu. Britský deník The Times of London loni informoval, že Kreml nařídil vědcům urychlit výzkum proti stárnutí. Vědci se zaměřují zejména na degeneraci buněk, kognitivní úbytek a posílení imunitního systému.
Čína má na druhou stranu kontroverzní historii spojenou s transplantacemi orgánů. I když byl v roce 2015 oficiálně zakázán odběr orgánů od popravených vězňů, objevují se zprávy, že čínská vláda odebírá orgány perzekvovaným menšinám, jako jsou Ujguři. Tato praxe budí obrovské mezinárodní znepokojení a vrhá stín na etické aspekty biotechnologického výzkumu v zemi.
Pro Putina i Si Ťin-pchinga, kterým oběma je 72 let, je otázka prodloužení života zjevně velmi relevantní. Jejich soukromý rozhovor, ačkoli byl náhodně zachycen, naznačuje, že ambice těchto lídrů sahají daleko za hranice současné politiky a dotýkají se základních otázek dlouhověkosti a biotechnologie, které se pro ně stávají strategickou prioritou. Jejich zájem o tuto oblast je jasným signálem, že investice do výzkumu budou v budoucnu narůstat.
Související
Asistent stíhačky i obří ponorkový dron. Čínská přehlídka ukázala, že budoucnost války je v umělé inteligenci
Připomínka konce války je až druhotný důvod. Proč Čína uspořádala masivní přehlídku?
Čína , Si Ťin-pching , Vladimír Putin
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Prezident Pavel je na dovolené. Hrad destinaci jenom nastínil
před 57 minutami
Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem
před 1 hodinou
Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život
před 2 hodinami
Kdo nahradí Kim Čong-una? Návštěva jeho dcery v Číně podnítila spekulace o nástupnictví
před 3 hodinami
Sánchez: Reakce Evropy na válku v Gaze je totální selhání
před 4 hodinami
Drží se NATO svých cílů v oblasti výdajů? Nové podmínky členské státy rozdělily
před 5 hodinami
Asistent stíhačky i obří ponorkový dron. Čínská přehlídka ukázala, že budoucnost války je v umělé inteligenci
před 6 hodinami
Připomínka konce války je až druhotný důvod. Proč Čína uspořádala masivní přehlídku?
před 7 hodinami
Kim Čong-un dorazil do Číny s rodinou. A prozradil toho o sobě víc, než by se mohlo zdát
před 7 hodinami
Žádné spiknutí proti USA se nekoná, vzkázal Putin Trumpovi
před 8 hodinami
Tři autokratičtí vůdci poprvé bok po boku. Spolčujete se proti USA, vzkázal Trump Putinovi s Kimem a Ťin-pchingem
před 9 hodinami
OBRAZEM: Čína na masivní vojenské přehlídce představila robotické vlky, laserové zbraně i gigantické drony
před 13 hodinami
Počasí o víkendu: Tropy nečekejme, letní teploty ale vydrží
včera
Německo kritizuje von der Leyenovou za plán na vyslání mezinárodních jednotek na Ukrajinu
včera
Olomouc s Ostravou své odvety ve 4. předkole prohrály 0:2. Pro Baník to znamenalo konec v Evropě
včera
OBRAZEM: Piráti zahájili horkou fázi předvolební kampaně
včera
Afghánistán zasáhlo další zemětřesení
včera
Co pohání sbližování Ruska, Číny a Indie? Za dobrými vztahy stojí jediná surovina
včera
Zima se blíží. Rusko opět stupňuje útoky na energetickou síť Ukrajiny
včera
Národní sdružení Bayroua nepodpoří. Francie se chystá na pád vlády
Předseda francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení, Jordan Bardella, oznámil, že jeho strana nepodpoří menšinovou vládu premiéra Françoise Bayroua, což s největší pravděpodobností povede k jejímu pádu. Ačkoliv se premiér pokusil o poslední záchranná jednání, zázrak se podle Bardelly nekoná. Vláda se má podle očekávání zhroutit příští týden.
Zdroj: Libor Novák