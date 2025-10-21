Příměří mezi Izraelem a Hamásem se otřásá: Obě strany se obviňují z porušování, USA zachraňují situaci

Příměří mezi Izraelem a Hamásem, které vstoupilo v platnost 10. října, zůstává v platnosti, ale zdá se být stále křehčí. To po zprávách o dalších střetech v Gaze a vzájemném obviňování z porušování dohody.
Spojené státy naléhají na udržení příměří, a proto v úterý ráno přiletěl do Izraele viceprezident JD Vance. Má se setkat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Isaacem Herzogem. Vance se připojil ke speciálnímu vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Blízký východ Stevu Witkoffovi a zeti Jaredu Kushnerovi, kteří dorazili do Izraele v pondělí, aby situaci monitorovali.
Izrael o víkendu opět obvinil Hamás z porušování podmínek příměří s tím, že se terčem útoku stali dva izraelští vojáci, kteří byli zabiti. Izrael oznámil, že jeho vojenský personál byl napaden Hamásem v oblasti Rafahu v jižní Gaze, která je stále pod izraelskou kontrolou. V reakci na to, co Izrael nazval "flagrantním porušením" dohody, podnikl Izrael v neděli v Gaze letecké údery a dočasně pozastavil dodávky humanitární pomoci. Hamás trvá na tom, že příměří porušil jako první Izrael.
Další ohrožení stability příměří nastalo v pondělí ráno. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že se k izraelským vojákům v oblasti Šajáíja v severní Gaze přiblížili "teroristé", kteří překročili dohodnutou linii stažení. IDF sdělily, že vojáci zahájili palbu, aby odstranili hrozbu. IDF potvrdily, že jsou v oblasti rozmístěny v souladu s dohodou a budou nadále operovat k odstranění jakékoli bezprostřední hrozby.
Hamás v pondělí večer předal izraelským úřadům tělo dalšího zesnulého rukojmího, což signalizuje, že obě strany se prozatím nadále zapojují do příměří. Základy dohody se však jeví jako nestabilní a napětí zůstává vysoké pod dohledem světových lídrů.
Izraelské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že v neděli byli v Rafahu zabiti dva vojáci IDF. IDF obvinila Hamás z porušení podmínek příměří a uvedla, že v reakci provedla sérii úderů.
Kancelář Hamásu v Gaze obvinila Izrael ze spáchání 21 "porušení" v neděli. Tím se celkový počet údajných porušení ze strany Izraele od začátku příměří zvýšil na 80. Hamás tvrdí, že v důsledku těchto porušení bylo zabito 97 Palestinců a více než 230 zraněno.
Hamás vyzval OSN a zaručující strany k neodkladnému zásahu. Uvedl, že má obtíže s nalezením zbývajících těl, protože potřebuje speciální vybavení k vyzvednutí těch pohřbených pod troskami.
Izrael už ve čtvrtek obvinil Hamás z nedodržování podmínek příměří ohledně navrácení všech rukojmích. Zatímco všichni živí rukojmí se vrátili domů, Izrael čeká na předání těl zemřelých rukojmích. K úternímu ránu bylo Izraeli vráceno 13 těl, přičemž 15 jich stále zůstává v Gaze. Naposledy bylo v pondělí večer vráceno tělo seržanta Tala Haimiho, který padl při obraně kibucu 7. října 2023.
Podle dohody Izrael také vrací těla Palestinců, která byla odvezena z Gazy během války. Izrael dosud vrátil Gaze asi 150 těl, uvedl Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC), který výměnu těl zprostředkovává. Hamás tvrdí, že navrácená palestinská těla vykazovala známky bití a zneužívání, což IDF kategoricky odmítla.
Prezident Donald Trump na pondělní tiskové konferenci zopakoval obvinění Izraele a obvinil Hamás z porušování příměří. "Máme malou situaci s Hamásem. Bude se o ni velmi rychle postaráno, pokud si to sami neupraví, protože porušují dohodu," řekl.
Trump prohlásil, že Hamás se chová "docela bouřlivě". "Nevěřím, že to bylo vedení, měli tam nějakou vzpouru mezi sebou a zabili nějaké lidi. Pokud v tom budou pokračovat, půjdeme tam a srovnáme to," řekl Trump. Zdůraznil, že americké jednotky se v případě zhroucení příměří nebudou podílet na obnovení vojenské akce.
Příměří zůstává na vratké půdě, zatímco Izrael tlačí na navrácení zbývajících těl zesnulých rukojmích. Mluvčí Bedrosian označil tvrzení Hamásu, že některá těla nelze najít, za "propagandu".
Izraelský ministr obrany Israel Katz vydal nové varování bojovníkům Hamásu v Gaze. "Každý terorista Hamásu, který se nachází za žlutou linií na území pod kontrolou Izraele, se musí okamžitě evakuovat," uvedl Katz. Dodal, že každý, kdo zůstane v oblasti, bude bez dalšího varování cílem útoku, a vedení Hamásu ponese za jakýkoli incident odpovědnost.
Zároveň však v pondělí vjely do Gazy přes přechod Kerem Šalom nákladní vozy s humanitární pomocí. OSN má v plánu pokračovat ve svém šedesátidenním plánu na obnovení stabilnějšího toku pomoci do Gazy. Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher uvedl, že k čištění silnic a zlepšení toku pomoci se používají buldozery a další zařízení OSN. Označil proces přípravy Gazy na další fázi příměří za "masivní úkol".
