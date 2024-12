PŮVODNÍ ZPRÁVA | Pro mnoho Syřanů znamená pád Asada naději na lepší budoucnost, říká pro EZ Velíšková. Obnova ale potrvá mnoho let

Podle Velíškové je nyní obtížné předpovědět, jaký dopad bude mít případný pád Asadova režimu na migrační toky ze Sýrie i zpět do ní. „Spousta Syřanů se chce samozřejmě vrátit zpátky do Sýrie, už jen proto, že pod vládou Bašára Asada se z bezpečnostních důvodů do země vrátit nemohli. Pořád jde ale o zemi, která je posledních téměř 14 let v občanské válce, kde téměř nefunguje základní infrastruktura a třeba zdravotnictví je dlouhodobě na pokraji kolapsu,“ přiblížila pro EuroZprávy.cz.

Obnova země a její ekonomiky potrvá mnoho let. „Což se samozřejmě projeví na migraci zpátky do Sýrie. Za hranicemi země je momentálně přes 6 milionů uprchlíků ze Sýrie, dalších více než 7 milionů je vysídlených v rámci Sýrie, spousta z nich – zejména na severozápadě země – musela své domovy opustit už několikrát,“ zdůraznila.

Nedávná ofenzíva způsobila, že asi další milion lidí přišel o své domovy v provinciích Aleppa, Hamá, Homsu a Idlíbu. „Právě vysídleným lidem na severozápadě Sýrie dlouhodobě pomáhá Charita Česká republika,“ uvedla.

„Pomáhali jsme zajistit důstojné bydlení i potřebnou zdravotní péči. V letošním roce společně s místními partnery opravujeme vodní zdroje, které byly ve válce poničené, poskytujeme hygienické potřeby a pořádáme osvětové kampaně, abychom pomohli místním lidem lépe chránit jejich zdraví,“ shrnula.

„Zaměřujeme se také na psychologickou pomoc,“ uvedla Velíšková, načež přiblížila konkrétní případ . „Podpořili jsme například dvanáctiletou Maryam, která si přeje stát se učitelkou a pomáhat své komunitě. Díky psychologické pomoci se dnes dívka, která celý život žije ve válce, cítí mnohem lépe a více si věří.“

Syřané se snaží pokračovat ve svých životech

Velíšková zdůraznila, že Charita jako humanitární organizace pomáhá všem, kteří její podporu potřebují, bez ohledu na to, jaký režim v zemi vládne. „Poskytujeme humanitární pomoc, která je v Sýrii už více než 13 let velmi potřebná,“ nastínila.

Pokračovala s tím, že ačkoli je země už třináct let zmítaná válkou, místní obyvatelé se snaží pokračovat ve svých životech a sami pracují na obnově své země. „S čímž jim pomáhají i humanitární organizace. Právě zapojení místních obyvatel do obnovy vlastní země je zásadní. Charita Česká republika například podpořila místní živnostníky z řad Syřanů, kteří si založili vlastní živnosti, a podpořili tak místní ekonomiku,“ uvedla.

Připomněla například příběhy Mohammada , který si založil vlastní drůbežárnu, nebo mladé Syřanky Asmy, ta si otevřela kulturní kavárnu. „Dlouhodobě také podporujeme místní syrské neziskové organizace, abychom jim předali know-how z naší práce a nasměrovali je správným směrem, aby se samy dokázaly zapojit do obnovy své země,“ poznamenala Velíšková.

Podle ní je důležitá nejen „fyzická“ obnova, ale také psychologická pomoc. „Ta pomáhá lidem, jež dlouhodobě žijí ve válce, vyrovnat se se zažitými traumaty a pokračovat v každodenním životě. I psychologickou pomoc pomáhá Charita v Sýrii zajišťovat,“ informovala.

Pád Asada nepředstavuje konec nutnosti humanitární pomoci. „Prioritou humanitárních organizací v Sýrii je už od začátku občanské války v zemi pomoc lidem, kteří jsou konfliktem zasaženi, a to se nemění ani teď. Ačkoli pro mnoho Syřanů znamená pád Asada naději na lepší budoucnost, neznamená to, že by najednou nebyla humanitární pomoc potřebná. Naopak, milionům lidí stále chybí základní potřeby, jako je přístup k potravinám, pitné vodě a přístřeší,“ shrnula.

Situace v Sýrii zůstává i po letech konfliktu kritická, zejména pro obyvatele severozápadních oblastí, které byly válkou nejvíce zasaženy. „Jak jsem zmínila, miliony lidí, zejména na severozápadě země, kde dlouhodobě Charita pomáhá, se musely v posledních 13 letech stěhovat už několikrát, často žijí ve velmi provizorních přístřeších,“ přiblížila.

Nedávné boje v okolí Aleppa a Idlíbu dále zhoršily stav již tak poničené základní infrastruktury. „Mimo jiné pekárny, které poskytovaly chléb, což je v Sýrii základní potravina pro tisíce rodin. Charita Česká republika proto ve spolupráci s místními partnery začala okamžitě distribuovat chléb pro více než 10 tisíc rodin v postižených oblastech. Snažíme se, aby pomoc doputovala k těm, kteří ji nejvíce potřebují, včetně osob se zdravotním postižením a seniorů,“ vysvětlila Velíšková.

Záleží, jak se situace v Sýrii vyvine

Každá nová destabilizace podle ní přináší regionu Blízkého východu další zhoršení humanitární situace. „Poslední více než rok se Blízký východ potýká s katastrofální situací (nejen) v Pásmu Gazy, kde Charita Česká republika ve spolupráci s Charitou Jeruzalém pomáhá zajistit zdravotní péči, ale od podzimu letošního roku také v Libanonu, kde pomáhá zasaženým lidem naše partnerská organizace Charita Libanon,“ popsala Velíšková s odkazem na aktivity Charity ČR na Blízkém východě.

Nestabilita v Sýrii má zásadní dopad i na okolní země, které již nyní čelí vážným problémům. „Právě Libanon je teď ve vysoce zranitelné situaci a jakákoli další destabilizace Sýrie bude mít negativní dopad na zranitelné komunity v Libanonu. Naši kolegové z charitní pobočky v Iráku mají zároveň obavy ze zhoršení tamější bezpečnostní situace, která je dlouhodobě napjatá,“ pokračovala.

Je velmi obtížné předpovědět, jakým směrem se situace bude dále vyvíjet a jaké konkrétní důsledky přinese. „Zatím ale nevíme, jakým směrem se bude situace v Sýrii vyvíjet a je proto těžké odhadovat, jak se humanitární situace v širším regionu změní,“ podotkla.

Události v Sýrii výrazně ovlivňují okolní země, zejména Turecko a Libanon, které nesou hlavní tíhu péče o miliony syrských uprchlíků. „Ačkoli z Libanonu naopak více než půl milionu lidí, převážně Syřanů, uprchlo do Sýrie při nedávné eskalaci konfliktu mezi Hizballáhem a Izraelem. Pokud by v těchto zemích došlo k dalšímu nárůstu uprchlíků, zvýšil by se tlak na místní infrastrukturu a zdroje,“ vysvětlila.

Stabilizace situace by v budoucnu mohla vytvořit podmínky pro postupný a bezpečný návrat uprchlíků zpět do jejich domovské země, což by znamenalo zásadní krok k obnovení normálního života v Sýrii.

„To by ale každopádně byl mnohaletý proces, který bude záviset na tom, zda se v Sýrii podaří obnovit běžné služby a posunout se od humanitární krize k postupné obnově země. Charita Česká republika je každopádně připravena i nadále pomáhat lidem zasaženým dlouhotrvajícím konfliktem a poskytovat potřebnou humanitární i stabilizační pomoc,“ uzavřela Velíšková.