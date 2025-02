PŮVODNÍ ZPRÁVA | Příměří mezi Izraelem a Hamásem může zkolabovat. Experti pro EZ varují před Trumpovými návrhy

Americký prezident Donald Trump představil ambiciózní plán na obnovu Pásma Gazy, který zahrnuje přesídlení palestinských obyvatel do Egypta a Jordánska. Tento návrh se však setkal s odmítnutím ze strany arabských států. Trump na jejich nesouhlas reagoval hrozbou ukončení finanční pomoci.

„Úroveň zmatení je vysoká, a to dokonce i v Trumpově administrativě. Nikdo neví, co tím vlastně myslí a jak to dopadne,“ uvedl pro EuroZprávy.cz Paul Salem, viceprezident pro mezinárodní spolupráci think tanku Middle East Institute (MEI).

Situace v Gaze se nadále komplikuje. Hamás minulý týden obvinil Izrael z porušování podmínek příměří, konkrétně z neuskutečnění slíbených dodávek stanů pro vysídlené civilisty. Tato tvrzení pod podmínkou anonymity potvrdili také tři izraelští představitelé a dva zprostředkovatelé pro New York Times.

Izraelská vojenská rozvědka COGAT tato obvinění kategoricky odmítla. „Jde o zcela nepravdivá obvinění. Od začátku dohody se do Gazy dostaly statisíce stanů, palivo, generátory a vše, co Izrael přislíbil,“ uvedla ve svém prohlášení.

Příměří může zkolabovat

Podle Salema existuje skutečně reálné riziko, že příměří zkolabuje. „Otázkou je, jestli (Izraelci) budou pokračovat v operaci, a pokud ano, zda to bude ve spolupráci s USA … jestli vytlačí lidi z Gazy. Nedělali to tak předtím, ale mohli by to udělat teď a potřebují k tomu Trumpův souhlas,“ upozornil.

Trump již o těchto otázkách jednal s jordánským králem Abdulláhem a plánuje setkání s egyptským prezidentem Abdelem Fattahem el-Sisim ve Washingtonu. „Mohl by ho dostat pod tlak,“ dodal Salem.

Napětí v Egyptě podle něj stoupá. „V Egyptě jsem právě byl, nálada je velmi napjatá. Prezident dokonce udělal prohlášení, že by se Egypt mohl dostat do něčeho jako válečného stavu. Bylo to celkem důležité prohlášení, které naznačuje, že by se situace mohla během následujících dnů a týdnů zhoršit. Myslím, že Sisi dělá, co může, aby takovému vývoji zabránil,“ shrnul.

Gokhan Bacik, expert na blízkovýchodní politiku z Univerzity Palackého v Olomouci, uvedl, že Trumpovy plány mohou získat na aktuálnosti. „Nyní se nacházíme v jiném mezinárodním prostředí. Je tu nový americký prezident, který má s Gazou radikální plány. Pokud dohoda selže, je pravděpodobné, že tyto plány nabudou na aktuálnosti,“ zdůraznil pro EuroZprávy.cz.

Současně však připustil, že se přesunu lidí z Gazy brání všechny státy včetně Egypta a Turecka. „Podrobnosti se teprve dozvíme … Navíc převzetí Gazy, které je třeba dále upřesnit, se jeví jako další radikální plán,“ vysvětlil Bacik. „Znamená to ‚dubajizaci‘ Gazy ve smyslu nalití peněz a zlepšení infrastruktury s cílem přeměnit oblast na stát, který bude více odpovídat izraelským zájmům?“ podotkl.

„Ačkoli je obtížné se k tomu vyjadřovat, jeden konkrétní fakt zůstává: Je tu nový americký prezident, který by pravděpodobně podpořil Izrael v mnoha otázkách. Domnívám se, že by to palestinská strana, zejména Hamás, měla pečlivě zvážit,“ varoval Bacik.

Podle Salema není pokračování vojenských operací pro Izrael nic nového. „Dělají to posledních patnáct měsíců a Hamás nebyli schopni porazit, ani osvobodit všechna rukojmí. Takže si nemyslím, že mají v rukávu nějaká jiná esa, kromě toho, co nabízí Trump – vysídlení Palestinců z Gazy,“ vysvětlil.

Možnost palestinského státu

Arabské státy dlouhodobě podporují myšlenku vzniku palestinského státu. „Je docela jasné, že by palestinský stát nebyl plně suverénní. Neměl by kontrolu nad vzdušným prostorem ani svými hranicemi, ale měl by určitý druh sebeurčení,“ přiblížil Salem.

Bacik připouští, že ani vznik palestinského státu nemusí vést k ukončení konfliktu. „Pro trvalý mír zde existují dvě podmínky: Musí se vyřešit otázka půdy a rozšíření Izraele. V Palestině musí existovat politické vedení, které nebude z Hamásu,“ zdůraznil.

Podle něj je klíčové, aby spolu obě strany jednaly. „Izrael a palestinská strana by měly o těchto dvou zásadních otázkách jednat. V opačném případě má tato dynamika potenciál konflikt znovu zažehnout,“ uzavřel Bacik.