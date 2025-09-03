Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život

Libor Novák

3. září 2025 16:16

Čínský prezident Si Ťin-pching
Čínský prezident Si Ťin-pching

Prezidenti Vladimir Putin a Si Ťin-pching byli podle webu Politico zachyceni, jak během vojenské přehlídky v Pekingu soukromě diskutují o možnosti prodloužení lidského života až na 150 let díky moderním transplantacím orgánů a pokročilým lékařským zákrokům. Jejich rozhovor zachytila průmyslová kamera a naznačuje, že tito světoví lídři uvažují o nesmrtelnosti. 

Podle zvukového záznamu, který zachytila průmyslová kamera, se Si Ťin-pching zmínil, že ačkoli se dříve lidé jen zřídka dožívali sedmdesáti let, dnes je sedmdesátka věkem dětství. V návaznosti na to Putin dodal, že díky rozvoji biotechnologií je možné průběžně transplantovat lidské orgány, což povede k omlazování lidí a nakonec k dosažení nesmrtelnosti. Si Ťin-pching tuto vizi podpořil a dodal, že podle předpovědí existuje v tomto století šance, že se lidé dožijí až 150 let.

Rozhovor se odehrál v rámci masivní vojenské přehlídky v Pekingu, která připomínala 80. výročí vítězství Číny ve druhé světové válce. Na přehlídce se poprvé společně na veřejnosti objevili tři lídři: Si Ťin-pching, Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un. Přítomnost těchto tří postav na jedné platformě je považována za významný signál směrem k Západu. 

Je zřejmé, že diskuse mezi Putinem a Si Ťin-pchingem není jen spekulací, ale odráží skutečné snahy obou zemí v oblasti výzkumu. Britský deník The Times of London loni informoval, že Kreml nařídil vědcům urychlit výzkum proti stárnutí. Vědci se zaměřují zejména na degeneraci buněk, kognitivní úbytek a posílení imunitního systému.

Čína má na druhou stranu kontroverzní historii spojenou s transplantacemi orgánů. I když byl v roce 2015 oficiálně zakázán odběr orgánů od popravených vězňů, objevují se zprávy, že čínská vláda odebírá orgány perzekvovaným menšinám, jako jsou Ujguři. Tato praxe budí obrovské mezinárodní znepokojení a vrhá stín na etické aspekty biotechnologického výzkumu v zemi.

Pro Putina i Si Ťin-pchinga, kterým oběma je 72 let, je otázka prodloužení života zjevně velmi relevantní. Jejich soukromý rozhovor, ačkoli byl náhodně zachycen, naznačuje, že ambice těchto lídrů sahají daleko za hranice současné politiky a dotýkají se základních otázek dlouhověkosti a biotechnologie, které se pro ně stávají strategickou prioritou. Jejich zájem o tuto oblast je jasným signálem, že investice do výzkumu budou v budoucnu narůstat. 

Zdroj: Libor Novák

