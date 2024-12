Ruská armáda se stahuje ze Sýrie. Obává se útoků povstalců i Izraele

Podle snímků pořízených společností Maxar 10. prosince některé lodě od neděle opustily přístav a nyní kotví ve Středozemním moři, přibližně 13 kilometrů od syrského pobřeží. Zároveň jiné fotografie ze stejného dne ukazují pokračující provoz na ruské letecké základně Hmímím, kde jsou na ploše viditelné stíhací letouny a vrtulníky.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí oznámil, že Moskva zahájí jednání s novou syrskou vládou o budoucnosti svých vojenských základen. Peskov zdůraznil, že je nezbytné zajistit bezpečnost ruských zařízení v Sýrii, včetně diplomatického zastoupení. Dodal však, že spekulace o dlouhodobém osudu těchto základen jsou předčasné.

Tartús, který vznikl v 70. letech 20. století jako zařízení sovětského námořnictva, je dnes klíčovým opravárenským a logistickým uzlem ruské černomořské flotily ve Středozemním moři. Přístav umožňuje ruským lodím operovat ve Středozemním moři bez nutnosti návratu přes Turecké úžiny. Tartús také disponuje hlubokovodními doky, schopnými hostit jaderné ponorky.

Pohyb ruských plavidel podle odborníků pravděpodobně souvisí s obavami z možných útoků. Mike Plunkett z analytické skupiny Janes uvedl, že Rusko může být znepokojeno jak hrozbou ze strany syrských povstalců, tak vedlejšími škodami při izraelských úderech na syrská vojenská zařízení v Tartúsu.

Podle bývalého belgického námořního kapitána Frederika Van Lokerena jsou ruské lodě nyní „v limbu“, protože Moskva zřejmě vyjednává s regionálními partnery o dalším rozmístění flotily. Jednou z možných variant by mohlo být přesunutí ruských sil do libyjského Tobruku, kde již působí ruské základny pod kontrolou maršála Chalífy Haftara. Takový přesun by však znamenal větší náklady a zároveň přiblížení ruských sil k základnám NATO.

Letecká základna Hmímím, která hraje klíčovou roli v ruských operacích na Blízkém východě a v Africe, zůstává nadále aktivní. Satelitní snímky ukazují přítomnost velkých dopravních letadel IL-76 a obranných systémů na severozápadní části základny. Analytici upozorňují, že evakuace této základny by vyžadovala masivní leteckou přepravu, což na snímcích zatím není patrné.

Pád Asadova režimu by byl významnou ranou pro ruské geopolitické ambice v regionu. V roce 2017 prezident Vladimir Putin během návštěvy základny Hmímím zdůraznil, že ruská přítomnost v Sýrii je dlouhodobý projekt. Nicméně aktuální situace ukazuje, že ruská vojenská přítomnost v regionu je pod vážnou hrozbou. Prokremelský vojenský blogger Rybar varoval, že ruská mocenská projekce na Blízkém východě „visí na vlásku“.