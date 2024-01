Polsko má podle Dudy první politické vězně po roce 1989. Hodlá je omilostnit

"Řekl jsem, že udělám všechno, co bude v mých silách, aby se co nejdřív dostali na svobodu, aby byli svobodnými lidmi, nikoliv politickými vězni ve svobodném Polsku, protože je to urážka jejich důstojnosti," uvedl Duda po setkání s manželkami obou exposlanců. Udělení milosti podle něj proběhne v souladu s ústavními a zákonnými normami.

Prezident se obrátil na generálního prokurátora a požádal ho o propuštění dvojice mužů, které zároveň označil za první polské politické vězně po roce 1989. Zdůraznil, že už předchozí milost byla v souladu s ústavou a normami, proto je podle něj nadále platná.

Právoplatně odsouzené exposlance Kamińského a Wasika ze strany Právo a spravedlnost zadrželi policisté na základě soudního rozhodnutí v úterý večer v prezidentském paláci krátce poté, co je přijal Duda, který je pozval na jmenování nových poradců.

Spor se táhne od listopadu 2015, kdy Duda omilostnil oba politiky, které soud prvního stupně odsoudil na tři roky vězení za zneužití pravomocí veřejného činitele kvůli aféře z roku 2007.

Nejvyšší soud loni v červnu zrušil omilostnění exministra a jeho náměstka s odůvodněním, že omilostněni mohou být jen lidé, u nichž byla vina prokázána právoplatným rozsudkem. Začal proto další proces, v němž varšavský okresní soud udělil dvouletý trest odnětí svobody a zákaz vykonávání veřejných funkcí po dobu pěti let.