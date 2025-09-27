Rusové fantazírují o ukrajinské provokaci a začátku třetí světové války

Marija Zacharovová
Rusové bez předložení jakýchkoliv relevantních důkazů tvrdí, že se Ukrajinci pokusí o provokaci, jejímž vyústěním může být začátek třetí světové války. Kyjev se podle mluvčí ministryně zahraničí Marije Zacharovové pokusí o operaci pod falešnou vlajkou. 

Na slova Zacharovové upozornila ruská státní agentura TASS. Podle mluvčí má jít o plány samotného ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na sabotáže v Rumunsku a Polsku, z nichž by byla obviněna Moskva.

Zacharovová bez předložení jakýchkoliv důkazů pronesla, že Ukrajinci připravují vlastní verzi tzv. Gliwického incidentu. "S cílem vytvořit casus belli pro válku mezi Ruskem a NATO. Pokud se to potvrdí, tak si musíme přiznat, že Evropa v moderní době nikdy nebyla blíž vypuknutí třetí světové války. 

K přepadení vysílačky v tehdy německých Gliwicích došlo 31. srpna 1939 pod falešnou vlajkou. Operaci zorganizovanou Reinhardem Heydrichem podnikla speciální skupina příslušníků SS převlečených do polských uniforem vedená příslušníkem Waffen SS Alfredem Naujocksem. Útočníci vysílali výzvu k boji proti Němcům v polštině. 

Cílem akce bylo vyvolat dojem, že nacistické Německo není agresorem. O den později, tedy 1. září 1939, byla zahájena operace Fall Weiss neboli německá invaze do Polska, kterou začala druhá světová válka. 

Vrcholní ukrajinští představitelé se k vyjádřením Zacharovové nijak nevyjádřili. NATO v posledních týdnech opakovaně řešilo incidenty, při nichž ruské stroje narušily vzdušný prostor některé ze členských zemí aliance. Do Polska například pronikly téměř dvě desítky ruských dronů. 

