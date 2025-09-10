Polsko žádá o aktivaci článku 4, potvrdil Tusk po incidentu s ruskými drony

Lucie Podzimková

10. září 2025 13:06

Donald Tusk
Donald Tusk Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Polsko formálně požádalo o aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy, potvrdil premiér Donald Tusk. Ve středu se kvůli předchozímu průniku dronů do polského vzdušného prostoru mimořádně sešla polská vláda. 

Polsko zaznamenalo celkem 19 průniků do svého vzdušného prostoru, většina dronů pronikla přes hranici s Běloruskem. Premiér Tusk to ve středu uvedl v Sejmu s tím, že nejméně tři drony byly sestřeleny protivzdušnou obranou a sestřel čtvrtého je velmi pravděpodobný. 

"Fakt, že tyto drony, které představovaly bezpečnostní hrozbu, byly sestřeleny, mění politickou situaci. Spojenecké konzultace proto měly formu formální žádosti o aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy," citoval Tuska web TVP. 

Podle článku 4 spolu smluvní strany mohou vést konzultace vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany.

Polské a spojenecké stíhačky v noci z úterý na středu sestřelily několik dronů, které vstoupily do polského vzdušného prostoru během dalšího rozsáhlého ruského útoku na západní oblasti Ukrajiny. 

Tusk v reakci na incident, který Varšava označila za akt agrese, svolal mimořádné zasedání vládního kabinetu. Po jednání sdělil, že polská armáda úspěšně zlikvidovala drony, které představovaly přímé ohrožení Polska. 

před 3 hodinami

Kallasová: Ruské drony narušily polský vzdušný prostor úmyslně

Související

Donald Tusk

"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok

Polský premiér Donald Tusk ve středu na sociální síti X uvedl, že v noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru „obrovským množstvím ruských dronů“. Ty drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny. Dodal, že je v neustálém kontaktu s generálním tajemníkem NATO a se spojenci. Po událostech se v sídle premiéra konala mimořádná schůzka vlády.

Více souvisejících

Donald Tusk Polsko NATO Rusko armáda Polsko

Aktuálně se děje

před 9 minutami

před 48 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Donald Tusk

"Obrovské množství" ruských dronů v Polsku: Jeden dopadl na dům, podle NATO nešlo o útok

Polský premiér Donald Tusk ve středu na sociální síti X uvedl, že v noci došlo k narušení polského vzdušného prostoru „obrovským množstvím ruských dronů“. Ty drony, které představovaly přímou hrozbu, byly sestřeleny. Dodal, že je v neustálém kontaktu s generálním tajemníkem NATO a se spojenci. Po událostech se v sídle premiéra konala mimořádná schůzka vlády.

před 4 hodinami

Izraelská armáda, ilustrační fotografie

Izrael podnikl v Kataru proti Hamásu letecký útok. Co o něm víme?

Izrael provedl letecký úder v katarské metropoli Dauhá, jehož cílem byli vysoce postavení představitelé hnutí Hamás. K úderu došlo v úterý odpoledne na obytnou budovu. Izraelské obranné síly prohlásily, že útok mířil na osoby „přímo odpovědné za brutální masakr ze 7. října“. Katar označil izraelské chování za „bezohledné“ a porušující mezinárodní právo.

před 5 hodinami

Polská armáda, ilustrační fotografie

Polské stíhačky sestřelily ve svém vzdušném prostoru ruské drony

Vzdušný prostor nad varšavským letištěm Fryderyka Chopina byl opět otevřen pro běžný provoz. K tomuto kroku došlo po vojenských manévrech, které proběhly kvůli aktivitám proti podezřelým ruským dronům. Tyto události, které vedly k dočasnému pozastavení letů, jsou nyní zažehnány a provoz letiště se plně obnovil.

před 6 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Sídlo BIS

BIS odhalila běloruské špiony. Ministerstvo už jednoho vyhostilo

Bezpečnostní informační služba (BIS) se pochlubila nejnovějším úspěchem. Ve spolupráci s kolegy z Rumunska a Maďarska odhalila a rozbila zpravodajskou síť, kterou v Evropě budovalo Bělorusko. Ministerstvo zahraničí v návaznosti rozhodlo o vyhoštění běloruského zpravodajského důstojníka, který v Česku působil pod krytím diplomata.

včera

Izraelská armáda

Katarem otřásla exploze. Izrael zaútočil v Dauhá na vedení Hamásu

Izrael provedl útok na vedení Hamásu v Dauhá, hlavním městě Kataru. Informaci potvrdil izraelský zdroj pro CNN. Krátce po explozi, která otřásla katarskou metropolí, vydaly Izraelské obranné síly (IDF) společné prohlášení s bezpečnostní agenturou Šin Bet, ve kterém informovaly o „přesném úderu“ zaměřeném na „vyšší vedení“ Hamásu.

včera

Merz zahájil autosalon v Mnichově kritikou zákazu prodeje aut se spalovacími motory

Německý kancléř Friedrich Merz zahájil v Mnichově autosalon IAA kritikou zákazu prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035, který schválila Evropská unie. Merz zdůraznil, že jednostranná politická rozhodnutí, která se soustředí pouze na jednu technologii, jsou špatnou hospodářskou politikou.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy