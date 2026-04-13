Slovenské cíle se nemění. Fico reagoval na Orbánovu volební porážku

Lucie Podzimková

13. dubna 2026 18:48

Foto: Facebook SMER - SSD

Slovensko má nadále zájem o vzájemně výhodné vztahy a spolupráci s Maďarskem, reagoval slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) na výsledky parlamentních voleb v sousední zemi. Poděkoval zároveň končícímu premiérovi Viktoru Orbánovi.

Fico na facebooku uvedl, že plně respektuje rozhodnutí Maďarů v nedělních parlamentních volbách. "Jsem připravený na intenzivní spolupráci s novým maďarským premiérem, kterému blahopřeji k výsledku ve volbách. Cíle slovenské vlády zůstávají neměnné," napsal předseda kabinetu. 

Bratislava má nadále zájem o přátelské a vzájemně výhodné vztahy se sousedem, o nadstandardní postavení národnostních menšin žijících na území obou zemí, o oživení V4 a společný postup při ochraně energetických zájmů.

"Věřím, že nadále existuje eminentní zájem Slovenska a Maďarska, ale i celé střední Evropy na opětovným obnovení provozu ropovodu Družba," sdělil. Fico zároveň nezapomněl poděkovat končícímu maďarskému premiérovi Orbánovi za vynikající spolupráci. 

"V atmosféře vzájemného respektu jsme investovali obrovské množství energie do kvalitních slovensko-maďarských vztahů, které nikdy neměly tak vysokou úroveň jako v tomto období. Jeho tah na bránu, pokud jde o ochranu suverenity a národních zájmů, byl a vždy bude pro mě velkým příkladem," dodal slovenský premiér. 

Jasným vítězem nedělních parlamentních voleb v Maďarsku se stala Magyarova Tisza, které při sečtení 98 procent hlasů náleželo 138 mandátů. Fidesz má obsadit pouhých 55 křesel. Končící premiér Orbán již přiznal porážku a oznámil odchod do opozice. 

před 4 hodinami

Magyar: Szijjártó běžel po volbách na ministerstvo skartovat dokumenty. Omezíme výkon funkce premiéra

Související

Robert Fico

Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem

Slovenský premiér Robert Fico vyzval Evropskou unii k ukončení sankcí na dovoz ruské ropy a plynu. Podle jeho vyjádření by tento krok pomohl vyřešit prohlubující se energetickou krizi, která souvisí s probíhající válkou v Íránu. Fico své stanovisko zveřejnil po telefonátu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, přičemž oba lídři patří v rámci EU k těm, kteří s Moskvou nadále udržují vztahy.

Více souvisejících

Robert Fico Slovensko Maďarsko Péter Magyar Viktor Orbán

Aktuálně se děje

