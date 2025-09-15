Rusové se do EU už tak lehce nedostanou. Nová pravidla jim zpřísní vstup

Evropská unie se chystá zpřísnit podmínky pro udělování víz ruským občanům. Toto rozhodnutí přichází po dlouholetém tlaku členských zemí hraničících s Ruskem. Nová doporučení, která má Evropská komise představit na konci roku, by měla zavést přísnější kritéria pro vstup Rusů a občanů dalších nepřátelských států do Unie.
Ačkoli dohoda o usnadnění vízového styku s Ruskem byla zrušena již v září 2022, rozhodování o vydávání víz stále zůstává v kompetenci jednotlivých členských států, a tak se národní politiky výrazně liší.
Země jako Polsko, Česko, Finsko, Lotyšsko, Estonsko a Litva, které sousedí s Ruskem, silně omezují vydávání víz. Naopak jiné státy, jako Maďarsko, Francie, Španělsko a Itálie, jsou v tomto ohledu liberálnější.
Podle údajů Evropské komise získalo v roce 2024 více než půl milionu Rusů schengenská víza, což je sice výrazný nárůst oproti roku 2023, ale stále to zaostává za předválečnou úrovní, kdy v roce 2019 bylo vydáno více než 4 miliony víz.
Nové směrnice, které nejsou pro členské státy závazné, by měly pomoci sjednotit přístup k vydávání víz, což uvítal například lotyšský ministr zahraničí Baiba Braže. Proti plošnému zákazu cestování Rusů se nicméně vyslovila Julia Navalná, vdova po opozičním lídrovi Alexeji Navalném.
V dopise šéfce zahraniční politiky EU, Kaji Kallas, vyzvala Unii, aby rozlišovala mezi režimem a obyčejnými Rusy. Navrhla, aby se omezení zaměřila na oligarchy, představitele tajných služeb, propagandisty a další komplice režimu.
Ministr zahraničí Jan Lipavský již dlouho navrhuje zakázat ruským diplomatům cestovat mimo zemi, ve které byli akreditováni. Podle něj je tato výhoda, kterou EU dává ruskému režimu, zneužívána k sabotážním operacím. To podtrhuje, že připravovaná opatření se zaměřují především na řešení bezpečnostních rizik.
V Česku se v rámci sobotních bouřek zřejmě vyskytlo i tornádo. Zaznamenali ho lidé na Hodonínsku, kde před čtyřmi lety udeřilo nejničivější tornádo v moderní historii země. Informace o případných škodách zatím nejsou k dispozici.
Zdroj: Jan Hrabě