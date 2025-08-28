Si Ťin-pching ukazuje, kdo drží karty v rukou. Kim Čong-una přiměl k první multilaterální schůzce v historii

Libor Novák

28. srpna 2025 12:54

Čínský prezident Si Ťin-pching
Čínský prezident Si Ťin-pching Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Prezident Si Ťin-pching podle BBC ukazuje, že v mocenské hře drží silné karty, když se mu podařilo uspořádat setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jejich společná účast na vojenské přehlídce v Pekingu 3. září je významným diplomatickým vítězstvím pro čínského vůdce, který se dlouhodobě snaží prezentovat Čínu nejen jako ekonomickou, ale i diplomatickou velmoc.

Přehlídka se koná u příležitosti 80. výročí kapitulace Japonska ve druhé světové válce. Společná účast tří vůdců, kteří jsou západním světem vnímáni s obezřetností nebo jako vyvrhelové, je jasným vzkazem. Severní Korea i Rusko čelí mezinárodním sankcím a odsouzení, zejména kvůli svému zbrojnímu programu a válce na Ukrajině.

Peking se snaží zůstat v ukrajinské krizi neutrální, ale USA a jejich spojenci obviňují Čínu z podpory Ruska dodávkami komponent, které Moskva může využít ve válce. Setkání tak symbolizuje sílící osu Peking-Moskva-Pchjongjang, která se formuje jako protipól vůči tlaku Západu. Pro Kima je pozvání do Pekingu důležitým krokem k získání větší legitimity a potvrzení, že není izolovaný.

Načasování setkání je mimořádně strategické. Prezident Trump nedávno vyjádřil přání se s Kimem znovu setkat, a to po dvou neúspěšných summitech. Nyní se ale zdá, že Si Ťin-pching drží geopolitické karty v rukou. Vzhledem ke svému blízkému vztahu s Kimem i Putinem může disponovat informacemi, které jeho americký protějšek nemá. To mu dává silnou vyjednávací pozici pro nadcházející summit s Trumpem.

Na programu případného setkání Trumpa s Si Ťin-pchingem je spousta zásadních témat. Řešit se bude především dlouho odkládaná obchodní dohoda a cla, která uprostřed obchodní války zasáhla miliardy dolarů. Dále se bude jednat o prodeji TikToku v USA. Klíčová však bude role, kterou Čína může sehrát při ukončení války na Ukrajině, a zda se jí podaří přesvědčit Putina k příměří.

Vztah Číny a Severní Koreje je pro Pchjongjang zásadní, neboť jeho ekonomika je na Číně do značné míry závislá. Čína pokrývá téměř 90 % severokorejského dovozu potravin. Kimova účast na přehlídce, po dlouhé době bez veřejného kontaktu s čínským vůdcem, naznačuje, že i přes rostoucí vojenské partnerství mezi Ruskem a Severní Koreou, si Kim nemůže dovolit Peking ztratit.

Setkání tří vůdců na jedné platformě v Pekingu je velkolepým projevem moci, který podtrhuje, že Čína je připravena postavit se Spojeným státům a jejich spojencům. Přítomnost i dalších představitelů, jako jsou prezidenti z Běloruska, Íránu či Indonésie, potvrzuje snahu Pekingu o vytvoření širší koalice.

Jedním z nejdůležitějších aspektů setkání je to, že ukazuje na slabiny americké diplomacie. Zatímco Trump se snaží vyjednávat s Kimem i Putinem, Si Ťin-pching s nimi může komunikovat mnohem snáze a z pozice síly. To mu dává zásadní převahu v probíhajících diplomatických tancích a vyjednáváních.

Zároveň se jedná o signál pro svět. Čína, která se dlouho snažila hrát neutrální roli, se nyní otevírá a ukazuje, že má vliv na klíčové mezinárodní aktéry. Pro prezidenta Trumpa je to výzva. Musí si uvědomit, že pro dosažení svých cílů bude potřebovat spolupráci s Čínou, která je nyní v mnohem silnější pozici, než se mohlo zdát.

Jak se ukazuje, Čína využívá příležitostí a mění se z pozorovatele na aktivního hráče. Uspořádání přehlídky s takto významnými hosty je brilantním tahem, který jí poskytuje diplomatickou páku na Washington. Otázkou zůstává, zda by mohlo dojít k setkání Si Ťin-pchinga, Putina, Kima a Donalda Trumpa. Teprve pak by se ukázalo, kdo skutečně drží karty v rukou. 

