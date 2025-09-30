Reakce na Trumpovu dohodu: Izrael slaví, Palestinci neví, co si myslet. Míč leží na straně Hamásu

Palestinci v Gaze jsou rozděleni v názorech na nový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, zatímco izraelská strana jej celkově vítá. Mnozí Izraelci jej vnímají jako významný krok, avšak panuje u nich skepse ohledně souhlasu hnutí Hamás. Advokát Erez Goldman z Jeruzaléma označil oznámení za "skvělý den pro Izrael", jelikož v dohodě nenašel nic, s čím by nesouhlasil. Hlavní otázkou je podle něj pouze to, zda Hamás plán přijme a ukončí současnou "bídu", ve které se Izrael nachází už skoro dva roky.
Joseph Scutts sice nedůvěřuje Hamásu, ale zároveň je přesvědčen, že "budou muset tu dohodu přijmout," protože "jde o život." Susan Kennedy dohodu vítá, avšak myslí si, že přišla příliš pozdě, a to vzhledem k vysokému počtu obětí na obou stranách. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar v Bělehradě uvedl, že Izrael si přál konec války vždy, ale zablokoval ho Hamás. Nyní je podle něj mír v Gaze v rukou Hamásu. Izrael si přeje návrat zbývajících rukojmích a Gazu, která by byla demilitarizovaná, deradikalizovaná a nepředstavovala by pro Izrael hrozbu.
Premiér Benjamin Netanjahu po návštěvě Bílého domu sdílel video, ve kterém odmítl výzvy k tlaku na Izrael, aby stáhl své obranné síly z Gazy. Prohlásil, že k tomu nedojde, a odsoudil ty, kteří ho nutí přijmout podmínky Hamásu. To by podle něj umožnilo hnutí zotavit se a obnovit Pásmo Gazy.
Netanjahu dodal, že pokud Hamás Trumpův dvacetibodový plán odmítne, americký prezident slíbil Izraeli plnou podporu k dokončení vojenské operace, jejímž cílem je eliminovat Hamás. Premiér označil návštěvu Bílého domu za skvělou z každého hlediska. Na sociálních sítích dokonce sdílel záběry, kde píše Trumpovi do knihy vzkaz, že je bezpochyby největším přítelem Izraele, jakého kdy v Bílém domě měli.
V Gaze, kde se od 18. března obnovila izraelská ofenziva, jsou reakce Palestinců rozporuplné. Jeden z vysídlených Palestinců se domnívá, že plán zvýhodňuje Izrael a samotného Trumpa, který chce Pásmo Gazy proměnit v jeden ze svých resortů. Jiný se ptá, kdo se zastane Palestinců, kteří se v této "rovnici" vůbec neobjevují.
Dvaadvacetiletá Esraa z Gazy popsala, že po prvních zprávách o plánu nemohla spát. Nejdřív si myslela, že plán znamená okamžité příměří, ale pak si uvědomila, že jde pouze o návrh. Esraa věří, že plán primárně "slouží zájmům Izraele." Lidé v Gaze jsou rozděleni, jedni si přejí "konec války za každou cenu," jiní se obávají, že se situace jen zhorší, pokud bude plán realizován.
Doaa, matka čtyř dětí z jižní Gazy, sdělila, že nevidí jinou možnost, než plán podpořit. Uvedla, že i přes nespravedlnost vůči Palestincům si lidé přejí zastavit válku. S odkazem na vysoký počet obětí od 7. října 2023, kdy Hamás zaútočil na Izrael (1 200 mrtvých a 251 rukojmích) a na následné izraelské útoky (nejméně 66 055 mrtvých v Gaze), řekla, že už se hodně trpí a není šance na přežití, leda souhlasit, bez ohledu na okolnosti, protože "jsou vyhlazováni." Další Palestinci varují, že pokud budou propuštěni všichni zbývající rukojmí a Izrael zůstane v Gaze, bude to pro ně znamenat konec života.
