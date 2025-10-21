Příměří mezi Izraelem a Hamásem se otřásá: Obě strany se obviňují z porušování, USA zachraňují situaci

Libor Novák

21. října 2025 14:00

J. D. Vance
J. D. Vance Foto: The White House

Příměří mezi Izraelem a Hamásem, které vstoupilo v platnost 10. října, zůstává v platnosti, ale zdá se být stále křehčí. To po zprávách o dalších střetech v Gaze a vzájemném obviňování z porušování dohody.

Spojené státy naléhají na udržení příměří, a proto v úterý ráno přiletěl do Izraele viceprezident JD Vance. Má se setkat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a prezidentem Isaacem Herzogem. Vance se připojil ke speciálnímu vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Blízký východ Stevu Witkoffovi a zeti Jaredu Kushnerovi, kteří dorazili do Izraele v pondělí, aby situaci monitorovali.

Izrael o víkendu opět obvinil Hamás z porušování podmínek příměří s tím, že se terčem útoku stali dva izraelští vojáci, kteří byli zabiti. Izrael oznámil, že jeho vojenský personál byl napaden Hamásem v oblasti Rafahu v jižní Gaze, která je stále pod izraelskou kontrolou. V reakci na to, co Izrael nazval "flagrantním porušením" dohody, podnikl Izrael v neděli v Gaze letecké údery a dočasně pozastavil dodávky humanitární pomoci. Hamás trvá na tom, že příměří porušil jako první Izrael.

Další ohrožení stability příměří nastalo v pondělí ráno. Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že se k izraelským vojákům v oblasti Šajáíja v severní Gaze přiblížili "teroristé", kteří překročili dohodnutou linii stažení. IDF sdělily, že vojáci zahájili palbu, aby odstranili hrozbu. IDF potvrdily, že jsou v oblasti rozmístěny v souladu s dohodou a budou nadále operovat k odstranění jakékoli bezprostřední hrozby.

Hamás v pondělí večer předal izraelským úřadům tělo dalšího zesnulého rukojmího, což signalizuje, že obě strany se prozatím nadále zapojují do příměří. Základy dohody se však jeví jako nestabilní a napětí zůstává vysoké pod dohledem světových lídrů.

Izraelské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že v neděli byli v Rafahu zabiti dva vojáci IDF. IDF obvinila Hamás z porušení podmínek příměří a uvedla, že v reakci provedla sérii úderů.

Kancelář Hamásu v Gaze obvinila Izrael ze spáchání 21 "porušení" v neděli. Tím se celkový počet údajných porušení ze strany Izraele od začátku příměří zvýšil na 80. Hamás tvrdí, že v důsledku těchto porušení bylo zabito 97 Palestinců a více než 230 zraněno.

Hamás vyzval OSN a zaručující strany k neodkladnému zásahu. Uvedl, že má obtíže s nalezením zbývajících těl, protože potřebuje speciální vybavení k vyzvednutí těch pohřbených pod troskami.

Izrael už ve čtvrtek obvinil Hamás z nedodržování podmínek příměří ohledně navrácení všech rukojmích. Zatímco všichni živí rukojmí se vrátili domů, Izrael čeká na předání těl zemřelých rukojmích. K úternímu ránu bylo Izraeli vráceno 13 těl, přičemž 15 jich stále zůstává v Gaze. Naposledy bylo v pondělí večer vráceno tělo seržanta Tala Haimiho, který padl při obraně kibucu 7. října 2023.

Podle dohody Izrael také vrací těla Palestinců, která byla odvezena z Gazy během války. Izrael dosud vrátil Gaze asi 150 těl, uvedl Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC), který výměnu těl zprostředkovává. Hamás tvrdí, že navrácená palestinská těla vykazovala známky bití a zneužívání, což IDF kategoricky odmítla.

Prezident Donald Trump na pondělní tiskové konferenci zopakoval obvinění Izraele a obvinil Hamás z porušování příměří. "Máme malou situaci s Hamásem. Bude se o ni velmi rychle postaráno, pokud si to sami neupraví, protože porušují dohodu," řekl.

Trump prohlásil, že Hamás se chová "docela bouřlivě". "Nevěřím, že to bylo vedení, měli tam nějakou vzpouru mezi sebou a zabili nějaké lidi. Pokud v tom budou pokračovat, půjdeme tam a srovnáme to," řekl Trump. Zdůraznil, že americké jednotky se v případě zhroucení příměří nebudou podílet na obnovení vojenské akce.

Příměří zůstává na vratké půdě, zatímco Izrael tlačí na navrácení zbývajících těl zesnulých rukojmích. Mluvčí Bedrosian označil tvrzení Hamásu, že některá těla nelze najít, za "propagandu".

Izraelský ministr obrany Israel Katz vydal nové varování bojovníkům Hamásu v Gaze. "Každý terorista Hamásu, který se nachází za žlutou linií na území pod kontrolou Izraele, se musí okamžitě evakuovat," uvedl Katz. Dodal, že každý, kdo zůstane v oblasti, bude bez dalšího varování cílem útoku, a vedení Hamásu ponese za jakýkoli incident odpovědnost.

Zároveň však v pondělí vjely do Gazy přes přechod Kerem Šalom nákladní vozy s humanitární pomocí. OSN má v plánu pokračovat ve svém šedesátidenním plánu na obnovení stabilnějšího toku pomoci do Gazy. Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher uvedl, že k čištění silnic a zlepšení toku pomoci se používají buldozery a další zařízení OSN. Označil proces přípravy Gazy na další fázi příměří za "masivní úkol".

před 3 hodinami

Trump: Pokud Hamás poruší dohodu, vyhladíme ho

Související

Teroristé Hamásu Komentář

Diplomatický průlom, nebo zástěrka? Lidé žijí v agónii, vládnou jim tvůrci nejhorších zvěrstev za poslední dekády

Příměří mezi Izraelem a Hamásem se tváří jako diplomatický průlom, ve skutečnosti je však jen zástěrkou pro selhání obou stran – morální, politické i lidské. Hamás nedokáže vydat těla padlých, Izrael označuje dohodu za vítězství a svět přihlíží už jen s unavenou lhostejností. Rodiny zajatců dál žijí v agónii nejistoty, zatímco ti, kdo nesou odpovědnost za smrt tisíců civilistů, zůstávají u moci a hovoří o míru. Tento „klid zbraní“ tak není projevem spravedlnosti, nýbrž cynické stagnace. Je také přestávkou mezi válkami, které vedou ti samí lidé, kteří mají na rukou doslova tuny a tuny krve.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump

Nedávné příměří v Gaze, zprostředkované Spojenými státy, zdánlivě ustálo svou úvodní velkou zkoušku. Izrael i hnutí Hamás potvrdily svůj závazek k dohodě, a to i navzdory nedělním událostem, kdy v enklávě zahynuli dva izraelští vojáci, což vyvolalo sérii leteckých úderů. Izraelské obranné síly (IDF) následně oznámily, že na politický pokyn začnou s „obnoveným vymáháním“ dodržování příměří. Hamás a jeho vojenské křídlo, brigády Al-Kassám (AQB), ráno potvrdily, že klid zbraní nadále respektují a popřely jakoukoli účast na útoku proti izraelským jednotkám.

Více souvisejících

Izrael Hamás J. D. Vance

Aktuálně se děje

před 9 minutami

před 44 minutami

Juraj Cintula

Cintula dostal 21 let. Zbytek života zaslouženě stráví ve vězení, Slovensko je právní stát

Odsouzení Juraje Cintuly na 21 let vězení za atentát na Roberta Fica představuje rozhodnutí, které je tvrdé, ale spravedlivé. Slovenská justice tím potvrdila, že demokracie se nenechá vydírat násilím. Cintula sice tvrdil, že premiéra nechtěl zabít, soud však jeho obhajobě neuvěřil. Trest je dostatečně dlouhý, aby vyjádřil absolutní nepřijatelnost útoků na politické činitele. U muže v pokročilém věku navíc znamená fakticky konec života na svobodě – a jasné varování pro každého, kdo by se chtěl vydat stejnou cestou.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Prezident Trump

Trump: Pokud Hamás poruší dohodu, vyhladíme ho

Americký prezident Donald Trump v pondělí varoval, že hnutí Hamás bude "vyhlazeno", pokud poruší dohodu o Gaze s Izraelem. Zároveň však uvedl, že palestinské militantní skupině dá šanci dodržet dohodnuté příměří. Krátce po tomto prohlášení odletěl do Izraele viceprezident JD Vance, aby se připojil k americkým vyslancům poté, co víkendové násilnosti ohrozily křehkou dohodu.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Nicolas Sarkozy

Z prezidenta trestancem. Nicolas Sarkozy nastoupil do vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dorazil do pařížské věznice La Santé, aby zahájil výkon svého pětiletého trestu odnětí svobody. Jakmile Sarkozy dorazil, novináři zaslechli volání od vězňů z cel, kteří na něj křičeli "Vítej, Sarkozy!" a "Sarkozy je tady!".

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

CNN: Schůzka Trumpa s Putinem je odložena

Naděje prezidenta Donalda Trumpa na rychlé setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se pravděpodobně zbrzdily. Zdroje obeznámené se situací sdělily stanici CNN, že očekávaná přípravná schůzka mezi hlavními poradci obou světových lídrů pro zahraniční věci, plánovaná na tento týden, byla přinejmenším prozatím odložena.

před 8 hodinami

včera

Pražské metro, ilustrační fotografie

Metro nejezdilo. Sražené osobě už nepomohli ani záchranáři

Tragédie v pondělí vpodvečer zastavila provoz metra na lince B. Ve stanici Palmovka došlo ke střetu soupravy s osobou, která utrpěla zranění neslučitelná se životem a na místě zemřela. Během přerušení provozu museli cestující do tramvají a autobusů. 

včera

včera

Aleš Juchelka a Andrej Babiš (oba ANO)

Juchelka dává Babišovy sliby do reality. Jde o vyšší důchody

Průměrný tuzemský důchod v lednu stoupne o více než šest stovek korun v rámci pravidelné valorizace. Tou dobou už může úřadovat nová vláda, kterou pravděpodobně povede předseda ANO Andrej Babiš. Hnutí před sněmovními volbami avizovalo, že chce seniorům přidat nad rámec valorizací. Teď však jeho představitelé krotí očekávání občanů. 

včera

včera

včera

včera

raketový systém Patriot

Zelenskyj požádal o dodání dalších 25 amerických protiraketových systémů Patriot

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po eskalaci vzdušné války s Ruskem naléhavě požaduje dodání dalších pětadvaceti amerických protiraketových systémů Patriot. Jeho výzva zazněla v momentě, kdy se ukázalo, že americký prezident Donald Trump se opět výrazně přiklonil na stranu Moskvy. Zelenskyj zároveň prohlásil, že je ochoten zúčastnit se nadcházejícího summitu Vladimira Putina a Trumpa v Maďarsku, pokud obdrží pozvánku.

včera

včera

Diplomatický průlom, nebo zástěrka? Lidé žijí v agónii, vládnou jim tvůrci nejhorších zvěrstev za poslední dekády

Příměří mezi Izraelem a Hamásem se tváří jako diplomatický průlom, ve skutečnosti je však jen zástěrkou pro selhání obou stran – morální, politické i lidské. Hamás nedokáže vydat těla padlých, Izrael označuje dohodu za vítězství a svět přihlíží už jen s unavenou lhostejností. Rodiny zajatců dál žijí v agónii nejistoty, zatímco ti, kdo nesou odpovědnost za smrt tisíců civilistů, zůstávají u moci a hovoří o míru. Tento „klid zbraní“ tak není projevem spravedlnosti, nýbrž cynické stagnace. Je také přestávkou mezi válkami, které vedou ti samí lidé, kteří mají na rukou doslova tuny a tuny krve.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy